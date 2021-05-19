هجرة نحو السراب

مع كل الأسف، انطلت الحيلة على مئات الشبان والقاصرين الذين انطلقوا تحت جنح الظلام لتنظيم نزوح جماعي، في عز الجائحة، نحو المجهول؛ والمستفيد الأكبر من هذه العملية هم خصوم المغرب، الذين وجدوها فرصة لتصوير البلاد كقارب في طور الغرق بينما يتسابق الركاب على الارتماء في أحضان البحر حتى لا يغرقوا مع الحطام، وكلهم فاقدو حاسة الإدراك والوعي، إذ يدوسون وهم في طريقهم نحو الهاوية الكبرى آخر ما تبقى من الكرامة الإنسانية، وآخر ذرة للانتماء إلى العائلة والوطن..وحدهن الأمهات اللواتي استيقظن ذلك الصباح، وهن يكتسحن حقول الشوك والحشائش، بأقدام حافية، وأنظار شاحبة، كن يعرفن أن أبناءهن بصدد الإقدام على اختيار خاطئ يكرس الخطأ الكبير، وهو التقصير الذي يشترك فيه الجميع (هناك استثناءات قليلة لبعض النازحين رفقة عائلاتهم).

من منا يحث أبناءه على العمل والكد في الدراسة؟ من منا يزرع شجرة أمام بيته؟ ومن منا يتعاون مع عمال النظافة لتنظيف الشوارع؟ من منا يستطيع كبح جماح الطيش الذي يقضي على ما تبقى من القيم؟ كم هو عدد الآباء الذين يحظون باحترام الأبناء؟ كم من المعلمين والأساتذة يحظون بالاحترام في صفوف التلاميذ؟ وكم من نقابي يحظى باحترام العمال؟ وكم من طبيب يحظى باحترام المرضى؟ وكم من مجتهد يحظى بتقدير الكسالى؟ وكم من كاتب يحظى باحترام القراء؟.. إنها إحدى مساوئ انهيار القيم، الكل يتسابق نحو الربح السريع، والاستهلاك السريع، والنهاية السريعة؛ والنتيجة هي ظهور طوفان بشري تجاوز كل الحدود منطلقا نحو السراب، مصدقا تلك الصورة الإعلامية الزائفة.

إنه الخطأ المشترك، خطأ في عنوان الاحتجاج، وخطأ في المعالجة الحكومية؛ فأقل ما يمكن أن يقال هو أننا أمام حكومة عاجزة وفاشلة، تكرس نفس خطأ الحكومات السابقة، وهو “تنمية التخلف”، بدل “تنمية البلاد”، إذ إنها لم تتحمل مسؤوليتها في توفير موارد الكرامة للعيش الكريم. وحتى إذا افترضنا أن الأمر يتعلق بمؤامرة، فهذه الحكومة نائمة على آذانها، ولا تستحق التفويض الانتخابي الممنوح لها، وإلا ما معنى أن يتم التخطيط لنزوح جماعي في غفلة من الجميع؟.

من حق الشباب أن يحلموا بالعمل، بل من واجبهم امتلاك مهارات تمكنهم من تأمين لقمة العيش، تضمن لهم الكرامة داخل بلادهم. ويمكن إيجاد ألف مبرر لهذه النزوح، لاسيما المبررات التي تلتقي مع رغبة الجمهور، لكن التوجه نحو السراب خطأ فادح للحشود، وسيكولوجيا الحشود معروفة. هل يعقل أن نتحدث عن “هجرة واعية” ونحن نشاهد القاصرين (والقاصرون مكانهم البيت أو المدرسة أو مؤسسات التكوين أو ورشات التعلم..) وهم متجهون بكل طمأنينة عبر الغابة أو البحر نحو سبتة المحتلة؟.

المهاجرون نحو المجهول لهم مبرراتهم، وبعضهم لهم دوافعهم، خاصة في الجزء المتعلق بالقاصرين.. والمبررات هي الدواعي الإنسانية للعيش، وهي بالمناسبة الدواعي نفسها التي تجعل إسبانيا تكيف الوضع على مقاس خصوم المغرب القادمين من البوليساريو، مقابل إحكام إغلاق أبوابها في مواجهة جحافل الهجرة السرية التي يتحملها المغرب وحده.. لكن مبررات الحكومة تبقى واهية حتى الآن، وأكبر زلة لها هي عدم تفاعلها مع حوادث الهجرة، بشكل جدي، إذ لا يعقل ألا يتم عقد اجتماع طارئ لمواجهة الوضع، وشرح ما يمكن شرحه، وتقديم ما يمكن تقديمه من مساعدات، لتجنب استفحال الأوضاع..

إن الكرامة غير قابلة للتجزيء، فعدم وجود كرامة لدى الحكومة، بدليل عدم تفاعلها مع هذا النزوح الكبير، يقابله استهتار كبير من لدن مشاركين في هجرة استعراضية. منذ متى كانت الهجرة الجماعية هي الحل؟ وأية بلاد هاته يمكن أن تستقبل نازحين لا حول لهم ولا قوة، ولا قدرة لهم على العمل، ولا وضعية قانونية لهم؟.. إنه الاستهتار يمشي على رجليه، لكن الحكومات المتعاقبة تتحمل أيضا مسؤولية هذا الفهم الخاطئ، وهاته الحشود التي تشد الرحال نحو الضفة الأخرى، مكونة في الأساس من أبناء ترعرعوا في ظل حكومات فاشلة في التواصل والتنمية.