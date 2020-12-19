نهضة بركان ينهزم بميدانه أمام الرجاء البيضاوي

انهزم فريق نهضة بركان أمام فريق الرجاء البيضاوي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على أرضية الملعب البلدي ببركان، برسم منافسات الدورة الرابعة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

سجل هدف فريق الرجاء البيضاوي محسن ياجور بهدف ضد مرماه في تمام الدقيقة 65، ليتصدر بذلك فريق الرجاء البيضاوي مؤقتا سبورة ترتيب البطولة الوطنية برصيد 10 نقاط، فيما تراجع فريق نهضة بركان إلى المركز الخامس إلى جانب أولمبيك آسفي برصيد سبع نقاط.

وفي مباراة ثانية عن الدورة ذاتها، تعادل فريق شباب المحمدية مع ضيفه سريع وادي زم بدون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما، على أرضية ملعب البشير بالمحمدية.

واحتل فريق شباب المحمدية، بعد هذا التعادل، المركز الرابع برصيد ثماني نقاط، فيما حل فريق سريع وادي زم في المركز الثاني عشر إلى جانب فريق حسنية أكادير برصيد نقطتين.