هجوم بسيارة يسقط مصابين في القدس الشرقية
هسبريس - متابعةالأحد 16 ماي 2021 - 16:23
أكدت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إصابة عدد من عناصرها في هجوم بواسطة سيارة في القدس الشرقية المحتلة.
وأشارت الشرطة، في بيان، إلى إصابة أربعة عناصر بجروح وإطلاق النار على منفذ الهجوم من قبل الضباط الذين ردوا على ما حصل، مؤكدة “إغلاق حي الشيخ جراح”.
ووقع الهجوم عند مدخل الحي الذي يواجه عدد من سكانه الفلسطينيين تهديدا بالإخلاء لصالح الجمعيات الاستيطانية.
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المقاومة الفلسطينية نجحت في زرع الرعب في أنفس الصهاينة الجيناء. ههه يحاولون تزوير التاريخ و ادعاء الديموقراطية، دولة ابارتايد صراحة. فحتى اليهودي غير مقتنع بأن الأرض أرضه …
لا يؤيد مثل هاته الأعمال الشنيعة الا الاشرار واعداء السلام واعداء الإنسانية.
في تصعيد غير مسبوق من طرف كبرانات فرنسا قامت الجزاءر باءرسال سرب من باطرات في ءاتجاه فلسطين من أجل تحرير القدس الشريف ءالا أن الرياح القوية التي يعرفها البحر الأبيض المتوسط حالت دون ذلك فقدفتهم في ءاتجاه ءاسبانيا وهناك طالب هؤلاء الحراكة اللجوء بالاءندلس على البقاء في دولة رأسمالها الطوابير؟؟؟!!!وقد علق بوقادوم على الواقعة بأن الأمور تؤخد بالنية وبالشعارات وليس بالاءفعال؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!.
شعب يعاني منذ عقود. اينكم يا أوروبا و يا امريكا و يا منظمات حقوق الإنسان تطبلون ليل نهار بشعارتكم ولما يكون الضحية هو الشعب الفلسطيني تصبحون صم بكم عمين….
اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وانصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا ومجيرا.
بغيت في نعرف سنين و هاد الحرب.كاينة لسنة الهدف منها
* كنا نسمع من الفدائيين الفلسطينيين ” إنها لثورة حتى النصر لتحرير فلسطين ،
كل فلسطين ” ، و بفعل المعاهدات و الإتفاقيات ، صرنا نسمع تراجعات بالجملة
و بالتقسيط . و إسرائيل لم تلتزم بأي بند من تعهداتها . يلعبون بذلك على عامل
الزمن حيث :” الكبار سيموتون و الصغار سينسون ” .
* إنني ظننت أن القضية حسمت لصالح إسرائيل ، لكني فوجئت كأنني في
سنة 1967(54 سنة مرت ، كأنها البارحة ) ، إذن عامل الزمن لم يغير ،
و لم ينسي القضية . أنظر الشباب و الصغار ، كم أعمارهم ؟ لا تقل لي
أنها مأخوذة من الأرشيف .
باسم الله الرحمن الرحيم ، قال تعالى : (إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) صدق الله العظيم ، وقد آن الأوان لكي يغير العرب والمسلمون قاطبة ما بأنفسهم من تقاعس وتفرقة و وتناحر وتدابر وأن يجتمعوا على كلمة سواء وأن يتوحدوا من أجل القدس لأنها قضيتهم الأولى : فوجودهم مرتبط ببقاء القدس عربية إسلامية تسمح بالتعايش مع أهل الكتاب المسالمين وترفض الطغاة والمتغطرسين ، كما يجب على أحرار العالم والمنتظم الدولي بصفة عامة أن يقفوا إلى جانب الحق لا تأخذهم في الله لومة لائم وأن يقولوا للظالم الصهيوني : يكفيك طغيانا واستبدادا واستهتارا بالملايير من سكان العالم ، فقد بلغ السيل الزبى وبلغت القلوب الحناجر … فحذار من التمادي في هذه الأساليب البغيضة مع الشعب الفلسطيني لأن عاقبتها ستكون وبالا على الصهاينة أنفسهم…