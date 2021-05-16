هجوم بسيارة يسقط مصابين في القدس الشرقية

أكدت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إصابة عدد من عناصرها في هجوم بواسطة سيارة في القدس الشرقية المحتلة.

وأشارت الشرطة، في بيان، إلى إصابة أربعة عناصر بجروح وإطلاق النار على منفذ الهجوم من قبل الضباط الذين ردوا على ما حصل، مؤكدة “إغلاق حي الشيخ جراح”.

ووقع الهجوم عند مدخل الحي الذي يواجه عدد من سكانه الفلسطينيين تهديدا بالإخلاء لصالح الجمعيات الاستيطانية.