نيران السخرية تشتعل في "جلباب بنكيران" .. "ورق النيبرو" وسلاطة لسان

نيران السخرية تشتعل في "جلباب بنكيران" .. "ورق النيبرو" وسلاطة لسان
كاريكاتير: عماد السنوني
الجمعة 12 مارس 2021 - 12:00

تعرض عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، لوابل من الانتقادات بعد إعلانه عن قطع علاقته مع عدد من “إخوانه” القياديين في الحزب، عقب مصادقة الحكومة أمس الخميس على مشروع القانون المتعلق بتقنين زراعة واستعمال القنب الهندي.

وكان بنكيران قد سارع إلى توقيع “إعلام” ساعات قليلة فقط بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون المذكور، أعلن فيه تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية، وقطع علاقته مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والوزراء المنتمين إلى الحزب: مصطفى الرميد، ومحمد أمكراز، وعبد العزيز الرباح، إضافة إلى الوزير السابق لحسن الداودي.

وتدفق سيل من الانتقادات على بنكيران، سواء من منتقدي حزب العدالة والتنمية أو حتى من بعض المتعاطفين معه؛ إذ اعتبر كثير منهم أن رد فعله كان انفعاليا، مؤاخذين عليه عدم الالتزام بأخلاقيات العمل الحزبي، واحترام المساطر المتعيّن اتباعها إن هو أراد الابتعاد عن الحزب، معتبرين أن ما قام به ينمّ عن استهتار بأجهزة حزبه، فيما سخِر آخرون من كتابته لإعلان قطع علاقته مع “إخوانه” على “ورق الزبدة”.

وقال المحجوب، الذي كان عضوا في أحد فروع حزب العدالة والتنمية بالأقاليم الجنوبية، إن بنكيران “لا يملك إلا لسانه السليط وغير موثوق عن الإخوان (حركة التوحيد والإصلاح) والحزب سابقا”، معتبرا أنه “شخص عنيد جدا”، وأن ما يعيشه من عزلة الآن “سبق أن اكتوى بها سنوات قبل أن يصير بقدرة قادر أمينا عاما للحزب”.

ويبدو أن الوضع الذي يعيشه حزب العدالة والتنمية اليوم، بسبب الخلافات الداخلية التي عمّقها إعلان بنكيران تجميد عضويته وقطع علاقته مع عدد من أبرز القياديين بالحزب، أصبح يثير المخاوف حول مستقبل الأخير واحتمال تداعي أركانه، وهو ما عبّر عنه امحمد الهلالي، القيادي في حركة التوحيد والإصلاح، بالاستعانة بالآية الكريمة: “يُخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار”.

وارتأى عدد آخر من منتقدي بنكيران تذكيره بجملة من القرارات التي مررها عندما كان رئيسا للحكومة خلال الفترة من 2012 إلى 2016، مثل اعتماد نظام التوظيف بالتعاقد، والاقتطاع من أجور المضربين، وتحرير أسعار المحروقات، علاوة على استفادته من معاش شهري يصل إلى سبعة ملايين سنتيم.

وظل “الإعلام” الذي نشره بنكيران على صفحته في “فيسبوك” حديث الساعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي طيلة أمس الخميس؛ فقد نفذ الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية تهديده بتجميد عضويته في الحزب في حال مصادقة المجلس الحكومي على مشروع تقنين زراعة القنب الهندي، في انتظار مغادرته نهائيا إذا صوّت نوابه على المشروع المذكور في البرلمان.

وأثار الخط الذي كتب به بنكيران “إعلام” تجميد عضويته وقطع علاقته مع “إخوانه” الوزراء، سخرية كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ دعا بعضهم إلى التطوع من أجل شراء طابعة له ليجنّب القراء مشقة قراء خطه الرديء.

وسخر آخرون من كتابته على الورق الذي يلفّ فيه البقالة الزبدة، أو ورق “النيبرو” كما وصفه أحد المعلقين، بينما علق إسماعيل على الخط الذي كتب به بنكيران وعلى رد فعله على مصادقة المجلس الحكومي على تقنين زراعة القنب الهندي: “خط ركيك وأسلوب شعبوي كصاحبه”.

