نواب يتهمون الحكومة بإغراق مغاربة في البحر .. أمكراز: خطاب سوداوي

خيمت مآسي الهجرة غير النظامية التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة على جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إذ حمل برلمانيون الحكومة مسؤولية ركوب شباب وأطفال ونساء “قوارب الموت” بحثا عن فرص شغل.
واعتبر نواب أن حكومة العثماني “لا تخشى غرق وموت الشباب المغربي”، وأكدوا أنه من “المخزي والعار أن نرى مشاهد لأمهات أمام البحر ينتظرن أن يلفظ البحر جثث أبنائهم”.
“نواب الأمة” أعلنوا “فشل” السياسة الحكومية في قطاع التشغيل؛ وهو ما دفع، بحسبهم، الكثير من الشباب في المناطق الحدودية وقبلهم في مدينة الحسيمة إلى اختيار الموت “والحريك” من أجل ضمان لقمة العيش.
وجاء في تدخل لنائبة برلمانية عن حزب الاستقلال أن “الحكومة لا تخشى غرق الشباب ولا تخشى موتهم”؛ فيما اعتبر محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن هذا الخطاب تحكمه خلفية انتخابية مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة.
ورفض أمكراز اتهامات المعارضة، وقال إن هذا الكلام “يسود كل شيء وكأننا نعيش في بلاد لا نعرفها”، وزاد قائلا: “عندما أسمع هذا الكلام يمكن كنتصور راسي في بلاد أخرى غير المغرب”.
ويرى المسؤول الحكومي، في جوابه عن سؤال حول “أي إستراتيجية للتشغيل كبديل لموضوع الهجرة السرية للشباب المغربي عبر قوارب الموت” تقدم به الفريق الاستقلالي، أن “الهجرة السرية لا تتعلق فقط بشباب في سن الشغل؛ بل يوجد ضمنهم أطفال في سن التمدرس… وبالتالي، فإن الأمر لا يتعلق بفشل إستراتيجية التشغيل”.
وتابع وزير الشغل والإدماج المهني أن “النتائج التي نحصل عليها اليوم هي نتاج سنوات سابقة لمن دبروا التشغيل وكانوا مسؤولين عن مآس” في هذا القطاع، في إشارته إلى “فضيحة النجاة” التي طوقت عنق حكومة عباس الفاسي.
وأبرز أمكراز أن موجات الهجرة تراجعت في السنوات الأخيرة، “كنا نشاهد يوميا الحريك؛ لكن اليوم انخفض ذلك، وهذا يؤكد تحسن أوضاع التدريس والكليات والجامعات والمعاهد وسوق الشغل وظروف الشغل داخل فضاءات العمل أيضا”.
وأردف الوزير، في تعقيبه على انتقادات “نواب الأمة”، أن “الهجرة السرية تتعلق كذلك بحسابات العصابات الإجرامية، التي تتاجر في هموم الشباب وتجني من ورائها أرباحا”.
أصبحنا نرى صور الشباب المغاربة في سبتة في جميع القنوات و الصحف العالمية، سي امكراز بغا يقول : الواقع السوداوي الذي يعيشه الشاب و المواطن.
النواب النوام والحكومة كلهم فكفة وحدة ،كن كانوا فايقين هاد النواب و عارفين حالة الشباب مزيان وواقفين على حقوق هاد الشباب ماكانوش غادي يحرقوا .
اودي مالكم معا العثماني راه حتى هو مفخبارو والو راه بحالكم شاف داكشي غير ف التلفزة
كلكم سواسية لا فرق بينكم الا باسم الحزب والله ماضحكو على المغاربة ان كانوا احرارا من طنجة الى الكويرة لا ثم لا للانتخابات الحجر الصحي من السادسة صباحا حتى الواحدة ليلا لاننا عقنا بكم لان المغرب اغنى دولة وافقر شعب
ها اللكمات السياسية بدات في البرلمان لان الانتخابات على الأبواب
زعما المعارضة غير مسؤول كلكم عملة واحدة بوجهين.
