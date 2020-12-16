نور الدين الصايل في ذمة الله عن 73 عاما

نور الدين الصايل في ذمة الله عن 73 عاما
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الأربعاء 16 دجنبر 2020 - 08:01

توفي المدير السابق للقناة الثانية والمركز السينمائي المغربي، نور الدين الصايل، ليلة الثلاثاء الأربعاء، عن سن تناهز 73 عاما، وفق ما علم لدى أسرته.

وشكل الراحل، الذي جمع بين كتابة السيناريو والرواية والإنتاج، قيمة مضافة للساحة الثقافية المغربية وأحد أسمائها اللامعين.

وقد أسس الراحل في عام 1973 الفيدرالية الوطنية لنوادي السينما بالمغرب والتي لعبت دورا رائدا في نشر الثقافة السينمائية في المملكة.

وبعد بداية مساره في القناة التلفزية المغربية الأولى وفي القناة التلفزية الفرنسية “كنال بلوس أوريزون”، تولى الراحل الصايل إدارة القناة الثانية (2003-2000) ثم المركز السينمائي المغربي (2014-2003) والتي طبعهما بصرامته المهنية ومتطلباته الفكرية.

وستظل بصمة الفقيد حاضرة في عالم السينما الإفريقية، لاسيما وأنه مؤسس مهرجان خريبكة للسينما الإفريقية، الذي بات موعدا لا محيد عنه بالنسبة لمهنيي السينما من إفريقيا وخارجها.

القناة الثانية دوزيم نور الدين الصايل وفاة

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‫تعليقات الزوار

23
  • متتبع
    16 دجنبر 2020 الساعة 08:12

    رحمة الله عليه… وأن إلى ربك الرجعى

    37
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  • صابر
    16 دجنبر 2020 الساعة 08:12

    إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الفقيد بواسع رحمته.

    27
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  • FENANE
    16 دجنبر 2020 الساعة 08:12

    كل نفس ذائقة الموت اللهم ألهم أهله وذويه ورفاقه في هذا المصاب الجلل،اتقدم شخصيا لاسرة الفقيد بالتعازي الحارة في وفاة قيدوم ومديرها السابق إذاعة 2M المغربية كما أسأل العز و جل ان يدخله فسيح جناته ويلحقه بجوار الصالحين و المتقين والمؤمنين وحسن اولئك رفيقا « وإنا لله وإنا إليه راجعون »

    9
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  • yasse
    16 دجنبر 2020 الساعة 08:12

    إنا لله وإنا له راجعون اللهم أرزق اهاه الصبر والسلوان

    10
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  • عادل
    16 دجنبر 2020 الساعة 08:12

    رحم الله الفقيد صلاح الدين الغماري…

    7
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  • موغرابي
    16 دجنبر 2020 الساعة 08:12

    لله ما أعطى ولله ما اخذ وكل نفس ذائقة الموت اللهم إرحمه و أغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الصورة معبرة رافعا يديه كأنه يقول (الدنيا فانيا ما غنديو معانا والو إلا افعالنا )

    8
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  • ilyess
    16 دجنبر 2020 الساعة 09:12

    اللهم تغمد الفقيد بواسع رحمتك ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان .ان لله وان اليه راجعون البقاء لله. اللهم أرحم جميع اموات المسلمين اجمعين.

    2
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  • رحمه الله
    16 دجنبر 2020 الساعة 09:12

    كان كفاءة عالية في مجاله. الله يرحموا ويرحم الجميع يا رب.

    -2
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  • deutschland
    16 دجنبر 2020 الساعة 09:12

    لا إله إلا الله….مكاين غير سير سبقني هانا جاي

    4
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  • sofiane
    16 دجنبر 2020 الساعة 09:12

    2020 سنة الموت بامتياز الله يرحم أموات المسلمين.

    2
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  • عزيزي
    16 دجنبر 2020 الساعة 09:12

    اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم وإنا لله وإنا إليه راجعون

    1
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  • إنسان ينتظر دوره
    16 دجنبر 2020 الساعة 09:12

    رحم الله الرجل واسكنه فسيح جنانه . كم كنت معجبا بفصاحته وبثقافته الواسعة في سبعينيات القرن الماضي .استاذ مادة الفلسفة أيام الفلسفة وانسان متمكن من اللغة الفرنسية بامتياز . “كل نفس ذائقة الموت ” رحم الله الرجل .

    1
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  • عبده/ الرباط
    16 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    انا لله و انا اليه راجعون .. انتم السابقون و نحن اللاحقون… رحم الله نور الدين الصايل و غفر له و صبر أهله و ذويه

    1
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  • احمد
    16 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    انا لله وانا اليه راجعون رحمه الله واسكنه فسيح جنانه والهم ذويه الصبر والسسلوان.

    0
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  • Amh
    16 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    مثقف آخر يفقده الوطن ، وداعا سي الصايل … لن ننسى امثالك و دورهم في ترسيخ الثقافة البصرية و خصوصا في السينما للوطن

    0
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  • احمد
    16 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    انا لله وانا اليه راجعون رحمه الله واسكنه فسيح جنانه والهم ذويه الصبر والسسلوان.

    0
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  • متتبع
    16 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    انا لله و ان اليه راجعون اللهم الهم ذويه الصبر والسلوان. كان رحمه الله مخلصا في وطنيته و في عمله.

    0
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  • احمد
    16 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. وانا لله وانا اليه راجعون.

    1
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  • sahraoui
    16 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    الله يتغمده برحمته الواسعة
    c’etait notre prof de philo en 1969 au lycee moulay youssef de rabat . tout jeune prof au point que certains eleves avaient son age a l’epoque .

    2
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  • M. CHADLI
    16 دجنبر 2020 الساعة 11:12

    بالفعل ، هو مؤسس الفيدرالية الوطنية لنوادي السينما بالمغرب التي لعبت دورا رائدا في نشر الثقافة السينمائية في المغرب. رحمة الله عليه

    0
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  • عبدو الهاشمي
    16 دجنبر 2020 الساعة 11:12

    اوراق الشجر تتساقط تباعا والساحة الثقافية تفقد مثقفا اسثنائيا أغنى الساحة الثقافية وأساسا في مجال الفن السابع بعمله الدؤوب من خلال تأسيس الفيدرالية الوطنية للاندية السنمائية التي لعبت دورا اساسيا في نشر الثقافة السنمائية وايضا من خلال تحمله لمسؤوليات عدة أداها الراحل باقتدار وكرم كبيرين دون الحديث عن ادارته لمناظرات وحوارات من مستوى عال أبان فيها الفقيد عن علو كعبه وسعة اطلاعه وتعدد مرجعياته الفكرية…… تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون…..

    0
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  • أميمة
    16 دجنبر 2020 الساعة 11:12

    الله يرحمو ويجعلو من أهل الجنة

    0
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  • عبدالمجيد
    16 دجنبر 2020 الساعة 11:12

    رحمه الله وانا لله وانا اليه راجعون. . ناضل من أجل الفلسفة والسينما. . فساهم في نشر ما هو نبيل : و هل هناك ما هو أنبل من التنوير الهادف إلى تطوير الوعي البشري وانفتاحه. .

    0
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