نيجيري يثير الجدل بزواجه من شقيقتين 

نيجيري يثير الجدل بزواجه من شقيقتين 
صورة: غاناما
الخميس 14 يناير 2021 - 00:39

أثار نيجيري ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شارك فيديوهات وصور زواجه من شقيقتين توأم، في الليلة نفسها؛ لسبب يكمن في أنه لا يمكن لكل واحدة منهما أن تعيش بعيدة عن الأخرى.

وتظهر الصور، التي نشرت بموقع “غاناما”، أن إحدى الشقيقتين حامل، وهذا ما جعل العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يطرحون أسئلة عن السبب الحقيقي وراء هذا الزواج.

كما لقي الحدث انتقادات واسعة بأنه أمر غير مقبول، بالإضافة إلى أن  البعض شكك في واقعية الزفاف معتبرين أنه مجرد مزحة.

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