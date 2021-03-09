"هتك عرض قاصر" يورط شخصا سبعينيا في بلفاع

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع، ضواحي إقليم اشتوكة آيت باها، شخصا يبلغ عمره 78 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة هتك عرض قاصر.

وكانت أسرة الطفل، الذي يبلغ عمره 11 سنة، تقدمت بشكاية لدى المصالح الدركية تتهم فيها السبعيني بمحاولة هتك عرض ابنها، بعد أن تحرش به مرات عديدة وحاول التغرير به، وذلك في دوار “أوخريب” بجماعة بلفاع.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معه، وذلك في انتظار عرضه على أنظار القضاء.