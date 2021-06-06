أزمة العلاقات المغربية الإسبانية تخيم على ملف عودة الجالية إلى أرض الوطن

تعاكس مدريد طموحات الرباط؛ بدا هذا جليا بعدما وفرت السلطات الإسبانية الأرضية لزعيم الانفصاليين ابراهيم غالي للهروب إلى خارج البلاد، في خطوة “متهورة” كما يصفها المحللون قد تعصف بما تبقى من أشكال المفاهمة بين البلدين، لكن المؤكد أن هذه الأزمة غير المسبوقة بين المملكتين الجارتين قد تخلق وضعا جديدا ومنطلقات مختلفة لهذه العلاقات.
وغادر غالي التراب الإسباني بالطريقة نفسها التي دخل بها، إنما هذه المرة تم إخطار السلطات المغربية بالقرار المدريدي، لكن هذا لا يمنع من تناثر غبار “قطيعة” ديبلوماسية تلوح في الأفق القريب بين البلدين؛ ذلك أن الرباط كانت تنتظر محاكمة “غالي” والنظر في جرائمه، بينما اختارت مدريد عكس ذلك وقررت ترحيله إلى التراب الجزائري.
وذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن الجزائر خططت لمغادرة زعيم البوليساريو بمجرد أن أدلى بشهادته أمام قاضي التحقيق، وهو ما يظهر من خلال وصول طائرة جزائرية تزامنا مع مثوله أمام المحكمة لكنها عادت أدراجها إلى الجزائر بعد منعها من الهبوط من قبل السلطات الإسبانية، لأنها لم يكن لديها إذن للتحليق فوق الأجواء الإسبانية.
وتلقي هذه الأزمة التي لم يسبق لها مثيل بظلالها على واقع الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا التي كانت تستعد لقضاء عطلة الصيف في المغرب، لكن لا يبدو أن هذا الطموح سيكون ممكنا مع استمرار التصعيد بين البلدين الجارين، على الرغم من ظهور بعض “بوادر” التهدئة من الجانب المغربي.
ويرى إلياس موساوي، محلل متخصص في العلاقات الدولية، أن “استمرار تصاعد هذه الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، سيلقي بظلاله على كثير من الملفات الحيوية التي تجمع بين البلدين الجارين، ولعل أكبر ملف ستحرقه نار هذه الأزمة المشتعلة على المدى القريب، هو ملف عودة مغاربة المهجر المقيمين بالديار الأوروبية إلى الوطن خلال الصيف الحالي”.
وقال موساوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “أول تجليات هذه الأزمة المعقدة يتمثل في غياب أي معلومات عن (عملية مرحبا) بخصوص هذه السنة؛ ففي السنة الماضية وفي عز جائحة كورونا، اتفق الطرفان على إلغائها بعد جلوسهما إلى طاولة الحوار، في تأكيد على أن هذا الملف لا يمكن أن تفسخ خيوطه بسلاسة دون تكاتف بين الطرفين”.
وعلى عكس الموسم الماضي، يضيف المحلل السياسي ذاته، “فالكثير من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج يجهلون إلى حد الآن مصير العودة إلى أرض الوطن، وهو ما يحمل الكثير من الآلام نظرا لكثرة المشاريع المؤجلة من السنة الفارطة، وأما التذرع بأزمة كورونا في استمرار غلق المعابر الحدودية، فما هو إلا قشة يتمسك بها الطرفان لتبرير تصاعد خلافهما الدبلوماسي”.
وشدد موساوي على أن “رد الرباط على مغادرة كبير الانفصاليين الأراضي الإسبانية، سيكون حاسما في استشراف طبيعة التأثيرات التي ستصيب باقي الملفات الحساسة التي تربط البلدين”.
وخلص المتحدث في ختام تصريحه لهسبريس إلى أن “العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لن تعود إلى سابق عهدها على المدى القريب، ويبقى تغير الحكومة مستقبلا في الجارة الشمالية كفيلا بتحديد المعالم المحتملة التي من شأنها المساهمة في حلحلة هذه العلاقة المتشنجة”.
غالي الان في الجزائر. فلماذا لا توجهوا الأنظار صوب الجارة الشرقية. ومحاولة اذابة الجليد مع الجارة الشمالية..
انا بغيت غي نفهم شنو يربح المغرب مايخليش المواطنين يدخلو بلادهم؟راه الاغلبية باغين يجيو غي على قبل مصالح إدارية ماشي حبا في بلدهم
ألا يمكن للرباط أن تبعت أوتكتري سفنا من فرنسا أو إيطاليا لتمكين الجالية من الدخول إلى أرض الوطن لزيارة ذويهم ويكون ذلك بأسعار مناسبة دون الحاجةإلى المرور عبر التراب الإسباني أم أن تحقيق طموحات الجالية آخر ما يشغل الحكومة ما دام هناك عملة صعبة تتقاطر كل يوم
من الاخر المغرب ماغديش يفتح الحدود. اسبانيا غير شماعة
الحل الوحيد والأوحد أمام القشتاليين هو الإعتراف بمغربية الصحراء .لرجوع العلاقات إلى سابق عهدها .بل ستتطور العلاقات لما في صالح الدولتين .
يجب مقاطعة اسبانيا تجاريا لان اسبانيا تجني الملايير من مدخول عملية مرحيا
واش نتما هاد مرحبا كينا غا من اسبانيا. حلو للناس دجي را كين ميناء فرنسا، درت فراسكم الضحك. العالم كيتفرج عليكم كفاش كنتو الوحيدين في العالو لي سديتو على مواطنيكم.
يجب على الحكومة المغربية دراسة وضع رحلات جوية اضافية بسعر منخفض من عواصم اوروبية للجالية المغربية عوض انتظار ما ستفعله اسبانيا ب ‘ عملية مرحبا ‘ و سيتسبب كذالك في انكماش اقتصادها من دخل عبور المغاربة لاراضيها.
أ سيدي حنا صابرين ، و الذي استطاع ينزل عبر فرنسا او اي بلد قريب فليفعل ، المهم هو ما تطيحوش بكرامتنا الارض اكثر مما هي طايحة ، أول مرة قرار مغربي يحسنا بالفخر كأننا ننتمي لدولة لها عزة نفس وكرامة فلا تخدلونا ، الدول تتموت بالجوع ولا تذل للعدو
على الحكومة المغربية تحمل جزء من مصاريف السفر او بالاحرى تخفيض اثمنة الرحلات.لبكون في متناول الجميع .و لتلغي عملية مرحبا مع إسبانيا و تركها مع ايطاليا و فرنسا… ولا اضن ان المجال الجوي بين البلدين سيغلق
Le perdants dans tout ça c’est les MRE avec la crise impossible de voyager surtout l’été avec les avions proposés par l’état plus chère que ceux des étrangers no
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السلام عليكم هناك عدد من أبنائ الجاهليه انتهت صلاحية أوراق الاقامه الاسبانيه وهم في المغرب وزاره الخارجية لابد أن تدافع عنهم لكي يعود إلى إسبانيا وشكرا.
