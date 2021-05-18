"هايبر كار" جديدة بأنظمة الدفع البديل من "موراند كارز"

أعلنت شركة “موراند كارز” عن بدء انتاج هايبر كار جديدة تتاح بنظام الدفع الهجين أو الكهربائي الخالص وبقوة تبلغ 1200 أو 2000 حصان.

وأوضحت الشركة السويسرية أن الموديلات الخارقة – المقرر طرحها عام 2023 – ستكون مزيجا من سيارات سباقات الفورمولا 1 و 24 ساعة، وستكون معتمدة على مفهوم التصميم الداخلي الفاخر وأحدث تقنيات الاتصال.

وبالنسبة للموديل الهجين تم التخطيط لدمج محرك احتراق داخلي V10 وثلاثة محركات كهربائية بإجمالي قوة 1200 حصان. أما النسخة الكهربائية فتزأر بقوة 2000 حصان تستمدها من أربعة محركات.

وتبلغ السرعة القصوى في كلا الإصدارين 400 كم/س، بينما يتم التسارع من الثبات إلى 200 كم/س في غضون 5ر6 ثانية.

وتمتاز السيارة الهجين بمدى سير يبلغ 70 كيلومتر، في حين تصل الكهربائية إلى 301 كلم، كما تتراوح أوقات الشحن بين دقيقتين وعشر دقائق.

وبفضل الاعتماد على ألياف الكربون والمواد المركبة المصنوعة من الألياف الطبيعية يصل الوزن إلى 1370 كجم في النسخة الهجين و1250 كجم في النسخة الكهربائية.