لو تبرعتم بمداخيلكم النيابية لحل مشكل المغرب
كلكم واحد لا خير فيكم
قرارات استعمال الأطفال في قضايا سياسية اعتبرت من اكبر فضاءح هذه السنة وشوهت صورة البلد امام العالم غير ان الكل يعرف ان الحكومة الصورية لا يمكن ان تصدر مثل هذه القرارات بل فقط سلطة التحكم عبر وزارة السيادة اَي الداخلية هي التي يمكن ان تصدر مثل هذا القرار وعليه فلا يمكن تحميل حكومة الكومبارس ما ليس في سلطتها بل من اصدر القرار لا يعرف هل هناك أصلا شعب وإرادته !! ولا يهمه النتائج السياسية وما يقرره المواطنون عبر صناديق الاقتراع !
و كأننا لسنا بمغاربة، المغرب لا يحكمها لا أحزاب و لا انتخابات ، البرلمان و الحكومة غطاء للفساد و النهب فقط لا غير، سياسات الدولة تنسج في عالم آخر .
نعم انها سياسة البراهش والمراهقين سياسة التي تريد التخلص من اهل الشمال الذي أصبح عبئا على الحكومة وخاصتا بعد غلق المعابر سي برويطة يحاول ابعاث اهل الشمال إلى اسبانيا لكي توفر لهم ما يحتاجون لان ما فالخزينة لا يكفي حتى اصحاب الكروش المنفوخة لا تقلقو سوف ترون الوجه الحقيقي لاسبانيا وهذه هي الحقيقة
الوزير الاخواني فعلا ما عارفش المغرب وما عارف والو هو براسوا ما عرفش كيفاش اصبح وزير كان كيحلم لقا راسو فالتشكيلة الحكومية الفاشلة المهم ما وقع في الفنيدق و سبتة لهو افضل و اصدق جواب واكبر دليل على الفشل التنموي المغربي لن نكدب عيوننا ونصدق الكادبين داخل الحكومة
من ضروري ان تتحرك الحكومة فاشلة لانقاد الشباب من البطالة
ياسبحان الله بحال الی هاد نواب الامة عيشين فدولة اخری ياك حتی هما ضمن الحكومة وكلشي كيدوز قدام عنهم والحلوی كيشركوها كلهم
جبهة صحيحة عندك السي الوزير. زعما هادوك الناس اللي شفنا ماشي مغاربة. شي مرة شي وزير يطلع ويقول نعم نتحمل المسؤولية وليس الحكومات السابقة. لعنة الله عليكم كاملين حكومات و أحزاب إلى يوم الدين.
السلطات المغربية هي المسؤولة هجرة المغاربة إلى الضفّة الأخرى لِكوْنهم يحبّون وطنهم ، و سبب الهجرة معروف و هو عدم توفير السلطات لهم الشغل و كرامة العيش في بلدهم رغم أنّ المغرب يعُجُّ بالثروات التي لا تُعَدُّ و لا تُحصى ، و لكن أين هذه الثروات البحرية و الفسفاطية؟ السلطات المغربية أعْلَمُ بمصيرها ، الفساد و الإفساد و انعدام التدبير و التغاضي عن التنمية البشرية و عن العنصر البشري الذي هو الأساس الذي بُنِيَتْ به الأمم و تقدَّمتْ و ازدهرتْ.. كفى من الفساد و الإفساد !!!!!!!
الله يعفو علينا من هاذ البلاد ما بلاد ماوالو
واش لي مكانش مديكلاري حتى بالمستخدمين ديالو، غادي يفكر في تشغيل المغاربة.
الله اجيبكوم على خير.
اللهم ارفع هاد الحزب دلاعدالة لا تنمبة حزب الظلام والظلمات اللهم ارفعهم عن هاذا السعب المغربي العظيم اللهم شتت شملهم لا عدالة لا تنمية كل ماخرجنا من الظلام عدنا الى الظلمات اللهم ارفعهم عن الشعب عاجلا لا آجلا.
السلطات المغربية هي المسؤولة هجرة المغاربة إلى الضفّة الأخرى لِكوْنهم يحبّون وطنهم ، و سبب الهجرة معروف و هو عدم توفير السلطات لهم الشغل و كرامة العيش في بلدهم رغم أنّ المغرب يعُجُّ بالثروات التي لا تُعَدُّ و لا تُحصى ، و لكن أين هذه الثروات البحرية و الفسفاطية؟ السلطات المغربية أعْلَمُ بمصيرها ، الفساد و الإفساد و انعدام التدبير و التغاضي عن التنمية البشرية و عن العنصر البشري الذي هو الأساس الذي بُنِيَتْ به الأمم و تقدَّمتْ و ازدهرتْ.. كفى من الفساد و الإفساد !!!!!!
