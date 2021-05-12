أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار6
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
00:41
لشبونة بطلا للبرتغال في أول موسم مع فضال
-
00:13
ضبط طن من المواد الغذائية الفاسدة بتاونات
-
23:03
شرطة تطوان تفك لغز عملية نصب بوكالة للصرف
-
22:57
الرجاء يستهدف إنهاء "عقدة" خاصة أمام الفتح
-
21:28
حيازة ملفات قضائية توقف أبا وابنه بمدينة بيوكرى
-
21:00
المغرب يمنع صلاة العيد في المساجد والمصليات
-
20:18
مسنة تروج آلاف الأقراص المخدرة بالدار البيضاء
-
19:36
"صاروخ فلسطيني" يقتل امرأة نواحي تل أبيب
-
19:33
عمرو خالد يستنكر الاعتداء على المسجد الأقصى
-
19:06
"مانشستر سيتي" يضمن لقب الدوري الإنجليزي
-
18:22
الدريوش يشهد هزة أرضية بقوة 4.3 درجات
-
18:02
تجارة المخدرات تدين شخصين أجنبيّيْن بمراكش
إوا انعيش ا نشوف النعمة اللي اتعيشوا فيها مع حزب الاستقلال اللي شد الحكومة منذ الاستقلال و احنا عايشين في النعيم ، او اعطيوها للحمامة اللي كتوجدوا ليها باش ا طير بالبركة اللي بقات في هذه البلاد ، و الايام بيننا ، انشر ايها المنبر الحر .
لا ننكر أن البيجيدي خدع الشعب… و لكن أليس هناك سلطة عليا واجبها الحرص على تطبيق القانون وحفظ مصالح المواطنين أم هي فقط لعبة كرة الثلج التي يركض ورائها الشعب دون أن يدرك من صنع الكرة التي تدوب في النهاية لتأتي أخرى غيرها
الأمانة هي حق الله على عباده، وما شرعه لهم من توحيده والإخلاص له وسائر ما أوجب عليهم من صلاة وغيرها، وترك ما حرم الله عليهم، وهكذا حقوق العباد من حق الوالدين وحق الرحم وغير ذلك، فالأمانة ما أمر الله به وما أوجبه على عباده، يجب أن يؤدوا هذه الأمانة على الوجه المشروع، كما قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58]، ويقول سبحانه: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ [المؤمنون:8]، ويقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال:27].
فالمؤمن إذا أحرم هذا الإحرام يعني الإحرام العام ينبغي له أن يجتهد في أداء ما فرض الله عليه، وإذا دخل في الصلاة يؤدي ما أوجب الله عليه، وإذا دخل في الصوم يؤدي ما أوجب الله عليه، وفي الزكاة يؤدي ما أوجب الله عليه وهكذا كلها أمانات، فالحج أمانة، والصوم أمانة، والزكاة أمانة، والصلاة أمانة .. بر الوالدين أمانة .. ترك المحارم أمانة، فالواجب أداؤها بطيب نفس وإخلاص والرغبة فيما عند الله،
كفا من استحمار الشعب .نتيجة الحجر ومن كثرت الادمان على الأنترنيت اصبح الشعب كله عالما بدهاليس السياسة من الامي الى المتعلم .العثماني او حزب العدالة والتنمية ليس الا مكون من مكونات الحكومة والحكومة مكونة من مجموعة من الأحزاب السياسية .العقاب الانتخابي سبشملهم جميعا بدون استثناء .ترك امور تسيير مصاىر المواطنين الى اللجنة العلمية والاختباء وراء قراراتها كانت له تداعيات وخيمة على الغالبية العظمى من الطبقة العاملة خاصة بالقطاع الحر والمحسوبة في مجلها على العياشة او حزب الكنبة هذا القرار الانهزامي والمتخادل امام مواجهة الأزمات لن يمر مرور الكرام او بدون عقاب.الرجوع الى الأحزاب المغربية العريقة مثل حزب الإستقلال هو السبيل الوحيد للعودة إلى المغرب اللذي كنا نعرفه اما انثم فلم نرى في وقتكم الا البؤس والفقر.
On fait tout pour les diaboliser alors qu’ils sont les moins mauvais ! Je préfère 1000000 fois le PJD que un autre parti
راحنا شايفينها ربما انت اللي ماشفتهاش ….الله ياودي من بين نعمكم انكم تفعلون عكس ماتقولون….وهاهي احدى نعمكم ستحل بنا بعد الشهر الفضيل وهي كارثة الساعة الى درجة اننا تمنينا لو ان رمضان يبقى على طول العام.