القنب الهندي حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران مصادقة المجلس الحكومي

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‫تعليقات الزوار

34
  • الرباطي
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:02

    السي بنكيران رجل محترم. أما من يسبونه و يقذفون في ذمته فهم إما ذباب إلكتروني, أو أشخاص أيديولوجيّين من بقايا اليسار و القوميين أعمامهم حقدهم تجاه رجل متواضع ذو توجهات سياسية محافظة, معتدلة. و الله أعلم.

    -226
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  • Mumen
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:04

    إلى السيد رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران, لقد كنت دائما صادقا و رجل مبادئ. لقد إحترمت ثقتنا و أصواتنا التي منحناك إياها لمرتين متتاليتين. لهذا إجتمعت كل لوبيات الفساد لتفشل حكومتك الثانية. و الله إنك لأشرف سياسي مارس السياسة في المملكة المغربية في 20 سنة الأخيرة. نُحبك و نحترمك. خيرا فعلت يا سيدي بإعلانك هذا, فسياسة الحزب تحت رئاسة العثماني لا تشرفنا و لا تمثلنا. أمّا هذان الرميد (لشكر ديال العدالة و التنمية) و الرباح (و الله إنه خَبيث, لَِئيم و شِرير مُتذاكي) فيكفيهما ما يقوله المغاربة عنهما و كيف أصبحا مادة للتندر و السخرية. و الله إن المخزن سيُذلهما و لن يقوم إلا بمضغهما ليبزقهما… و يستحقان ذلك. سيدي بن كيران, عِش كريما, محبوبا هنيئا بحب الناس لك.

    -201
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  • هشام
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:07

    اتقوا الله ،بن كيران بن كيران !!!!عطيوا للراجل التيقر

    -160
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  • مواطن من المغرب
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:09

    ابن كيران أوفى بوعده واستفال من الحزب. لأن ليس ذو وجهين كباقي وزراء الحزب.. ونجاحات هذا الحزب في فترتين متتاليتين كان بفضل شعبية بن كيران. أما والآن هو خارج الحزب فمن المستحيل الفوز حتى بالمرتبة الثالثة هذا العام

    -165
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  • amin
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:10

    سيد له موقف ويجب ان يحترم فقط .ونحن كمغاربة معه في هدا الطرح

    -152
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  • المكي الناصري المكي الناصري
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:10

    عش رجبا ترى العجبا.
    لو استقال عندما فشل في محاربة الفساد و كل اشكال الريع في الولاية الاولى ربما تكون استقالته مفهومة. لو استقال محتجا و منتفضا لكرامته عندما قُذِفَ به خارج الملعب فترة “le blocage” كل تلك المدة، ربما تكون االاستقالة مفهومة. استقال الرجل لان الكيف سيتحول الى ما ينفع البلاد و العباد بعدما اعيت هذه العشبة الجميع لعقود طويلة و مريرة !!!!
    حر الجدبة جعله يقرر قطع علاقاته بلعض قيادات الحزب دون الاخرين.

    85
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  • جبران ايطليا
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:11

    اظن ان بنكيران خرج برأسه مرفوعا من الحزب. وان ردة فعله كانت نتيجة خذلان أبناء الحزب لكل القيم والأخلاق التي بني عليها الحزب الإسلامي
    واكون من صفه اذا كان شجاعا ودو مروؤة وقال ما يجب قوله
    لا تهمني أراء المنتقدين
    أرى أن حزب العدالة بيع لوزارة للداخلية وأصبح متحكم فيها بشكل كامل بعد الاطاحة لبنكيران
    وارى ان سعد العثماني أصبح كدمية في يد المخزن

    -130
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  • ابو سلمان
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:11

    والله لولا شعبوية وسلاطة هذا المهرج لما وصل حزب المنافقين والبيليكيين لتدبير شؤون البلاد،فضله كبير عند هؤلاء في تقلد المناصب والاغتناء والامتيازات وما إلى ذلك…

    92
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  • Mostafa
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:12

    كأن تقنين زراعة الكيف مسألة تخص البيجيدي و لا تهم الشعب أولا فعلا لقد وصلوا إلى مبتغاهم و جعلوها تخص البيجيي و من بعد التقنين ستظهر مشلكة المحسوبية مثلما جرى مع المأذونيات.
    و من يضن أن المزارع الصغير سيسفيذ فهو واهم سوف تفصل القوانين على مقاس الأباطرة و المزارع الصغير هو فقط قنطرة العبور المِِؤقتة

    51
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  • عبد الرحيم
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:12

    هكذا نحب هذا الوطن . من متشددين وبمبادى وشعارات دينية إلى أشخاص أصبحوا يعيشون في نعيم. تجميد عضويته بالحزب وقطع الاتصال وزملائه يستحيل أن وراءها سبب تقنين القتل الهندي .

    40
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  • nouro
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:12

    سياسيبن مثل الورق الريح ليجا امشيو معاه…ضوماج…..!!!!!!

    29
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  • Rayane
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:14

    ذو المعاشين دائما كان يتناقض مع ماكان يروج له في الحلقيات و الخطب عندما كان على رأس الحكومة و بالأخص اتفاقية سيداو التي مرت ابان حكمه و هي اخطر من تقنين الحشيش،لانها مفتاح المساوات في الارث بين الرجل و المرأة.
    اظن ان الرجل يريد ان يعود إلى الواجهة بهكذا استقالة او تجميد.

    22
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  • عبدالواحد
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:14

    الاختيار بين الحق و الباطل
    بنكيران يرفض تقنين القنب و تجريم بيعه لغير معامل الصيدلة تحت قوانين صارمة و بمراقبة الوكالة الوطنية الامر الذي سيجعل القنب الهندي يستخدم في الحلال و ليس تعاطي المخدرات .. في حين نرى بنكي ان يدافع عن البزنازة و يريد ترك الكيف للمتعاطين للمخدرات …فلو كان يملك هذا الرجل الحق العقلي لوجد ان اكثر من 90٪ سيرسل القنب الهندي الى معامل الصيدلة ان لم نقل 100/٪ . اما ان بقي الكيف على طريقة بنكيران فسيكون كله للمخدرات ..
    الرجل فقط اراد دورا له في المسرحية لكن مع الاسف اختار دور البهلوان

    -26
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  • ziziabdelalie
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:17

    أنصح دون كيشوت عراب الحزب أن يحافظ على تلك الورقة ويورتها لاحفاده لربما في يوم من الأيام تصبح من المخطوطات النادرة وتباع في مزاد بملايين الدولارات
    لكنني أشك في مصداقية هدا الرجل المخادع لربما تكون هناك خطة من هدا الحزب بحتا عن الانبعات من جديد فلقد سبقه آخرون من نفس الدكان وتراجعوا عن الاستقالة بدءا من الداودي ونهاية بالرمبد

    18
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  • الفساد المعنوي
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:18

    أعتقد ان بعض التعليقات المعادية للرجل ، إنما هي وجه آخر للفساد المعنوي المتجدر في البلاد ليس إلا.. حاربه المفسدون والمطبلون لهم بدون علم ، ولا زال المستلَبون يواصلون الهجوم من بعيد بالنيابة، وبدون أجر حتى..

    -29
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  • أمين
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:20

    – ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين- صدق الله العظيم، ما أغرب هذا الإنسان الذي يستغل الدين والذي هو حق في مشهده السياسي والذي فيه الكثير من الباطل، اتقي الله قبل فوات الاوان.

    18
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  • ملاحظ محمد
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:22

    كن على يقين أن بنكيران لو أسس حزب أو على الأقل تبنى حزب آخر فسوف يكتسح نتائج الانتخابات لأنه ليست له أوجه متعددة

    -29
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  • اجر سمين
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:26

    عليه ان يقطع علاقته مع الريع وكم سنكون سعداء جدا إن تخلى عن 75% من أجره السمين انداك نقول انه مواطن شجاع وغيور عن مصلحة بلاده

    17
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  • علامي
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:27

    لماذا كل هذه الزوبعات رحل بن كيران وسيحل محله آخر والسلام.

    5
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  • عبد ربه
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:32

    الزوابع التي تثار حول بنكيران في كل مرة يعبر فيها هذا الاخير عن موقف من مواقفه تجعلني اتيقن بان هذا الرجل عظيم واذا لم يصل الى درجة العظمة فهو على الاقل مرعب و مخيف و هناك من يموت خوفا من بنكيران في هذا البلد السعيد

    -22
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  • el khattabi
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:32

    الى من 1 حتى 5 . تعليقات في محلها ويجب مواصلة محاربة كل من يجر المغرب الى الخلف من مفسدين وسارقي المال العام والاميين والجهلة.تشجعنا مثل هذه التعليقات على البقاء على امل ان نصير يوما ما دولة متقدمة.

    -13
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  • yahyaaziz
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:34

    بن كيران مثله مثل السياسيين الدين يمتلون حزبه.
    جلهم فاشلين يبرعون في التمثيل وفي اغتنام الفرص على ظهر الشعب.
    عاش الملك ونحن يد في يد من اجل هدا الوطن الغالي الجميل.وشعب يحب وطنه حتى النخاع.
    يحيا الملك.

    5
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  • الحاج SAMSON
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:37

    صاحب التعليق الأول. أوافقك 100% . هناك أشخاص حاقدين على السيد بنكيران، بدون اي دليل حق، فقط لأجل اديلوجيتهم

    -19
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  • لماذا تتهمون الرجل بما يقع حاليا من سياسة العثماني
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:37

    لماذا تتهمون الرجل بما يقع حاليا من سياسة العثماني. الجدير بالذكر أنه أوفى بعهده في فترة ولايته و قام بإصلاحات عدة و وقف ضد الشلاهبية صحيح لم يكن موفقا في بعض تصريحاته (عفا الله عما سلف و غيرها…) لكنه قام بامتصاص غضب الشعب في تلك الآونة، أوقف حركة 20 فبراير التي كانت تضمر الشر لهذا البلد من خلال الدعوة للثورة، عرف المغرب في عهدته (أقول هو و ليس العثماني) بعض الإصلاحات ( من قبيل دعم الأرامل، تعميم المنحة، و غيرها..) في وقت كان المغرب يعيش على صعيد ساخن (الربيع العربي). نعم بعض هذه الإصلاحات من قبيل التعاقد، صندوق المقاصة، تحرير أسعار المحروقات كانت غير موفقة (لكن أظن أنه لو كان بقي رئيسا للحكومة كان تراجع عنها)، أقولها و أكررها لا تلوموا بنكيران على أخطاء العثماني و حزبه. وأخيرا من ينقده من أجل تقاعده فالأولى انتقاد القانون المغربي و ليس هو لأنه يتوصل بتقاعده كباقي الوزراء و لمسؤولين السابقين الذين لم تتطاولوا عليهم كما فعلتم بالرجل. سير الله يسرك لي فيها الخير و نعلم أن سريرتك صافية يا بنكيران.

    -13
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  • abdou
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:40

    يجب على صاحب التقاعد المريح أن يخبرنا لماذا يقم بمحاربة زرع القنب الهندي لما كان رئيسا للحكومة،لماذا لم يقم بمحارمة بيع الخمر لما كان رئيسا للحكومة،كل ما فعل هو ضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي إثر إتخاذها إجراآت اللا شعبية والإستهزاء بقهقهاته الغير المحترمة ونكثه الحامضة بالجميع،نفس يحاول أن يفعله يثير الفتنة بين الجميع ولا يهمه إلا نفسه لو كنت مكانه لصمت ولطلبت العفو من الجميع لأن يوم الحساب سيكون عصيب عليه

    7
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  • الربا لا
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:41

    حيدو لينا الربا ليكلات اسر الموظفين، مكاين ما اكفس من الربا.