صراحة تابعت أجوبته ، كما تابعت غيرة آل حزبه عليه ، فكانت أجوبته تنفي نفيا قاطعا أن البطالة متفشية في بلادنا بل الأدهى من ذلك صرح بأن هناك دوالا متقدمة بها نسبة بطالة مرتفعة مقارنة مع المغرب وكأنه لا يعلم أن البطالة لها أصناف وأنواع متعددة وأن الدول التي يتحدث عنها تؤدي تعويضات عن البطالة ، المواطنون يريدون حلولا واقعية لا ترقيعية او موسمية ، يجب قول الحقيقة كما هي ، مقاولات أفلست و سرحت عمالها وأخرى في الطريق ولا من يكثرت لآلام وأوجاع الطبقة العاملة التي أصبحت غاملة بسبب الوضع المزري والضبابي الذي تعيش فيه ، أما ماجاء في أجوبته فهو يتنافى بشكل صارخ مع الواقع الذي نعاينه والذي أزم الحالة النفسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطن الذي أصبح لا يريد ممارسة السياسة أو الاقتراب منها ومن أهلها. نريد الاهتمام بجميع المواطنين على اختلاف انتماءتهم السياسية او الفكرية …..
ورفض أمكراز اتهامات المعارضة، وقال إن هذا الكلام “يسود كل شيء وكأننا نعيش في بلاد لا نعرفها”، وزاد قائلا: “عندما أسمع هذا الكلام يمكن كنتصور راسي في بلاد أخرى غير المغرب”.
كيف يسأل نواب الأمة حكومة فاشلة عن غرق أطفال المغرب في عرض البحر من أجل العيش في بلدان أخرى احسن من المغرب من حيث حقوق الطفل و الإنسان و العيش و المستقبل و الحرية و الحياة ووو؟؟ صفعة فرار الألوف من الشباب المغربي و اليافعين و النساء نحو سبتة و مليلية و أوروبا،ستبقى وصمة عار على جبين الدولة المغرببة. لو كانت عند المغاربة حكومة تحترم نفسها قبل إحترام الشعب، لقدم أعضائها الإستقالة بعد أن مرغوا وجه المغرب في الوحل و أحتفروا صورة المغرب أمام العالم و شوهوا صورة المغرب في الداخل و الخارج. شيء مخزي و مخجل ان نرى أبناء شعبنا يهرولون عند الأجانب، بعدما ضاق بهم المغرب بما رحب بسبب الفقر و الهشاشة و سياسة طحن مو و خلي دار بوهم… و فشل التعليم والصحة و الشغل و النقل و إنتشار الجريمة.
واش هاذي وقت الاتهامات والأزمات والحسابات يا أصحاب المصالح الشخصية الخاصة. واش زعمة بقا فيكم الشعب وتتفكروا فمصلحتو؟؟ ابدأ لا أحد يصدقون. دعوا نفاقكم جانبا..ليس وقت ذلك..لدينا أزمات أكبر من صراعاتكم على مصالحكم وكراسيكم باستعمال المواطنين .. هناك عدوان على المغرب ..أن لا قدر الله غلب على أمرنا فانتم ستسلكون بجلدكم وأموالكم والشعب سيدفع ثمن خذلانكم لبلدكم ونفاقكم وصراعاتكم من اجل مصالحكم.
انشري يا جريدتي المفضلة.
نفس الموال دائما الحكومة الحاضرة تلقي بالنتائج السلبية للماضية. أصبحنا نشاهد عواصم ومدن في افريقيا متل هونكونغ ونحن لأ زلنا نصدر الأطفال إلي جحيم الغربة وننتظر تحويلات المهاجرين في رفع الإقتصاد..لك الله يا وطني لا صحة لا تعليم لا عدل فقط بلا بلا بلا
السي أمكراز الذي لم يقم بالتصريح بمستخدميه إلا بعد أن افتضح أمره لا يملك أية مصداقية في كلامه
بنهبكم ثروات البلاد افقرتم الشعب. سئمنا منكم . كيف لطفل في سن التمدرس يهرب من مقعد القسم و يضحي بحياته للهجرة ؟. اثقوا الله يا مسؤولين. أليس فيكم رجل رشيد؟ . تفكرون في أنفسكم و ودويكم. ( أعينكم على المناصب و م………تمكم على الشعب).
