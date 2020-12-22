هجوم بكلاب يستهدف مسؤولا حزبيا في عين الشق

تعرض مدير المقر الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار على مستوى عين الشق بالدار البيضاء، سفيان روحية، لاعتداء من طرف شخصين مجهولين أمام منزله بسيدي معروف.

وحسب مصادر محلية فإن مدير المقر الإقليمي لـ”حزب الحمامة” تعرض لهجوم من طرف مجهولين كانا مصحوبين بكلاب مدربة ومدججين بأسلحة بيضاء، إذ قاما باعتراض سبيله وتفتيشه قبل الاعتداء عليه.

وكشفت المصادر نفسها أن المعني بالأمر، بعد مقاومة للمعتديين تمكن من الإفلات منهما بصعوبة، ليتوجه صوب المستشفى، وبعدها نحو مقر الدائرة الأمنية لوضع شكاية لدى المصالح المختصة للتحقيق في الموضوع.

ولَم يتمكن مدير المقر الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بعين الشق من التعرف على الشخصين اللذين قاما بمهاجمته، على اعتبار أنهما غريبين عن سيدي معروف، حيث يقطن، ولَم يسبق له رؤيتهما في الحي المذكور.

وينتظر أن تفتح المصالح المختصة بالمنطقة الأمنية الإقليمية بعين الشق تحقيقا في واقعة الاعتداء على المدير الإقليمي لـ”حزب الحمامة”، للوصول إلى المعتديين.

وفِي وقت يرى البعض أن الأمر يتعلق بحادث اعتداء ومحاولة سرقة على غرار باقي الاعتداءات، فإن آخرين يرون أن الأمر قد تكون له علاقة بالتدافع السياسي الذي تعرفه عمالة عين الشق بين مختلف التيارات السياسية الراغبة في إحكام السيطرة بالمنطقة.