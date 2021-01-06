"نيو إنغلاند للتعليم العالي" تنوّه بجامعة الأخوين‎

نوّهت وكالة الاعتماد “نيو إنغلاند للتعليم العالي”، التي تتولى تقييم واعتماد مؤسسات من قبيل هارفارد ومعهد ماساشوسيتش للتكنولوجيا، في تقريرها الأخير، بأداء جامعة الأخوين بإفران بوصفها “مؤسسة أكاديمية معترفا بها دوليا نظير ممارساتها في مواجهة تحديات التعليم العالي للقرن الحادي والعشرين”، معتبرة أنه يمكنها أن تتطلع إلى التموقع في خانة جديدة للامتياز.

وتقدّم جامعة الأخوين، في إطار مخططها الإستراتيجي 2025- 2020، تكوينات جديدة مفتوحة على عالم التكنلوجيا والرقمنة، حيث يتعلق الأمر ببرامج للذكاء الاصطناعي والروبوت والتحول الرقمي وتحليل البيانات الضخمة وتكنولوجيات القطاع المالي.

وتباشر الجامعة سالفة الذكر، وفق ما ورد في بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، تطوير مشاريع قائمة على التكنولوجيات المستندة على الواقع الافتراضي، وتواكب هذه البرامج برفع متواصل لقدرات خزاناتها الرقمية، إضافة الى اعتماد برامج تستجيب للحاجيات الجديدة للمقاولات وسوق الشغل.

وأكدت المؤسسة الجامعية العليا أنها مرّت إلى السرعة القصوى في تعزيز الابتكار وروح المقاولة لدى طلابها؛ فقد انخرطت مدرسة إدارة الأعمال التابعة لها في شراكة مع مؤسسات جامعية متخصصة لإطلاق الدورة الأولى من تظاهرة المقاولة الناشئة بالمغرب.

ومن جهة أخرى، انضمت جامعة الأخوين إلى برنامج “إكسبلورر”، المتعلق بالابتكار والموجه نحو المقاولين والمبتكرين. وهذا البرنامج، الذي طوّرته جامعة محمد السادس للبوليتيكنيك بتعاون مع معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا، مشروع يروم ضمّ مجموعة من المبتكرين والمقاولين ممن يتطلعون إلى إحداث تغيير في بيئة المقاولة المغربية والإفريقية والعالمية.