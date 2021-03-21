"السورف" يقترب من العودة إلى "دار بوعزة"

"السورف" يقترب من العودة إلى "دار بوعزة"
صورة: هسبريس
الأحد 21 مارس 2021 - 05:16

تلقت نوادي رياضة ركوب الأمواج، المعروفة اختصارا بـ”السورف”، تعهدات من قبل مسؤولي مدينة الدار البيضاء بفتح المجال أمام منخرطيها لممارسة هذه الرياضة بدار بوعزة بمجرد الانتهاء من أشغال تهيئة المنطقة.

وحسب معطيات توصلت بها هسبريس من مصادر رسمية، فإن عودة هذه النوادي والمدارس إلى ممارسة نشاطها من جديد لا تعني استمرار مجموعة من الممارسات التي كان البعض يقوم بها في المنطقة.

وأكدت المصادر ذاتها أنه سيتم منع إقامة أي نشاط أو تظاهرة غير قانونية تشهد تقديم المشروبات الكحولية، مشيرة إلى أن “تنظيم التظاهرات الرياضية يتم اعتمادا على الرخصة التي تمنحها الجامعة الملكية المغربية لركوب الموج، وهي الرخصة التي لا تتيح لهذه النوادي إقامة بنايات خشبية على هذا الشاطئ، وهي ممارسات سيتم القطع معها بشكل نهائي مقابل تشجيع هذه الرياضة وممارستها لا أقل ولا أكثر”.

التظاهرات الرياضية الدار البيضاء الشاطئ ركوب الأمواج

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