إسبانيا ورغم عجرفتها تشبه السنبلة الفارغة المنتفخة بالهواء، حتى بداية السبعينات كانت بلدا فقيرا ومتخلفا لأنها كانت كاثوليكية متزمتة وتؤمن بأنها تمتلك الحقيقة التي خفت على البشر، لذلك فالإسبان كانوا لايقبلون على تعلم اللغات والإنفتاح على الآخر! لكن في 1982 قرر أصحاب المال الغير إسبان تنظيم كأس العالم في إسبانيا ومن هنا بدأت رؤوس الأموال الأجنبية تستثمر في الفلاحة والسياحة والصناعات الخفيفة فانتعشت إسبانيا لكنها لم تحترم شروط أصحاب المال وبدأت تتصرف كبلد قوي دون الرجوع إلى أصحاب المال والنفود الحقيقيين فقرر هؤلاء سحب أموالهم٠ فظهرت أزمة تسديد أقساط السكن لأن الإسبان لم يعودوا قادرين على التسديد بعد أن فقدوا أعمالهم٠وانتقلت الأزمة إلى باقي القطاعات الإسبانية لتعرف إسبانيا حجمها الحقيقي٠الإسبان بأنفسهم يؤمنون أن بلدهم ضعيف ويهاجرون كذلك، أما نحن فدائما خارج التغطية ويلزمنا قرن لنفهم!
التاريخ والماضي هو أساس الحاضر والمستقبل ، منذ طرد آخر مسلم من الأندلس والحكام في شبه الجزيرة الإيبيرية يريد الانتقام من مغرب واحتلال أراضيه وتنصير ساكنته لضمان عدم تكرار ما قام به طارق بن زياد
أتمنى من المغرب أن يطلب من المغاربة استخدام الموانئ الفرنسية والإيطالية في عنلية العبور ولنا لا المقيمين في عدوتنا إسبانيا الصبر من أجل الوطن والتوجه لفرنسا أو إيطاليا أو الدخول لجبل طارق للعبور اذا كان الأمر متاحاً
حان الوقت للمغرب أن يبرز عضلاته ويمد رجليه أمام سوء الجار الشمالي
والعمل على تهميش الشركات الاسبانية تدريجياً وفتح السوق امام بريطانيا والصين وغيرهم
عزة الوطن وكرامته لا تقبل المساومة ولا التنازل
كفى من الذل أيها المسؤولون
سؤال يؤرقني من سنوات لم أحد له جواباً مقنعاً لماذا المغرب لا يقطع علاقته مع الجزائر بعد أن وصل الأمر لإهانة رأس البلاد الملك محمد السادس حفظه الله ونصره !!!!
ماذا نستفيد من هذه العلاقة تباً لغازهم وتبونهم
نشتريه غالٍ ونحافظ على كرامتنا وكرامة ووطننا ورموزنا
أتمنى من بلادنا خطوات جريئة الشعب معكم والدول الخليجية الصديقة معنا
الضحية في كل الحالات كما هو المعتاد المواطن المغربي الرخيص جدا (سوءا في الداخل أو الخارج) طبعا في نظر المخزن كما هو المعتاد.
مخزن معتد بنفسه ومتكبر على مواطنيه،هاذي حقيقة لا يمكن تجاهلها.
لم يجب على المواطن دائما أن يكون الضحية وكبش الفداء؟!!!!
ألم يحن الوقت أن يحترم المخزن مواطنيه؟!!!!
Je demande au RME de ne pas prendre la route d’Espagne pour arriver au Maroc soit ils prennent celle de France tanger ou vue du Portugal via Le bateaux vers tanger et merci de boycotter tous ce qui portes le nom Espagne comme le boycotte réussi de sidi Ali etc
ماذا حقق المغرب من هذه الجعجعة ؟؟اظن ان المغرب خسر كثير من اوراقه مثل الهجرة والارهاب والمخدرات اضف الى ذلك علاقة اروبا بالمغرب تغيرت بشكل كبير جدا اضف الى الجالية كذلك لم تعد تثق في المسؤولين
خصوصا مع اسبانيا !! نظرا لموقع وللعلاقة المختلفة والجغرافية والتاريخ والمصلحة ديال المغاربة المهاجرين والاقتصاد والاستثمار واروبا كان على المسؤولين المغاربة ان يتجاهلوا زيارة كبير العصابات ولا يعطوا الموضوع اكثر مما يستحق لان الانزلاق مع اسبانيا يمكن ان تكون له عواقب سلبية على المغاربة ولا يمكن تغيير الجار لان الوجود الجغرافي يتحكم ويلزم العقلانية والتفهم وعدم الانفعال واجراء عمليات حسابية في توازن الربح والخسران من عملية اشعال الصراع واعطاء اهمية لشخص لا يستحق اي التفاتة فعن غير قصد اصبح المدعو غالي يعرفه العالم وحتى اولاءك الذين كانوا لا يعلمون بالمشكل المصطنع قدم لهم هدية مجانية لصالح المرتزقة !!
فاسبانيا والمغرب محكوم عليهم ان يتفاهموا لصالح الطرفين والمغرب اكثر المتضرر لان اسبانيا هي البوابة الاستراتيجية نحو اروبا
المغرب من جهته بلد فقير تنخره الازمة والبطالة والفقر وجبهة داخلية مهترءة لانعدام الديمقراطية والحق والقانون والمؤسسات وهذا واقع لا ينكره احد يعول على صادراته نحو اسواق اروبا وعلاقاته الاقتصادية الإستراتيجية !!
الحكومة المغربية بحب أن تترك جانبا وضع المهاجرين المغاربة بأوروبا و عملية العبور مرحبا من الأزمة السياسية مع اسبانيا لأن جوهر المشكل ليس لا مع قدوم زعيم البوليساريو للاستشفاء بإسبانيا أو بدخوله إليها متسترا و بجواز سفر مزور وإنما بقيام المغرب بتمديد و ترسيم مياهه الإقليمية في عرض المحيط الأطلسي قبالة اقاليمه الجنوبية بمساندة أمريكية بعد اعترافها بمغربية الصحراء و بالتالي هذه النقطة التي تسببت في تدهور العلاقات السياسية الإسبانية المغربية لما لإسبانيا من حنين للحرية الاستعمارية يجب على المغرب عدم التساهل في شأنها بالتركيز عليها و عدم غض الطرف نحو مشاكل ثانوية كالمتعلقة بوضعية المهاجرين و عملية العبور التي يجب أن تمر مر الكرام بدون اي تعقيد
بالنسبة للجالية, نحن اوروبيون من ألمانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا …. ، فإذا عرقلت اسبانيا مسيرنا للمغرب فنحن كذلك نستنجد بالاتحاد الاوروبي وبسفارات بلداننا . المهم هو ان يفتح المغرب ابوابه لمواطنيه واتركوا البقية لنا .
هل كنا على حق في اختلاق الازمة مع الألمان والاسبان علما بأننا في الصحراء في بلدنا؟ يريد البعض الدفع بقوة لإيجاد حل سريع حتى نتمكن من التفرغ لقاضايا أخرى لكن لا ننسى بأن مصالح كثير من القوى الخارجية في الميزان وسيعملون كل ما في وسعهم ان تبقى الاوضاع كما هي لكي يلهوننا من جهة ومن جهة أخرى لكي يتمنوا من بيع اسلحتهم….
المهاجرين والسياح يلزمهم بطاقة التطعيم واختبار PCR السلبي لمدة 48 ساعة والحجر الصحي لمدة 10 أيام . كما يمكن إجراء اختبارات سريعة عند مداخل المطارات والموانئ ولكن إذا كان لدينا على سبيل المثال 5 طائرات تصل في نفس الوقت فإن تحقيق هذه الاختبارات مستحيل!!!
الاسئلة المعيقة هي: هل كل المهاجرين والسياح ملقحين؟؟؟ هل هناك من سيأتي لمدة أسبوعين ويحبس في غرفته بالفندق لمدة عشرة أيام ؟؟؟ من سيتكفل بتكاليف الاقامة ؟؟؟
عدم عبور الجالية المغربية من موانئ اسبنيا سيحرمها من مداخيل تقدر مليار ونصف اورو, وستستنجد بالاتحاد الأوروبي لانقاذ اسطولها البحري الذي اوشك عن الافلاس.
Il faut que les hypocrites complotistes espagnols paieront le prix le plus élevé jusqu’au bout la fermeté on a rien a perdre toutes a gagner maintenant ou jamais surtout pour la récupération des villes et les îles marocaines occupées par cet démocratie déguisée d’espagne hypocrite
لو حقق المغرب الامن و الامان و العيش المحترم للمغاربة لما احتاج لاسبانيا او غيرها ليستعيد كامل سيادته على اراضيه.
في كل دولة الشعب هو الثروة و الضهر و السند و ليس العلاقات الخارجية
يجب على الجالية المغربية أن تلعب دورا وسطا بين المغرب وإسبانيا لضغط عليهما لتكون هناك حكومة الإنقاذ متركة موحدة مؤقتة خلال هذا الصيف خاصة بالجالية المغربية والإسبانية لتسهيل بحرية التنقل وعملية مرحبا مؤقتا
بدل صرف ملايير الدارهم على الأحزاب والنقابات والتنظيمات السياسية التي لا تنتج شيئا ولا تؤطر حتى المنتسبين إليها, ألم يكن حريا بالحكومة المغربية إقتناء سفن للربط البحري تقل المغتربين المغاربة كما كان الحال في السابق مع شركة كوماناف ، حتى نتجنب المرور عبى إسبانيا، قد يقول قائل أن هناك يفن لكنها في ملكية شركة إيطالية تبيع رحلة مدتها 36 ساعة بثمن une croisière لمدة أسبوع لأن المغرب باع الخط البحري دون التفكير في أحد.
يجب على الجالية المغربية أن تلعب دورا وسطا بين المغرب وإسبانيا لضغط عليهما لتكون هناك حكومة الإنقاذ مشتركة موحدة مؤقتة خلال هذا الصيف خاصة بالجالية المغربية والإسبانية لتسهيل بحرية التنقل وعملية مرحبا مؤقتا
لايمكن ان تغير اسبانيا أو الاتحاد الاوروبي مواقفها من الصحراى من خلال السياسه الجديده التي اصبح ينهجها المغرب اضافه الى ان الدول الغربيه لا تعترف بالبوليزاريو كدوله ولا تعترف كذلك بمغربية الصحراى.موقف الاتحاد الاوروبي واضح بجانب مقررات الامم المتحده.المغرب محتاج أوروبا وعدد الجاليه لاوروبا يتجاوز 4 ملايين مغرب.اذن اي مصالح الجاليه؟ ام انه ظهر معمر القذافي الجديد بالمغرب.رحم الله عبدا عرف قدره.ادعو الملك محمد السادس ان يكون حكينا ورزينا.وان يقبل ذلك الابله العماني الذي لا يزيد من الأمور الا تعقيدا.كل خرجاته في السياسه الخارجيه تكون كارثيه.بدىا بماادلى به لقناه مصريه حول مغربيه سبته ومسليه مرورا بدعمه حماس والجهاد الاسلامي واخيرا تحدثه عن مناورات الاسد الافريقي بالصحراء.
بلا نفاق…كولشي باين وواضح…..الجزاءر واسبانيا عدوان للمغرب….نحن كلنا ملكا وشعبا لا نفرط ولن نفرط في شبر واحد من المغرب الحبيب….حتى ولو زدنا فقرا وجوعا…يجب قطع العلاقة مع الاتحاد الاوروبي…لانه لن يقف بجانب اي دولة خارجه …بالطبع سيقف بجانب اسبانيا….على المغرب ان يغير من سياسته الخارجية ويختار دول اخرى للتعامل معها اقتصاديا وسياسيا….اسراءيل و افريقيا مع الولايات المتحدة افضل بكثير من العرب والاتحاد الاوروبي. مادا جنينا من الاتحاد الاوروبي سوى الدل و الغدر والاستعمار….هدا رأيي المتواضع وشكر… الصحراء المغربية فوق كل اعتبار….
انا اتمنى الا تكون عملية مرحبا هده السنة لان اغلب المهاجرين الشباب الدين ىعودن الى المغرب فهم يفسدون في ارض الاسلام فمن الاحسن ان يبقو في بلاد الكفر
Comme on a arrêté la contrebande avec Sebta et Mlilia (impact significatif sur l économie des usines espagnoles) il faut arrêter l opération marhaba et la passer via Gibraltar, Set (France).
مبدئيا عملية عبور الجالية لن يكون فيها اي مشكل…فهذا موضوع و داك موضوع…أولا وقبل اي شيء على اسبانيا فتح ابوابها لمرور مواكب الجالية بريا…وبعدها يأتي دور المعابر التي لن يكون فيها اي مشكل حتى لو انعدم التنسيق بين الطرفين..فإلى حدود عام 2003 كان عبور الجالية يتم بشكل عادي ولم يكن انداك لا عملية مرحبا و لا هم يحزنون.
مسألة التنسيق في الواقع كانت تروم الى تخفيف الضغط عن الجانب الاسباني و خصوصا في فترة العودة…اما هذه السنة فأنا شخصيا اتمنى ان تبقى الازمة كما هي لكي تتاح فرص كثيرة لمن يريد ان يحمل معه احد افراد اسرته الى الديار الاوروبية….
فقبل 2003 استطاع الكثير من الناس العبور الى الضفة الاخرى بسهولة تامة…
انا لست مع الهجرة السرية و لكن انا مع السعي لتغيير الوضع لمن استطاع لذلك سبيلا…
هذا في الواقع سيعطي لإسبانيا درس آخر في ان تحترم المغرب…فالمغرب يقدم خدمات كبيرة جدا للإسبان…ولكن بورقعة ماكايثمر فيهوم الخير…
لذلك انا اجدد متمنياتي ان يكون عبور الجالية دون اي تنسيق معهم…والله يوفق الجميع في العبور….جيئة و ذهابا.
غنى حميد الزاهر يوما:
للي دارها بيديه يفكها بسنيه.
اي اصطدام مع اسبانيا لن يكون الخاسر فيه إلا المغرب ..و بكل المقاييس و الحسابات .. .فلمادا هدا التهور و هده العنجهية من طرف الديبلوماسية المغربية …؟
على المغرب ان يلعب مع أقرانه مثل الجزاءر أو ما جاوره اما اسبانيا ف…..؟؟؟
السنة الماضية أزمة كورونا وهذه السنة أزمة بن بطوش , والجالية المغربية هي الضحية , ربما إنها مؤامرة , مغربية جزائرية إسبانية , إتفاقية ثلاثية لتلهية الشعوب هذه الدول بسبب كارثة كورونا حتى لا يطلبون هاته الشعوب المغاربيية عن مطالبهم المعيشية
كورونا ادات من الكونجي عام
و اسبانيا زادت مازال
ها الباليزا وصليني للفاميلا أ مدام
ما اخدينا أرضك ما حطينا اعلام
غير الكورفي على لولاد شدي شوي لجلام
بغيتوا المغرب يحل الحدود ولكن وجدوا راسكم للدق .العبور من فرنسا او ايطاليا او حتى السفر عبر الطاءرة سيكون ثمنه بغسيل الفندق .غادين يحلبوا الجالية باليدين والرجلين .والمرجو من الجالية ماتشكاش وتحدر راسها . زد على ذلك عند الرجوع الى المهجر ستظطر الجالية الى تقديم فحص من المختبر اقل من 72 ساعة وجواز التلقيح لكل فرد من العائلة الا الاطفال اقل من 11 سنة .اما ان كان المهاجر غير ملقح فهادبك حريرة اخرى .
المغاربة لي كيدوزوا الكونجي في اسبانيا…سيروا لفرنسا او تركيا او مصر
لو يعلم الأسبانيين حجم الأهوال التي يتحملها المغرب لمنع تدفق الأفارقة والإرهابيين إلى التراب الإسباني الأوروبي لبادوروا جميعاً إلى تحسبن علاقاتهم مع المغرب بفتح قنصليات وإقامة استثمارات في مدن الصحراء المغربية… ولقد نقلت وسائل الإعلام الأعداد الهائلة من المهاجرين الذين تمكنوا قطع البحر ودخول التراب الأروبي في 48 ساعة عندما انشغل المغرب في ازمته مع بن بطوش ومرتزقته ومن ورائهم…
لمادا لا تتم متابعته دوليا وفوق التراب الجزائري او استدعاؤه في محكمة دولية
لماذا في كل أزمة تشهدها البلاد يكون المواطن هو كبش فداء
هل أصبح المواطن أرخص سلعة لديكم
مواطن من المغرب
ميقدروش على هادوك والله ويتلفت المغرب جهة الجزائر حتى تدير ليه الرقية الشرعية وتفيقوا من جنون العظمة والثقة الزائدة في النفس ليفيه.
نطلب من الحكومة المغربية وضع ملف المهاجرين المغاربة على الطاولة و ضمن الأولويات .حتى يتمكنوا من العودة لوطنهم بفخر واعتزاز .هناك عدة طرق يجب فتحها امام من يرغب في العودة لبلده لقضاء العطلة .نحن مشتاقين لعودة إخواننا في المهجر لقد طال الإنتظار .اما بورعقة لا يهمنا في شيء و سوف لن نتنازل له عن حقوقنا مهما ضغط .الصحراء ، سبتة ،امليلية و الجزر المحتلة مغربية .احب من أحب و كره من كره .
……….لما لإسبانيا من حنين للحقبة الاستعمارية
مادامت خكومة العثماني لا تجتهد في ايجاد الخلول للحالية عذه فكرة موجهة للمسؤولين عن الجالية المغربية في الخارج
بحكم الظروب الصعبة الناتجة عن الجاءحة عن الأزمة مع اسبانيا
و لان اغلبية المغاربة من الجالية يتوافدون على للمغرب لقضاء اجراءات إدارية
ما على المحكومة اللا ان تمكنهم من القيام بالاجراءلت في السفارات و القنصليات
اللي بغى البطاقة الوطنية او عقد زواح او شراء عقار او بيع عقار او…..
بديحب نقل الادارة الى بلدان الاستقبال
uno mujer en el mundo
que sabe haciendo
el fuego del mal
tierra del corida
que quiere la muerte
del toriro del paz
السلام عليكم ورحمة الله.
في الأمس القريب ظنت الجهات المسؤولة أن ورقة غمض العين على عبور القاصرين و الأفارقة إلى سبة سيشكل ضغطا على اسبانيا فضحى المغرب ببعض أرواح الشباب بدون نتيجة.
أظن أن سكوت نفس الجهة على عملية “مر حبا2021 بضم الميم و الشدة على الراء” ليس إلا ورقة أخرى يعتقد المغرب أنها سيضغط بها على الإسبان مما يؤكد أن الشعب بكل تركيبات أصبح يلعب به في كل الأزمات.
إذا استمر المغرب على هذا المنهج سيصبح جزيرة محيطة بأسلاك شوكية يصعب العبور إليها من كل الحدود:موريتانيا الغامظة، الجزائر المتبرجة، و الثور الإسباني، و البحر الهائج (خطر الألغام في شتى الحدود، دون أن ننسى كلفة العبور من أقرب نقطة (فرنسا) بآلاف اليوروهات جوا و بحرا.
لن يبقى لنا حلا إلا إرسال التأشيرة لأهلنا المسنين مع تجهيزهم بles couches et les sacs plastiques pour le vomissements
الى رقم 33
ما هذا الحسد يا الله تتهمهم بالكفر والفساد حرام عليك سؤالي لو مذا لو كان ابوك او والدتك او اخوك او اختك مقميم فالغربة وهل تتهمهم كم تتهم الغير وتقول لهم غير مرحب بيكم او تقول لهم اهلها وسهلا لكي يهدون لك هدية ثمينة و يتصدقون عليك الاورو لكي تشتري ما تريد وووو والله اشم فيك رائحة الحسد والغيرة وااكد لك لو بوريطة يفتح لكم الحدود مرة ثانية أنا متاءكد انت الأول الذين تهرول الهروب الى باد الكفار كم تصفهم وتصف ابناء جلدتك بالفاسدين ربي يشفيك
الى المعلق مسلم.. انا بعدا ملي كنمشي للمغرب كنشوف امور ابعد ما تكون عن الإسلام ربما حتى النصارى ما كيديروهاش العفووووووو
الأمور واضحة والمغرب يملك حلول مختلفة لعودة المغاربة إلى أرض الوطن :
1)تسهيل الرحلات عبر الطائرات وبأثمنة مغرية حتى يتمكن الجميع من قضاء العطلة داخل المغرب.
2)توفير سيارات الكراء بأثمنة مناسبة حتى يتمكن الجميع من اكترائها والتنقل بحرية داخل أرجاء الوطن وبالتالي لا احد يأتي عبر إسبانيا وبذالك نكون قد شجعنا بلدنا على إنعاش اقتصادها .
المشكل بينكم ما ذنبنا نحن هذا يدل على أن الجالية لا قيمة لها عند المغرب
لكن لا يبدو أن هذا الطموح سيكون ممكنا مع استمرار التصعيد بين البلدين الجارين، على الرغم من ظهور بعض “بوادر” التهدئة من الجانب المغربي. (سياسة الانحطاط)
ما ذنب الجالية المغربية في ما فعلت الحكومة الإسبانية.. سووالي هل الجالية محسوبة على الحكومة الإسبانية ؟. سبب واهي حكومة فاشلة اكتر من 5مليون مغربي على أقل تقدير يريدون زيارة عائلتهم ومنهم العديد من توفبيا أقاربهم . الناس يريدون وضع برنامج للسفر و اخد ايجازة من العمل .لكن الحكومة في واد والجالية في واد آخر .
لماذا لن نفتح خط بحري بين البرتغال والمغرب للجالية التي تسافر علي متن السيارة . اكثر قريبة المغربة المقيمين في اسبانيا. وفرنسا. وهولندا. وبلجيكا. ووووو هدا غير حل من الحلول الكثيرة.
حسب مصادر محلية من جنوب فرنسا .ان هذه الاخيرة في صدد تهيئة موانىء Montpellier . perpigion set .marseille لاستقبال الجالية المغربية المتوجهة نحو المغرب .بهذا القرار المغرب ليس بحاجة إلى موانىء اسبانيا .
رقم 33
بغض النظر عن عودة المهاجرين من عدمه إسمح أن أقول لك أنت إرهابي داعشي. أنا من المهاجرين هل تعلم أنني مشتاق لسماع صدى الآذان الذي ينطلق في لحظة واحدة من مختلف المساجد أفتقده فهل أنا مفسد .
الله يهديك.
una siñorita
que sabe hace
el conflicto del barreras
deseamos solo ver los familias
paciencia siñorita
paciencia gracias
نقاطع كل ما هو اسباني.
المهم والاساس هو وحدتنا الترابية.
اسبانيا لازم تعرف انها اخطأت و اغضيت شعبا متماسكا.
لا لا لا لا للمنتوجات الاسبانية !!!!!!
على الدولة المغربية توفير الطائرات والسفن للجالية لزيارة المغرب وبثمن تفضيلي وتطلق عليها عملية:تضامن.كما يجب على اصحاب محلات كراء السيارات توفير سيارات للمهاجرين بثمن تفضيلي
اصبروا ولا تستعجلوا الأمور..لعل بريطانيا العظمى تحمل لكم بشرى سارة وتزف لكم خبرا سعيدا يوم 12 من هذا الشهر…
انا ما اريد فهمه هل لا تملك البرتغال عبارات لتنقل المغاربة المقيمين بالخارج إلى بلادهم؟
أدخلوا الخط البحري جبل طارق طنجة في الحساب و لتعبك بين إسبانيا و إنجلترا
ستحاسب هذه الحكومة يوم القيامة على ما سببت لي حالة نفسية
العز لبلادي انا مهاجر في باريس واتفق مع السلطات المغربية على العبور هذه السنة. واطلب من سلطاتنا ان تتوجه الى البرتغال لتفتح خطا بحريا الى طنجة المتوسط وكن بوردو او براست الفرنسية التي تطل على المحيط إتجاه طنجة المتوسط والكل رابح رابح
اتمنى عودة ميمونة للجالية المغربية في أحسن الظروف ان شاء الله
عندكم من بعد تبدا تبكيو فاش يسدوا عليكم نتونا و ليدتكم، حيت اقبح نظام في العالم هو المغرب و مانيمار و الجزائر
نعم ياجلالة الملك محمد السادس نصرك الله مرغ أنف بورقعة في التراب العدو الاول للمغرب والوحدة الترابية الوطنية يجب علينا قطع جميع العلاقات مع الخنزير القشتالي الإنتهازي المنافق ، عاش المغرب ملك وحكومة و شعبا تحت شعار الله الوطن الملك . ولا عزاء الحاقدين.
بالسماح لكل الشركات التي تملك البواخر الانطلاقة من ميناء سين او مارسيليا و كذا في ايطاليا حيث تكون عدة بواخر يتم الإقلاع ما بين الأولى و من يليها بحوالي ثلاث ساعات او أربعة حيث يكون عدد البواخر التي تنطلق من تلك الموانئ حوالي ستة بواخر يوميا و يتم تخفيض ثمن السفر فلم يعد أحدا يمر فوق التراب الإسباني باستثناء المغاربة المقيمين في إسبانيا و هكذا ننهي المشاكل كما يجب تخفض تذاكر الطائرات ليتسنى للعديد من المغاربة قضاء عطلهم في المغاربة. و لا يتم اتخاذ أي قرار بإغلاق الحدود مرة أخرى حتى لا يتلقى المواطن المشاكل في الدولة التي يشتغل فيها او يتعرض للطرد من عمله.
انا مغربية مقيم في اسبانيا، اتمنى ان لا يفتح المغرب الحدود البحرية مع اسبانيا، مرور الجالية المغربية عبر التراب الاسباني يساهم في الاقتصاد الاسباني. من اراد الدخول للمغرب، المساهمة مع الخطوط الجوية المغربية…
الله على راحة تهنينا هاد العام من عناء السفر
السوءال المطروح لماذا الحكومةالمغربيةلا تحب ابناءه؟
وليكن في علم الحكومة فإن أبناء الجالية هم كذالك يبادلونكم نفس الشعور
ان كنتم قرأتم تعليقي فانا قلت اغلب الشباب لم اعمم ادهبو الى الشواطئ و شاهدو بنات المهجر الى قمة العري اني اتمنا ان تدخلو حضارة الغرب النافعه ليس التباهي باللباس الفاحش و الساقط بداعي الحرية الزاءفة و السيارات التي لا تسوى شيء في اوروبا و افتخر بالدين تبتهم الله تعالى على الدين . ادا رجعنا الى السبب الرئيسي في هجرة المغاربة و بالاخص القاصرات و القاصرين فهو لؤلاءك الشباب الدين يتباهون بالسيارات و لاكن في العمق يعانون الفقر في بلدان اوروبا
فكروا في 500 ألف مواطن يريدون زيارة أهلهم بدلا من العنجهية الفارغة . لو كانت للمغاربة أوضاع اقتصادية مريحة و وضعية اجتماعية تسودها العدالة في توزيع ثروات البلد بشفافية لما هاجر القاصر قبل البالغ و المرأة الحامل قبل الرجل…. شيئا من التعقل على الأقل واتقوا الله في المواطن المسكين.
Notre pays jour un Bras de fer avec les espagnols. Il est important de tenir sinon c’est parti pour des années de hagra. Pour les vacances il faut prendre les avions ou bateaux de France et d’Italie. Le Maroc devra commencer à construire des bateaux pour relier les pays où la communauté marocaine habite .
مادام المغرب فيذصحرائه لماذا تعطون قيمة لمن لا قيمة له، أسبانيا اخذت الغاز بأرخص الاثمنة والمغرب أخذ الصحراء ،والخرائر ربحت بن بطوش. يجب أن ننظر إلى الأمام ونحسن دفاعنا، ونضع الجرائر بين أعيننا حتى نزبحها من الوجود لأنها مقاطعة فرنسية ولا نود ان تكون لنا حدود مع أحفاد فرنسا. افتحوا لنا الحدود حتى نزور الكركرات فنفسي ان أخد صورة في المكان الدي تركت فيه النعال البزبالية، ارجوكم هدا امنيتي
مساء الخير، في رأيي المتواضع، وجب على بلدنا المغرب استعمال هذه الأوراق، بكل هدوء:
تجميد اتفاقية الصيد البحري و طرد القوارب الإسبانية التي تنهب ثروات البلاد .
تنظيم عملية مرحبا عبر الموانئ الفرنسية عوض الإسبانية.
لماذا ؟؟؟
الجواب لأن اسبانيا تعيش على صفيح ساخن، والورقة الاقتصادية سلاح رابح وفعال .
أخيرا ،يجب تقوية الجبهة الداخلية باتخاذ إجراءات و إصلاحات عميقة
حفظ الله وطننا الحبيب من كيد الكائدين .
خطين بحريين من البرتغال وفرنسا إلى طنجة والناظور يحلان مشكلة عبور مغاربة أروبا لبلدهم… ولتبقى إسبانيا مع بني بن بطوش…
ممكن ان الدولة الموحدية عفوا المغرب عَل حق والأندلس عفوا الدولة الإسبانية غير تتلعب مليلية وووووووووكلهم وطاسيات عفوا مغريبيات اما من مراكش ال موريتانيا مورابطين عفوا سمحوليا بزاف أنا تنحب البربر والعرب بزاف
السلام عليكم. دابا علاش مخصومشي يفتحو الحدود وخرجونا غير من سبتة وشدوها مرة مكيهومنيشي خصني نخرج فحالي عيينا صابرين كل شهر نقولو غيفتحو والو ودابا عاود فرنسا و ايطاليا ككان عندي وراق باش نوصلم كمشيت زمان يا رحمان لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم باقي حل واحيد الانتحار وشكون داها فيك.
مقابلات كأس أمم اوروبا على الأبواب..قيل ان،اسبانيا طلبت مساعدة المملكة المغربية خوفا من الإرهاب،والعهدة على الراوي رغم الازمة السياسية التي يمر منها البلدان ..لكن بورقة يفكر في مصلحته فقط .. نحن كمغاربة نطالب مقابل خروج ابراهيم غالي المرتزق وتواطء القضاء الاسباني بعدم متابعته : ان تعترف اسبانيا بسيادة المغرب على الصحراء المغربية وتفتح قنصلية لها في العيون ، وتفتح من جديد ملف المرتزق غالي. انداك سنجلس على طاولة المفاوضات ونحل كل المشاكل ،ونغير اسلوب التعامل …
اولا يجب ضرب اسبانيا اقتصاديا وعزلها خصوصا بعد الأزمة كورونا لانها ادت المغرب كثيرا وعندما يجرح الأسد فإن انتقامه يكون صعبا زد على ذلك اقترح على المملكة المغربية ان توفر سفينتين خاصة للجالية المغربية القاطنة في اسبانيا انطلاقا من جبل طارق و هكذا ستضرب عصفورين بحجر تطوير العلاقات مع انجلترا وضرب اقتصاد الاسباني الذي يحتوي مئات الملايين من الاورو في عملية مرحبا ام لم يكن اكثر من مليار اورو
الإخوة الأحباب في الخارج يمكن ان بعودوا بالطاءرة رغم أنها لا تفي بالغرض كمثل السيارة والباخرة …وحب الوطن يجمعها…والمصلحة الآن تقتضي مواجهة هذا الثور الإسباني المحتل لاراضينا والذى لا يريد أن بتخلص من عقدة التأريخ والاستعمار وايقافه عند حده هو وبيدقه نظام الكابرانات العدواني الخبيث النازع الى التخريب والفوضى ودس الدساءس .
وجهت المملكة المغربية ضربة موجعة لإسبانيا ستكلفها خسائر فادحة على خلفية إقصاء الموانئ الإسبانية من عملية عودة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، المعروفة باسم “عملية مرحبا”.
