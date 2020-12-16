نور الدين الصايل في ذمة الله عن 73 عاما

توفي المدير السابق للقناة الثانية والمركز السينمائي المغربي، نور الدين الصايل، ليلة الثلاثاء الأربعاء، عن سن تناهز 73 عاما، وفق ما علم لدى أسرته.
وشكل الراحل، الذي جمع بين كتابة السيناريو والرواية والإنتاج، قيمة مضافة للساحة الثقافية المغربية وأحد أسمائها اللامعين.
وقد أسس الراحل في عام 1973 الفيدرالية الوطنية لنوادي السينما بالمغرب والتي لعبت دورا رائدا في نشر الثقافة السينمائية في المملكة.
وبعد بداية مساره في القناة التلفزية المغربية الأولى وفي القناة التلفزية الفرنسية “كنال بلوس أوريزون”، تولى الراحل الصايل إدارة القناة الثانية (2003-2000) ثم المركز السينمائي المغربي (2014-2003) والتي طبعهما بصرامته المهنية ومتطلباته الفكرية.
وستظل بصمة الفقيد حاضرة في عالم السينما الإفريقية، لاسيما وأنه مؤسس مهرجان خريبكة للسينما الإفريقية، الذي بات موعدا لا محيد عنه بالنسبة لمهنيي السينما من إفريقيا وخارجها.
رحمة الله عليه… وأن إلى ربك الرجعى
إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الفقيد بواسع رحمته.
كل نفس ذائقة الموت اللهم ألهم أهله وذويه ورفاقه في هذا المصاب الجلل،اتقدم شخصيا لاسرة الفقيد بالتعازي الحارة في وفاة قيدوم ومديرها السابق إذاعة 2M المغربية كما أسأل العز و جل ان يدخله فسيح جناته ويلحقه بجوار الصالحين و المتقين والمؤمنين وحسن اولئك رفيقا « وإنا لله وإنا إليه راجعون »
إنا لله وإنا له راجعون اللهم أرزق اهاه الصبر والسلوان
رحم الله الفقيد صلاح الدين الغماري…
لله ما أعطى ولله ما اخذ وكل نفس ذائقة الموت اللهم إرحمه و أغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الصورة معبرة رافعا يديه كأنه يقول (الدنيا فانيا ما غنديو معانا والو إلا افعالنا )
اللهم تغمد الفقيد بواسع رحمتك ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان .ان لله وان اليه راجعون البقاء لله. اللهم أرحم جميع اموات المسلمين اجمعين.
كان كفاءة عالية في مجاله. الله يرحموا ويرحم الجميع يا رب.
لا إله إلا الله….مكاين غير سير سبقني هانا جاي
2020 سنة الموت بامتياز الله يرحم أموات المسلمين.
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم وإنا لله وإنا إليه راجعون
رحم الله الرجل واسكنه فسيح جنانه . كم كنت معجبا بفصاحته وبثقافته الواسعة في سبعينيات القرن الماضي .استاذ مادة الفلسفة أيام الفلسفة وانسان متمكن من اللغة الفرنسية بامتياز . “كل نفس ذائقة الموت ” رحم الله الرجل .
انا لله و انا اليه راجعون .. انتم السابقون و نحن اللاحقون… رحم الله نور الدين الصايل و غفر له و صبر أهله و ذويه
انا لله وانا اليه راجعون رحمه الله واسكنه فسيح جنانه والهم ذويه الصبر والسسلوان.
مثقف آخر يفقده الوطن ، وداعا سي الصايل … لن ننسى امثالك و دورهم في ترسيخ الثقافة البصرية و خصوصا في السينما للوطن
انا لله وانا اليه راجعون رحمه الله واسكنه فسيح جنانه والهم ذويه الصبر والسسلوان.
انا لله و ان اليه راجعون اللهم الهم ذويه الصبر والسلوان. كان رحمه الله مخلصا في وطنيته و في عمله.
تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. وانا لله وانا اليه راجعون.
الله يتغمده برحمته الواسعة
c’etait notre prof de philo en 1969 au lycee moulay youssef de rabat . tout jeune prof au point que certains eleves avaient son age a l’epoque .
بالفعل ، هو مؤسس الفيدرالية الوطنية لنوادي السينما بالمغرب التي لعبت دورا رائدا في نشر الثقافة السينمائية في المغرب. رحمة الله عليه
اوراق الشجر تتساقط تباعا والساحة الثقافية تفقد مثقفا اسثنائيا أغنى الساحة الثقافية وأساسا في مجال الفن السابع بعمله الدؤوب من خلال تأسيس الفيدرالية الوطنية للاندية السنمائية التي لعبت دورا اساسيا في نشر الثقافة السنمائية وايضا من خلال تحمله لمسؤوليات عدة أداها الراحل باقتدار وكرم كبيرين دون الحديث عن ادارته لمناظرات وحوارات من مستوى عال أبان فيها الفقيد عن علو كعبه وسعة اطلاعه وتعدد مرجعياته الفكرية…… تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون…..
الله يرحمو ويجعلو من أهل الجنة
رحمه الله وانا لله وانا اليه راجعون. . ناضل من أجل الفلسفة والسينما. . فساهم في نشر ما هو نبيل : و هل هناك ما هو أنبل من التنوير الهادف إلى تطوير الوعي البشري وانفتاحه. .