نيجيري يعثر على رسالة قطعت 2500 كيلومتر بحرا

وجد ستيفن أموس، المهتم بالبيئة والمكلف بنظافة شاطئ بجزيرة نائية في “بابوا” غينيا الجديدة، رسالة داخل زجاجة من فتاة أمريكية ألقتها في البحر على بعد أكثر من 2500 كيلومتر.

وحسب ما نشرته صحيفة “ذي غارديان” البريطانية، كانت الزجاجة، التي وجدها أموس خلال تنقيته شاطئ البحر بجزيرة باناسسا، محكمة الإغلاق وتحتوي على حفنة من حبوب الأرز وعدد قليل من الأصداف البحرية، مع رسالة كتبت لمستلم غير معروف.

وقبل ما يقرب من عامين، ألقت الأمريكية نيكي ني، البالغة من العمر 17 عاما الرسالة في البحر عندما عبرت خط الاستواء، مبحرة مع عائلتها بين فانواتو وجزر مارشال.

وبعد مشاركة عنوان بريدها الإلكتروني المكتوب على الرسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجد أموس طريقه أخيرا إلى ني، وتمكن في النهاية من محادثتها عبر الإنترنت.

وصرحت ني للصحيفة عينها قائلة: “عندما رميت الزجاجة في البحر لم أتخيل أبدا أنني سألتقي بالفعل بالشخص الذي وجد رسالتي”.