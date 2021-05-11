هتك عرض قاصر يوقف يافعا نواحي إقليم اشتوكة

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع، نواحي إقليم شتوكة آيت باها، يافعا للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باستدراج قاصر والتغرير بها وهتك عرضها بطريقة شاذة.
وكانت المصالح الدركية قد توصلت بشكاية من والد التلميذة، التي تقطن بدوار “البويبات”، تفيد بتعرض ابنته للاستدراج وهتك العرض في مكان بعيد عن مقر سكنى الأسرة، وأدلى بهوية المشتبه فيه.
وبأمر من النيابة العامة باستئنافية أكادير، جرى توقيف المشتبه فيه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي المفتوح من أجل الكشف عن كافة الملابسات المحيطة بالقضية.
شفتوا لي بغاوا صلاة التراويح.ها هي حقيقتهم بانت فهاد رمضان.الحيوان وماكايدريش هاد الحالة لي كايديرها البشر.الاغتصابات والقتل والسرقة حطموا عندنا الارقام القياسية وباقي غير كانقولوا حنا مسلمين
جريمة اغتصاب في حق طفلة وفي نهار رمضان.. لو كنا بلدا مسلما فهذا المجرم يستحق الإعدام. مادام الإعدام لم يلغى وإنما هو معطل مند سنين…
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله عليكم هل أصبحنا نعيش مع الببغوات والضبع والنمر ما محلنا في السكنى هل نحن في غابة الأمازون ربما لم أعد افهم ولو قليل من من هدا التصرفات إما نحن وسط مستوصف المجانين أو نحن في غابة الأمازون كما قلت كلاهما صحيح وهل نعمة العقل التي فضلنا بها الخالق سبحانه لم تعد تنفع أم مادا يا ترى أين يكمن الخلل ختاما إن لله وإن إليه راجعون اللهم نسألك حسن الخاتمة ☝️☝️☝️