نوفيتيك تضع بصمتها على ماكلارين 570S GT4

أجرت شركة نوفيتيك تعديلات تقنية وتصميمية على سيارة ماكلارين 570S GT4 المخصصة للطرق العادية لزيادة معدلات أدائها ومنحها مظهرا أكثر عدوانية وشراسة.

وأوضحت شركة التعديل أن التحسينات التي تم إجراؤها على سيارة ماكلارين 620R زادت قوة محرك التربو المزدوج V8 سعة 8ر3 لتر لعدة مستويات تصل أعلاها إلى 711 حصان/710 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة المعدلة، والتي يبلغ وزن 1400 كجم، من الثبات إلى 100 كلم/س في 8ر2 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 328 كلم/س.

وتتميز النسخة المعدلة، التي يقتصر إنتاجها على 225 نسخة، من خلال فتحات التهوية على غطاء حيز المحرك والعتبات الجانبية ومبيت المرايا الجديد، والجنوط المسبوكة والمصممة لدى شركة فوسن مع نظام القفل المركزي بقياس 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف.