نهضة بركان يواجه نابسا ستارز بغيابات وازنة

أجرى فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم، اليوم الاثنين، حصة تدريبية خفيفة، تحضيرا للمباراة المهمة التي ستجمعه بمضيفه نابسا ستارز، برسم الجولة الخامسة من دور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويخوض الفريق المغربي هذه المواجهة منقوصا من خدمات بعض من ركائزه لأسباب مختلفة؛ يبقى الأبرز منهم كل من حمزة الركراكي وكريم باعدي ومحسن ياجور بسبب الإصابة، إضافة إلى زوهير العروبي لأسباب شخصية خاصة.