هذا، ومن شأن هذا القرار أن يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة لإسبانيا وشركاتها العاملة في مجال النقل البحري بين الضفتين على الخصوص، حيث ستحرم من الرسوم المفروضة على رسو السفن وكذا الضرائب التي تتضمنها تذاكر السفر، بالإضافة إلى المبالغ الهامة التي كان يصرفها أفراد الجالية الذين يعبرون التراب الإسباني، سواء في الطرق السيارة والمطاعم والفنادق ومحطات الوقود. Après la carte des clandestins, le Maroc’jette aux orties ses MRE pour une question’d’ego. Autrement dit, LE CITOYEN MAROCAIN QU’IL’SOIT DE L’INTERIEUR’OU RME, N’EST QU’UNE CARTE À JOUER AUX MAINS DES AUTORITÉS MAROCAINES QUI SONT PRÊTES À SACRIFIER LES’CITOYENS POUR NE PAS PERDRE LA FACE. Quid des Marocains d’Espagne, doivent-ilss aller à Sete Pour rentrer chez UP sachant que certains habitent à 15 km du Maroc. BRAVO LES MOISTACHES!
وما ذنب الجالية واش اسبانيا هي التي ستضرر ام نحن؟ قبح الله حكاما يستعملون شعبهم كورقة الله ينتقم منكم
اسبانيا ترد الصاع صاعين للمغرب، فباستغنائها عن الموانىء الاسبانية تساهم بشكل مباشر في عزوف المغاربة عن التوجه الى المغرب ، وفي هذه الحالة فاغلبية المهاجرين بالمانيا و هولندا و بلجيكا سيتوجهون صوب اسبانيا بالاضافة الى الجالية الاسبانية فكلهم سيساهمون في نمو السياحة الاسبانية
شكرا لمحكومة العثماني، و شكرا للتماسيح و العفاريت على تفهمكم، عن نفسي فقد رفعتم الحرج علي و لم أعد بحاجة لاختلاق الحجج، فالزوجة لا تريد تغيير وجهة المغرب كلما حلت عطلة الصيف، بهذا القرار الجميل سوف نتمكن من قضاء عطلة صيفية سياحية بامتياز بأحد المنتجعات بأوروبا حيث الأمن و الأمان و النضافة و الإحترام و جودة الخدمات، ماكاين لا تشرميل لا وسخ لا خلص الكارديان إلخ و كل هذا بنصف الثمن الذي تتطلبه زيارة العائلة بالبلد الحبيب، بالنظر لأثمنة الخطوط الملكية، أو سفن الربط الملاحية، و الفنادق إلخ و الحمد لله هههه.
J’appelle tous les MRE qui peuvent se passer des vacances au Maroc de passer leurs vacances en Espagne en signe de solidarité avec ce pays qui est pris en otage par une diplomatie marocaine puérile. C’est grâce aux autorités espagnoles que les MRE ont pu rentrer « chez eux » depuis ces années. Si les clandestins sont impuissants face à ceux qui nous gouvernent, nous les MRE, nous avons un poids et on doit faire comprendre aux INCOMPÉTENTS QUI NOUS GOUVERNENT QU’ILS NE DOIVENT PAS NOUS PRENDRE À LA LÉGÈRE. ARRÊTEZ LES TRANSFERTS D’ARGENT! BOYCOTTEZ LE MAROC!
الي صاحب التعليق33
هل تظن ان الجالية هي من تفسد في الأرض؟؟ فهل ندى حسي ونزار من الجالية؟؟؟هل صاحبات الروتيني اليومي من الجالية؟؟ هل من قتل الطبيب من الجالية؟؟ هل من قتل المسن من الجالية؟؟ هل من يتعرى عندكم في تيك توك من الجالية؟؟ هل الشيخة تراكس من الجالية؟؟ هل المغنيات الفاسقات العاريات من الجالية؟؟ هل اداعة 2Mمن الجالية التي تعرض مسلسلات فاضحة؟؟ هل الممثلين الذين مثلوا في الزين لي فيك من الجالية؟؟ وهل انت من الجالية التي لم تحسن أمك في تربيتك لتخرج بهدا التصريح؟؟ و أتمنى أن لا يكون محيطك يسوده الفسق والفجور،لكي تنعت بالجالية بهذا الوصف، وجب عليك أن تتعلم ادبيات الكلام ايها المتشدق بالاسلام فربما انت مازلت تنام على جنابتك ليومنا هذا، فأخرس لسانك وقل قولا نافعا او وفر كلامك للتعليق على صاحبات الروتين اليومي
قرار منع المرور من التراب الاسباني قرار في نظرنا للتحدي الذي مارسته دولة بورقعة لما أدخلت وأخرجت المرتزق غالي.. لم تراعي شعور الشعب المغربي .. ثم تبين ان اسبانيا لها اليد الطويلة في نزاع الصحراء المغربية، تلعب على الحبلين. . مشكل عودة المغاربة في الخارج عي طريق مواني فرنسا وإسبانيا ، وحتى بالطائرة ، حل واقعي.. لكن لا بد من الحكومة الحالية المنغمسة من الان في الحملات وإرسال الانتقادات المشفرة لبعضها، ان تجد الحلول… يبدو ان الأمور ستكون مكلفة ماليا بالنسبة للمغاربة في الخارج..اذن وجب مراجعة كل التسعيرات: الطائرة الباخرة الاكل ..الموارد: خلق صندوق جديد يساهم فيه اغنياء البلاد وكبار الموظفين وأطر القطاع الخاص ، والدولة والشركات الكبرى. هذا تحدي كبير وجب على الجميع المساهمة فيه . مداخيل هذا الصندوق توظف كمساهمات في التسعيرات المذكورة أعلاه . وبهذا نسهل عودة المهاجرين إلى البلاد للقاء أسرهم وذويهم وقضاء بعض أغراضهم.. بالمقابل ستستفيذ البلاد من أموال الإقامات والمصاريف المتنوعة وشراء الأغراض ووو التي يصرفها اخواننا المهاجرين في بلدهم المغرب .
علاش ميفتحو رحلات بحرية من البرتغال
انا فرانسا ولا ايطاليا بعيدة او غالية
ياحسرة على ايام المرسى القديمة في طنجة.. ايام العز للسفن المغربيه.. الجالية كانت مبرعة مع comarit و comanav.
أسهل ما يمكن هو زيادة الأسطول البحري المغربي السياحي ليعود على البلاد بالربح والرضا الجالية.
الله افرجها علينا.
شكرا للخبراء في الشان السياسي المغربي فقد اظهرتم قمة الجهل في التعاطي مع الجالية المغربية تدكرة الابحار من فرنسا و ايطاليا ب 1600 euro للفرد الواحد وداعا المغرب الاصطياف هدا العام في اسبانيا انشاء الله … فيلا على البحر ب 1600 euro والنظام و الراحة.
