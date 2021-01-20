"نوافذ شعرية" جديدة تنير درب الإبداع بمراكش‎

تنظم دار الشعر بمراكش، تحت إشراف وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الثقافة، فقرة جديدة من “نوافذ شعرية”، الأربعاء 20 يناير على الساعة الرابعة والنصف مساء بمقر الدار الكائن بالمركز الثقافي الداوديات.

الفقرة تخصصها دار الشعر بمراكش للاحتفاء بالتنوع الثقافي المغربي، من خلال حضور ومشاركة أصوات شعرية تنتمي إلى راهن القصيدة المغربية الحديثة، كالشاعر حسن حصاري، والزجال محمد كابي، والشاعرة الأمازيغية فاطمة بوزهر، والشاعر الحساني حمزة العمري؛ كأربع رؤى وأربع نوافذ تفتح على تجارب شعرية متنوعة، تعبر عن غنى التنوع اللساني والإبداعي والشعري المغربي.

وفي ظل حرص دار الشعر بمراكش على تجسير العلاقات بين الشعراء والنقاد والفنانين والمتلقي شعريا، تأتي هذه الفقرة الجديدة من “نوافذ شعرية” للدار ضمن البرنامج الجديد للموسم الرابع 2020/2021، في محاولة للإنصات إلى راهن المنجز الشعري المغربي؛ وهي خطوة أخرى تنضاف للبرمجة الغنية للدار، ضمن فقرات جديدة تلامس من خلالها غنى التجربة الشعرية والنقدية المغربية.

وسيتم تصوير الحلقة، التي ستعرف حضورا نسبيا في احترام تام للتدابير الاحترازية، يوم الأربعاء 20 يناير 2021 بفضاء الدار (المركز الثقافي الداوديات) على الساعة الرابعة والنصف مساء؛ على أن يتم بثها على قنوات التواصل الاجتماعية للدار (قناة دار الشعر بمراكش على يوتيوب وصفحتها على فايسبوك).