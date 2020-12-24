نهضة بركان يواجه مولودية وجدة في "ديربي الشرق"

ستعرف الدورة الخامسة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم، على غرار الدورة السابقة، مباريات مهمة بداية بديربي الشرق بين نهضة بركان ومولودية وجدة ومباراتي الرجاء والوداد البيضاويين أمام الوافدين الجديدين اللذين يواصلان تقديم عروضهما الجيدة.

وبعد فوزين وتعادل وهزيمة، السبت الماضي، ضد حامل اللقب (0-1)، سيبحث فريق نهضة بركان عن استعادة التوازن وتعويض الخسارة، حين يحل ضيفا في ديربي الشرق على جاره فريق مولودية وجدة، الذي يمر بأزمة نتائج ولم يحقق إلا نقطة واحدة في أربع مباريات.

ولعل من أبرز مباريات الدورة اللقاء الذي يجمع بين فريق الرجاء البيضاوي الذي يؤكد مستوى الموسم الماضي وبطل القسم الثاني، فريق شباب المحمدية، المتعادل في آخر مباراتين.

من جانبه، سيرحل الفريق الثاني للدار البيضاء، الوداد البيضاوي صاحب المركز الثالث، إلى مدينة فاس لمواجهة الوافد الجديد المغرب الفاسي، لتأكيد فوزه العريض في مباراته الأخيرة أمام حسنية أكادير بثلاثية نظيفة، وتبديد الشكوك بعدما كان قد انهزم أمام فريق أولمبيك آسفي (1-2).

أما فريق مدينة البوغاز، اتحاد طنجة، الذي تعادل في مباراته الأخيرة بعد ثلاثة انتصارات متتالية، تعادل تقاسم به الصدارة مع أشبال السلامي، فسيواجه مضيفه نهضة الزمامرة الفائز على مولودية وجدة (2-1) الأحد الماضي.

وبخصوص ناديي العاصمة، الفتح الرباطي والجيش الملكي المتعادلين في الديربي الأخير، سيواجهان على التوالي الدفاع الحسني الجديدي المنهزم أمام المغرب الفاسي (1-2)، وسريع وادي زم العائد من المحمدية بنقطة ثمينة.

من جانبه، سيبحث فريق حسنية أكادير، التواق إلى الخروج من دوامة النتائج السلبية، عن تصحيح المسار؛ حينما يستقبل فريق أولمبيك آسفي، الذي أجبر مضيفه فريق يوسفية برشيد على التعادل السلبي.

الفريق الأكاديري، الذي بلغ نصف نهاية كأس الكونفدرالية الإفريقية، لم يتمكن من تحقيق أي انتصار، خاصة بعد رحيل عناصر الفريق؛ من بينها عبد الكريم بعدي وكريم البركاوي.

وفي وسط الترتيب، يستقبل فريق المغرب التطواني (المركز الثامن برصيد خمس نقاط) يوسفية برشيد (المركز الـ11 ثلاث نقاط) وعينه على الظفر بالنقاط الثلاث، يوم غد الجمعة في افتتاح مباريات الدورة الخامسة.