“وكأننا في بلاد آخر غير المغرب”. جملة توضح ان الوزير والحكومة أخذت جرعة زائدة في التخدير ولا تعرف ما يدور في البلاد وتعيش في واد وغالبية الشعب في واد آخر. وزراء يعيشون الريع ورغد العيش ويعتقدون ان الجميع مثلهم. لا ينزلون للسويقة ولا للموقف. لا يذهبون للأحياء الفقيرة وأحياء القصدير للتحدث مع الشباب العاطر المقرقب والمشمكر,
ثم أن هؤلاء الوجوه الوزارية يقضون عطلهم في اسبانيا ويحملون جوازات سفر أجنبية.
المغرب فعلا أصبح من بين أسوأ الدول في العالم من حيث التنمية الإجتماعية. قطاع غزة أفضل منكم بكثير من ناحية مأشر الفقر والبطالة.
بماذا تفتخرون؟ بأنكم تحاربون اسبانيا بالرضع والقاصرين؟ منظر هجين تناقلته جميع قنوات العالم. لكي نحصل على وزراء يتحدثون باسم الشعب يجب تحديد الأجر الشهري للوزير في 3000 درهم واجباره على اخذ وسائل النقل للعمل ومنع الشيفور وسيارات الخدمة حتى ينتهي التخدير ويتعرفون على وضعية الشعب.
حكومة وبرلمان فاشلين بكل المقاييس لا ولن اصدق ابدا ما يدور بينهم في البرلمان ،مجرد مسرحية بينهم .شعارهم استغل الفرصة فأنت مجرد عابر ولا تتردد في حصد الاخضر واليابس
العثماني لا محل له من الاعراب……هده الموجة هي من تدبير أصحاب القرار…… المستشارين….. الحموشي…….الملك…….المخزن……..كل العالم يتكلم عن المغرب….. والأطفال …..حتى في غزة لم يقع هدا ظلم……….. اسبانيا عرفت كيف تستفيد من هدا المشكل لديها اعلام قوي……ولديها عملاء في المغرب يعملون لصالحها……
إغراق المغاربة في البحر هي تعليمات من الفوق كالعادة أما الحكومة كما يعلم الجميع ليس لها يد في مثل هذه الأشياء لأن هذا كبير عليها. الحكومة المغربية في يدها فقط أمور صغيرة كزيادة في الساعة أو زيادات أخرى أو إغلاق المسجد،أعتقد لا تملك أي قرار فتجتمع فقط للقيلولة وخطف الحلويات.
هادوك الناس الشمال من احسن المدن في المغرب سواء من حيت الدخل او البنية وعندهم علاقة مع ناس اوربا او كيهربو اجيو تشفو ناس الجنوب لاحول لا قوة لهم . راه الازمة كرفضتنا راه واصلة فينا العظم اعباد الله
فين عدنا النواب والله العظيم والله العظيم ما كاين شي نائب كيخدم الصالح العام شوف هداك لي غاب 3سنوات ودب جا عمدة فاس سابقا راه ناجح بش مابغيتش بفلوس بلعصا,,,
مع احترام الجميع, منطقيا ما قام به المغرب هو رفع يده عن حماية الحدود و فقط..
لم نر أي دعوات للهجرة لا في الاعلام و لا في أي مكان..
للأسف الوقائع قام بها مواطنون مغاربة رأوا ان عبورهم لتلك الاراضي سيحسن من وضعيتهم الاقتصادية و هذا شيء عادي.. كثير من الامريكيين ايضا هاجروا جماعيا لفنزويلا في سبعينيات القرن الماضي من اجل الثراء و بسبب تخلي “حكومتهم” عن دعهم و خصوصا الفلاحين انذاك..
للاسف كلام انتخابي سمعناه اليوم في البرلمان و الرغبة في الهجرة لتحسين الوضعية الاجتماعية هو امر عادي.. هذا بخصوص البالغين شباب
اما بخصوص الاطفال.. فلا تعليق لأن الامر يحتاج لتحقيق عاجل لمعرفة هل يتعلق الامر بتحريض من بالغين ام بقصص خيالية اختلقوها ليقنعوا انفسهم ان وطنهم لا يحتاج اليهم.. للأسف
هناك معلومة جد مهمة لا يريد اي احد لا الحكومة التي سمعت الخبر في التلفزيون لا الاحزاب الكرطونية وهي: كم عدد الوفيات في هذا الانزال البرويطي لسبتة؟
قليل من الاحترام للنفس البشرية
ماثار انتباهي هم أطفال في سن التمدرس؛ موقعهم الطبيعي هو التواجد في الفصول الدراسية وليس في البحر… أين اولئك الذين يدافعون عن أمزازي؟؟؟؟؟
سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن العاص حين ولاه على مصر: – إذا جاءك سارق ماذا تفعل به؟! قال: أقطع يده ! فقال عمر: وأنا إن جاءني جائعٌ قطعتُ يدك ! نطالب بقطع أيدي كبار اللصوص ، قبل مطاردة صغارهم . مُنذ جئتُ إلى العالم وأنا أحلم بيوم أرى فيه من نهبوا أموال الأجيال العربية الحاضرة والآتية ، وهم يُساقون إلى المحاكم ويقبعون إلى آخر أيامهم في السجون !