    3
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  • المعتمد على الله
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:44

    لن يأسف عليك أحد يا ابن كيران و لا على أحد من الأحزاب التي تعاقبت على تدبير شؤون المغاربة طيلة أزيد من نصف قرن.
    لقد استفدتم من خيرات هذا البلد و لم يستفذ منكم أحد

    7
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  • ليس في القنافد املس
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:45

    مشروع تقنين الكيف مشروع يعود بالخير على البلاد والعباد .٢/ لم قطع العلاقة فقط مع فلان وفرتلان ؟ ومكونات الحزب الاخرون ؟ راه ليس في القنافد املس ..

    4
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  • كونان
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:49

    ادكر بعض المتعاطفين الدين لم يفهوا في السياسة سوا يعارضون من اجل المعارضة واقولها بصراحة قد حدت في فرنسا ان وزير اوقف صيد السمك لدواعي بيولوجية وقامت الدنيا واقعدت من بعد الذباب وكان جوابه ان لااضحي بشعب من اجل شردمة بعض الصيادين وهده هي قمة اخلاقيات المهنة ولو كان موضوعي خارج بعض الشيء الا فهو مصلحة البلاد هيا الاولى هنيئا للمسؤولين على هدا الموقف الشجاع في تقنين القنب الهندي ولا دخل اي كان خارج السرب وشكرا

    1
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  • noureddine
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:52

    لم يقدم أي شيىء يذكر في المغرب سوى امططى على ظهره لوبيات مررت قوانين ظربت الطبقة المتوسطة والفقيرة وهو ضرب عرض الحائط مذاهبه ومواقفه ونسي وعوده.

    5
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  • ما فاهم والو
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:57

    السلام عليكم والله اتعجب لبعض التعاليق ؟؟؟! الذين يتنون على بن كيران ؟؟؟!! هذا الاخير جميع القرارات اللا شعببة تم تمريرها عندما كان رءيس الحكومة ؟؟؟؟! من تعاقد وتقاعد و مقاصة وزيادات ؟؟؟! وكون غير تغير الواقع ؟؟؟! لاشيء لا تعليم لا صحة لا عدل ؟؟؟! زاءد تقاعد سمين 7ملايين في الشهر ؟؟؟! وبهذا يكون سيهم بن كيران تادية الصلاة وهو مرتاح ؟؟؟! الله ينعل ليما يحشم ؟؟؟! وقد صدق من قال زمن الرداءة له رجالاته

    3
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  • يوسف
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:57

    هذاك راه شخص ما كيحشمش. جراو عليه من الحكومة ورماو ليه مبلغ مالي شهري باش يعطي التيساع و قبل باللعبة. دابا باغي يرد الاعتبار لراسو بالمناورات حيث الانتخابات قربات. ثم ممكن الحزب ديالو كيلعب ورقة بنكيران باش احافض على شعبيتو كالعادة. المدونة فالاول اوكان ديك الساعة ابو زيد المقرئ هو اللي محيح ثم محاربة الفساد والتحكم دبا الكيف. منين اربحو يبداو فالانتقام من الطبقة المتوسطة حيث هي اللي كتكشف الالاعيب ديالهوم

    4
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  • اهلا
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:58

    لست يساريا ولا من حزب العدالة والتتمية،ومع ذلك اعلق علي ما قيل حول تجميد بنكيران لبعض علاقاته السياسية مع حزبه وبعض رموزه. ،واني اؤكد ان موقف هذا الرجل موقف نبيل ويستحق التنويه اما المتملقين وللاصقين بالكراسي الحكومية وممتهني التزلف لحمايةالمصالح الشخصية ،فهم غدا سيرمون في مزبلة التاريخ..(.والله بالغ امره)…

    0
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  • الببيضاوي
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:59

    الى الاخ الرباطي اجزم ان بنكيران متواطئ مع السلطة لتشتيت الحزب مند ان كان رئيس للحكومة الى اليوم و قد نجح في المهمة مقابل تعويض تقاعدي جد مريح

    -5
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