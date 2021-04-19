نهضة بركان يواجه نابسا ستارز بغيابات وازنة

نهضة بركان يواجه نابسا ستارز بغيابات وازنة
صورة: هسبريس
الإثنين 19 أبريل 2021 - 22:33

أجرى فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم، اليوم الاثنين، حصة تدريبية خفيفة، تحضيرا للمباراة المهمة التي ستجمعه بمضيفه نابسا ستارز، برسم الجولة الخامسة من دور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويخوض الفريق المغربي هذه المواجهة منقوصا من خدمات بعض من ركائزه لأسباب مختلفة؛ يبقى الأبرز منهم كل من حمزة الركراكي وكريم باعدي ومحسن ياجور بسبب الإصابة، إضافة إلى زوهير العروبي لأسباب شخصية خاصة.

النهضة الرياضية البركانية حصة تدريبية كأس الكونفدرالية الإفريقية نابسا ستارز

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‫تعليقات الزوار

2
  • رأي
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 00:25

    بركان تراجع مستواها كثيرا و لن تذهب بعيدا في المنافسات القارية، يجب تشبيب الفريق أولا و ليس اللعب بلاعبين اوشكوا على التقاعد

    1
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  • تازي
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 01:19

    بركان فيها خلل يجب اعادة النظر في الفريق

    0
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