اقتربت الانتخابات وبدأت بعض الأحزاب الركوب على كل حدث يتاح لهم عليهم بجنون منه بعض الأصوات. ونلاحظ انهم لا يعترفون بأي شئ انجز في البلاد.واصبحوا عدميين لكل شئ .لذالك عل الناخب أن يتعرف على هؤلاء الانتهازيين لأنهم لا يخدمون الا مصالحهم الشخصية.
كفى من النفاق…. الفشل في تشغيل الشباب موجود منذ زمان… قبل حكومة العدالة والتنمية… انها حملة انتخابية قبل الأوان.. كلكم مسؤولون عن معظلة البطالة في المغرب دون استثناء… إن لا ادافع عن أي أحد ولكن اقول الحقيقة….
قمة النفاق،هذه المعضلة كانت دائما موجودة في ظل جميع الحكومات، كل واحد كينش على كبالتو. كلكم فحال فحال.الله يعفو
سيدي الوزير اذا كانت كل حكومة تحمل مسؤولية ما يقع إلى حكومة سابقة فلن نخرج من الدوامة . نطلب من سيادتكم ماذا كنتم تعلمون كل هذه المدة وانتم على راس وزارة التشغيل وما هي خطتكم المستقبل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل يعتقد النواب أن الحكومة هي التي أعطت الضوء الأخضر لفتح البوابات الحدودية؟ هل هم أغبياء أم يستغبون الناس؟ الطبقة السياسية كلها منذ 70 سنة هي المسؤولة عما حصل!أين كانت عندما كانت إسبانيا تنجز انتقالها الديموقراطي! هنا باع المناضلون والمظلومون سنوات سجنهم الطويلة مقابل البارطمات في أكدال و حي الرياض ومقابل المناصب الفسادية و الريع و التكريعة القيئية!باعوا أنفسهم و شعبهم مقابل الفتات!طبقة الأشباح السياسية يظهرون مثل المذنبات مرة كل خمس سنوات! يكملون دورتهم حول السياسة والشعب في 5 سنوات! البرلمان معناه المكان حيث يتكلم ممثلوا الشعب للدفاع عن مصالحه العليا و حيث يشرعون ما ينفعه من قوانين! مع هؤلاء لا البرلمان!معهم حصلنا برلمان بوليصيفالي متعدد الغرف و لبياسات: النعسمان، السكتمان،التكتمان،المصلحمان،الفسادمان البارلمان؛الفلسلمان، الريعمان،الحشيشلمان عليكلمان،الرشومان،الجلبابلمان، الطربوشلما،الشْلِيمَان،الرَّهْجْلمان،الرَّهْطمان،الرقصمان!مسؤولية فضيحة سبتة تتجاوز الاختصاصات الدستورية للحكومة!مسألة سيادية كما يقال إعلاميا!الفرنسيون يقول يجب تسمية القط قط!المش والفار مع إسبانيا!طوم و جيري!
