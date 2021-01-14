نيجيريا تبتعد عن الجزائر وتقترب من المغرب

تعرف العلاقات الجزائرية النيجيرية فتورا غير مسبوق، يكذب كل ادعاءات الإعلام الجزائري التي روجت لتحركات دبلوماسية جزائرية في المنطقة؛ في حين أن نيجيريا فضلت عدم الانجراف وراء المواقف الجزائرية الأخيرة من تطورات قضية الصحراء، وتقول مصادر هسبريس الإلكترونية إن سكوت نيجيريا قد يكون مقدمة لانقلاب موقفها من قضية الصحراء لصالح المغرب.

وكان الإعلام الجزائري قد بالغ، منذ مدة، في الدعاية لتناسق المواقف مع نيجيريا. كما روج أيضا لإمكانية التراجع عن المشروع العملاق للربط القاري فيما يتعلق بأنبوب الغاز الذي يجمع بين نيجيريا والمغرب؛ ولكن العلاقات بين البلدين (المغرب ونيجيريا) تواصل التطور بما يضمن الاستمرار في كافة المشاريع المعلنة وغير المعلنة، حسب مصادر هسبريس الإلكترونية التي تتوقع أن تلتحق دول أخرى غير متوقعة بنادي الدول الإفريقية الصديقة للمملكة في معركة الصحراء المغربية.