هتك عرض قاصر يوقف يافعا نواحي إقليم اشتوكة

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع، نواحي إقليم شتوكة آيت باها، يافعا للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باستدراج قاصر والتغرير بها وهتك عرضها بطريقة شاذة.

وكانت المصالح الدركية قد توصلت بشكاية من والد التلميذة، التي تقطن بدوار “البويبات”، تفيد بتعرض ابنته للاستدراج وهتك العرض في مكان بعيد عن مقر سكنى الأسرة، وأدلى بهوية المشتبه فيه.

وبأمر من النيابة العامة باستئنافية أكادير، جرى توقيف المشتبه فيه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي المفتوح من أجل الكشف عن كافة الملابسات المحيطة بالقضية.