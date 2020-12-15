هاتف ذكي للاستخدامات الشاقة من دوجي

كشفت شركة دوجي النقاب عن الهاتف الذكي S59 Pro الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة؛ حيث إنه يتمتع بحماية جيدة ضد السقوط من خلال الزوايا الدائرية والغطاء المطاطي، بالإضافة إلى الحماية من التأثير الضار للماء.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف S59 Pro الجديد يعتمد على معالج ميديا تيك Helio P22 مع وحدة معالجة مركزية Cortex A53 ثمانية النوى وبسرعة تصل إلى 2 جيجاهرتز.

ويأتي الهاتف الذكي الجديد مزودا بشاشة قياس 7ر5 بوصة وبدقة وضوح 1520×720 بيكسل. وتبلغ سعة الذاكرة الرئيسية 128 جيجابايت ويمكن توسيعها باستخدام بطاقة microSD.

ووفقا للشركة المنتجة فإن أكثر ما يميز الهاتف هو البطارية، التي تبلغ سعتها 050ر10 مللي أمبير ساعة، والمفترض أن تعمل حتى 768 ساعة في وضع الاستعداد، ولمدة تصل إلى 18 ساعة عند تشغيل مقاطع الفيديو.

ويشتمل الهاتف على كاميرا رباعية، فبجانب الكاميرا الرئيسية بدقة 16 ميجابيكسل هناك عدسة ماكرو بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا لصور البورتريه.

ويمكن إلغاء قفل الهاتف عن طريق مسح الوجه وكذلك عبر ماسح بصمات الأصابع المرفق بالجانب. ويمكن استعمال الشاشة اللمسية بالقفازات وكذلك في بيئة رطبة، كما أنه مجهز بسماعات بقدرة 2 وات.