وشيشو الدبان في المغرب .
بعد نشر خبر عزم المغرب فتح الحدود قمت بتصفح بعض المواقع بحثا عن تذكرة باخرة من سات الفرنسية اتجاه طنجة، أقل شيء كان 2500 يورو لأربع أشخاص وسيارة (ذهاب – اياب) في حين كنت أشتري تذكرة بين 500 – 600 يورو ذهابا وايابا!!!
الصحراء مغربية شاءت إسبانيا أو ابت ولكن ألم يجد المغرب طريقة يردع بها إسبانيا دون الدهس على جيوب الجالية المنخورة أصلا بسبب أزمة كورونا! أنا أصلا فقدت ما يقارب 40% من اجرتي بسبب كورونا وأرى أن التذاكر ليست في المستطاع ناهيك عن مصارف الطريق وبطبيعة الحال لن أقول لوالدي في المغرب أعطني النقود من أجل البنزين بل على العكس الكل يرفع يده عندما يذهب المهاجر المغربي للمغرب…
أصبحت أفكر في إلغاء العطلة في المغرب بسبب الاثمنة وأتمنى من السلطات المغربية البحث في طريقة تجعلنا في مقدرة على العبور من ميناء طريفة على الأقل…
شكرا لكل مسؤول فاشل لم يعرف كيف يحل هذا المشكل …فقرار إغلاق الموانئ كان من طرف المغرب وليس إسبانيا
البواخر اللتي ستبحر من فرنسا صوب المغرب ثمنها 500 أوىو للشخص بالسيارة.فماذا سيفعل من لديه أسرة كاملة.كفى متاجرة بالجالية
انا موافق تماما ما قاله تعليق رقم 20، فالجالية المغربية هي المتضررة في هذا وليس اسبانيا، فالحكومة المغربية لم تفكر يوما في الجالية المغربية التي تعيش بكثرة في اسبانيا ولم يفكر الحالة النفسية التي يعيشها بسبب اغلاق الحدود وبسبب حرمان رؤية عائلتهم واولادهم مند ظهور هدا الوباء ، طبعا لماذا حكومة المغرب تفكر بالجالية او شعبها ؟وهي تفكر فقط في مصالحها السياسية ، وجمع الاموال ، انهم انانيون وليس هذا هم يعيشون مع اولادهم وعائلتهم ولهم اموال طائلة وطائرات خاصة والكل متوفر لهم، لم يحسو يوما بشعبه والجالية المغربية التي تعمل وتدرس في اسبانيا ودول اخرى
وينتظرون فصل الصيف لزيارة عائلتهم عبر الجدود البحرية لكن للاسف المغرب لم يريد فتح الحدود بسبب مصالحه السياسية , وارى بعض تعليقات اخرى التي قلبها مليء بالانانية والحقد تجاه الجالية ، وتفرح ما قامت به المغرب تجاه اسبانيا ؟ ماذا اعطتك المغرب هل قدمت لك جميع حقوقك؟ ماذا ستسفيد؟لا شيء ، فالمغرب لا تفكر بك كمواطن مغربي فمصلحته السياسية هي الاولى، فكن مغربي ودافع حقوقك و شعبك والجالية المغربية حتى يسود السلام بين المغرب واسبانيا ، ونكون اخوة في الله
رقم تعليق 7 لي راك تهدر على ميناء فرنسا ـ معمرك سافر ت ولا عارف تذكرة ولا الايام لي يبقى فيها في البحرـ مين فيك هاد الهدرة الخاوية الى عندك سيارة او فلوس صحاح تخلص 1000 اورو او 2000 سافر الى ميناء فرنسا وغادي تشوف السفر كي يكون، تذكرة باهضة الثمن ، ولي عندو اولاد شحال قدو يخلص تذكرة ويبقى في البحر ثلاثة ايام والتعب ويوصل طنجة عاد يمشي لمدينة ديالو هي اربعة ايام ،بارك من لهدرة الخاوية ـ خصك تعرف ميناء اسبانيا تذكرة معقولة وارخص وتوصل المغرب في نهارك ، متبقاوش تقولو شي حاجة لي متعرفوهاش، اش دارت ليكم اسبانيا ، هي كترحب بالجالية المغربية وتعطي حقوقهم ، وانتم لي في المغرب اش عطاكم المغرب والو لا حقوق لا عمل، حكومة المغرب تقكر غي في مصلحتها السياسية وانت يا مواطن مغربي والشعب ناسياتك، باش دافعو عن حقوقكم وعن مصالحكم كتقولو هدرة خاوية ، بعدوا عن السياسة التي لا تفهموها ولا تفيدكم، خليو السياسة لحكومة المغرب تكلمو بود ودخلوا بالخبط الابيض حتى ترجع الامور كما كانت ويرجع السلام والمودة بين المغرب واسبانيا وبعض الدول وونبغيو بعضيتنا كشعب مغربي كاخوة في الله، الله يهدي ما خلق
الى الرقم 36
في نظرك ماذا سيخسر المغرب لو قطع كل شيء مع اسبانيا الطماعة ؟ لا شيء فالاخيرة هي التي تبتز المغرب في عدة امور كالقضايا الصيد وحماية الحدود والثروات البحرية
المغرب بدون اسبانيا رابح رابح لانه لا يستفيد منها شيء يذكر سوى المشاكل والنهب والابتزاز
العيب ليس في اسبانيا بل العيب في غباء المسؤوليين
Plus concrètement, voici le prix du billet du ferry Sete-Tanger Aller-retour pour deux adultes et un véhicule: 2436 euros. Je n’ose même pas imaginer le montant pour un couple avec enfants. Ce pri. Ne couvre que le transport, quid de l’hébergement, des dépenses sur places, des imprévus. Nos responsables politiques nous prennent vraiment pour des vaches à lait ou des GAB. A ce prix-la j’irai en Espagne ou vers n’importe quelle destination MO3AZAZ MOKARAM et je ne serai pas pris en otage par un gouvernement de bras cassés et par un régime qui est loin d’être démocratique.
يجب الحذر و عذم الإستهتار بمصالح الوطن و قراراته ففي سبيل الأوطان يبدل كل غالٍ و نفيس
كيف يعقل ببلد بحري يحتوي على آلاف المساجد لا يتوفر على أسطول من سفن النقل البحرية قادرة للوصول لي أزيد من 10 ملايين مغربي في أوروبا من فنلاندا و النرويج إلى إيطاليا و فرنسا و البرتغال و إبريطانيا؟
مثلا فبلد كادنمارك لديه أسطول من السفن خاص بنقل المواطنين القاطنين في غرينلاند!