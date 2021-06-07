هجوم قرب سفارة المغرب يستنفر الأمن السويدي

كشفت وسائل إعلام سويدية أن عملا تخريبيا وقع أمس الإثنين قرب السفارة المغربية بستوكهولم، وهو ما أثار استنفاراً بالمنطقة.

وذكرت المصادر ذاتها أن رجلاً يحمل سيفا هاجم سيارات دبلوماسية بالقرب من مقر السفارة المغربية وسط ستوكهولم، وقام بتكسير زجاجها.

وتمكنت الشرطة السويدية من إلقاء القبض على الشخص الذي عرض السيارات الدبلوماسية للتخريب، وهو رهن الاعتقال، إذ تحقق السلطات الأمنية معه لمعرفة أسباب وحيثيات الحادث، وهل كان الدافع وراء الهجوم مرتبطاً بالسفارة المغربية.