ليست لنا حكومة،وإنما عندنا مافيا محمية بالقانون،ما ذا قدمت للمواطن؟ لا شيء،كل واحد منهم يتقاضى 90.000 ألف درهم،أقلهم 40.000 ألف درهم،بظون أي مقابل،نحن الجالية نساهم في اقتصاد البلد،لكن ترى هذه الحكومة الفاشلة لنا الجميل؟ الجواب لا،عند الله نخاصمكم،الربعا دللصوص
ايها النواب انتم جزء من الحكومة دخلتم لتحلوا مشاكل الشعب بابلاغها إلى الحكومة فإذا بكم اصطففتم في صفهم واكلتم حتى شبعتم وجاع الشعب حتى ان حياتة لم يعد لها طعم عاش او مات هما سيان اذا لم يمت في البحر يموت انتحارا كما يفقد وعيه بالمخدرات حتى لا يشعر بالفراق بينه وبين غبره وحتى لا يشعر انه مظلوم في بلاده
المهم عنوان جميع التعليقات هو: المغاربة كاملين عاقوا بكم من الحزب رقم واحد إلى الحزب رقم على حساب إلى تزادو شي وحدين جداد لأن السبيل الوحيد باش إدير شي واحد لاباس هو داك التهريج السياسي حيت المهجرين بداو كايسخنو الحلقة باش إتجمعو الناس
Hola marruecos este momento no esta in el gobierno a echo esto o autro estamos a un tema mas garave que toca todos los marroquies y no estamos haciendo haciendo policas ay que jontarse entre todos los partidos y dejar hableis tonterias y gracias
تتهمون البوليزاريو بتجنيد الأطفال وغسل أدمغتهم وأنتم كرهتموهم في بلدهم وشوهتم صورة البلد الله ياخد فيكم الحق.
رباعة المنافقين كلكم شاركتم في المهزلة نواب وحكومة في دفع المغارية للهروب الكبير من بلاد اليأس والظلام كيف يعقل أن المرشحون للهجرة قادمون من أكادير والبيضاء وباقي المدن البعيدة ناهيك عن المجاورة لأسبانيا.
لقد تورطتم جميعا لعلكم تضربون إسبانيا في مقتل لكن تلقيتم الصفعات من الإتحاد الأوروبي وأنتم لازلتم في ورطة مع ألمانيا وهولندا والآن جمعتم الإتحاد الأوروبي عليكم وبدأتم تتراشقون فيما بينكم…يتبع بعد صلاة العشاء
واين الساهرين على تربيتهم القائمين بامورهم . ولد وتلق . الدولة ليست مسؤولة عن هؤلاء الارذال الذين يريدونها سهلة . وحتى لو فرصنا انهم تمكنوا من العبور ماذا سيجدون هناك الجنة . متهورين عجزوا عن تكوين انفسهم ولربما كانوا متقاعسين في دراستهم وكانت النتيجة ضياع الامل في وجود عمل . نعم من اراد ان يضمن لنفسه مكانة في المجتمع عليه ان يشمر عن ساعد الجد اما الاتكال على تعاقس الدولة والحكومة فهذه امور لا يومن بها الى الضعفاء . وهل في استطاعة الحكومة ان تعالج مشاكل تراكمت عبر حكومات سابقة ايضا . هكذا يجب ان نرى الامور وليس اتهام المشرفين على الشأن باشياء اكبر من حجمهم .
مع كامل الأسف، المغرب كان مخطئا عندما سمح لمواطنيه بإجتياز الحدود؛ لأنه مهما إختلفنا مع إسبانيا فمن واجبنا أن نظهر للعالم أننا أمة تحترم الأعراف.
إستعمال المواطنين المغاربة كورقة ضغط على أروبا غير صائب ويسيئ أكثر إلى المغرب.
أروبا ليست مسؤولة عن البطالة وسوء التسيير الذي يجعل المغربي يحلم بالهجرة إلى الضفة الشمالية.
هناك ورقة أخرى جد فعالة للضغط على الإسبان ولا تسيئ لصورة المغرب وهي إعطاء الحرية الكاملة للمهاجرين الغير مغاربة من الجنسيات الأخرى والسماح لهم بالذهاب إتجاه إسبانيا متى شاؤوا دون تدخل حرس الحدود المغربي؛ وبهذه الطريقة يكون المغرب مسؤول فقط عن هجرة مواطنيه.
كذلك أوجه كلامي إلى المواطنين الذين أساؤوا إلى بلدهم بتصريحاتهم المذلة أمام العالم. أقول لهم : الله يخليها سلعة.
عندك وزىرين ملي دخلو الحكومة أو قضاو علينا و هم ش أمكراز أو بن شعبون كا يبلوكيو كل شيء
فيني ما كان شي مكلخ كا اجيبو لينا
النواب كلهم قربات لهم الانتخابات…قطعوا عليهوم الامتيازات اوشوفوا واش شي واحد فيهوم كيدافع على البلاد وعلى المغاربة..حكومة ومعارضة
انا شاب كا بقي الشباب لي الاسف ليس لدينا وطن اسمه المغرب بسبب هده الحكومة و ما في داخل البرلمان