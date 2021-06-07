هجوم قرب سفارة المغرب يستنفر الأمن السويدي

كشفت وسائل إعلام سويدية أن عملا تخريبيا وقع أمس الإثنين قرب السفارة المغربية بستوكهولم، وهو ما أثار استنفاراً بالمنطقة.
وذكرت المصادر ذاتها أن رجلاً يحمل سيفا هاجم سيارات دبلوماسية بالقرب من مقر السفارة المغربية وسط ستوكهولم، وقام بتكسير زجاجها.
وتمكنت الشرطة السويدية من إلقاء القبض على الشخص الذي عرض السيارات الدبلوماسية للتخريب، وهو رهن الاعتقال، إذ تحقق السلطات الأمنية معه لمعرفة أسباب وحيثيات الحادث، وهل كان الدافع وراء الهجوم مرتبطاً بالسفارة المغربية.
عمل جبان له دلالة واحدة هو أن المغرب .لا تهاجم في الخفاء إلا المؤسسات القوية
الحمد لله ان المغرب والمغاربة يحمون المؤسسات الأجنبية على الأراضي المغربية وهذا شيء صعب على بعض البلدان ان لم أقل غالبية البلدان.
صفطوه للبوليس ديالنا يحققو معه هما لي عارفين كفاش غايعترف. المهم الحمد لله ملي موقعات شي كارثة ، الستار الله. جميع السفارات فيها الحراسة الا ديال المغرب (اعني سفارة المغرب في الدول الاخرى) معرفت علاش هاد الاهمال.
أواه! السيوف وصلت للسويد،!؟
خليهم غير عندنا في شوارعنا و أحيائنا و حافلاتنا و ….عندما يغيب القانون و العدالة تحضر الفوضى و الظلم. الله يستر
لان المغرب متسامح والا فأين الاتحاد الاروبي بمؤسساته الأمنية أم أنهم بغاو يدخلوا في دائرة اسبانيالمانيا