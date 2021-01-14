نواب يتساءلون عن تدابير إنقاذ المتشردين من البرد

طالب برلمانيون بعقد اجتماع عاجل للحكومة لتدارس وضعية المواطنين المغاربة في حالة تشرد أو بدون مأوى خلال موجة البرد الحالية التي تجتاح المملكة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر مشردين يجوبون الشوارع، منهم من يفترش الأرض ويلتحف السماء وآخرون بدون ملابس دافئة تقيهم موجة البرد القارس.

ودعا رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة لمناقشة وضعية المواطنين في حالة تشرد أو بدون مأوى خلال موجة البرد الحالية.

وشدد المصدر ذاته على أن “المغرب يعيش موجة استثنائية من انخفاض درجة الحرارة تصل في بعض المناطق إلى ما تحت الصفر درجة، ويعتبر المواطنون في حالة تشرد أو بدون مأوى من أكثر الحالات الاجتماعية المتضررة من آثارها، حيث يصل الخطر حد تهديد حق الحياة الدستوري في ظل هشاشة تدخل قطاع التضامن والتنمية الاجتماعية، وفق برامج مستعجلة تحفظ حق هذه الفئة الهشة في الحياة في هذه الظروف الاستثنائية بكل المقاييس”.

وتشير أرقام وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية إلى أن عدد المشردين في شوارع المغرب بلغ 3830 سنة 2018، منهم 241 طفلاً؛ فيما تؤكد جمعيات المجتمع المدني أن الأمر يتعلق بآلاف الحالات.