طفلة تتعرض لهجوم شرس من كلب ضال.. الطفلة حاولت المقاومة لكن بدون جدوى!
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار3
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
هجوم كلب ضال على طفلة……على المسؤولين محاربة الكلاب سواء كانت ضالة او مربية….كثرت الكلاب في المدن و الازقة و البوادي و هذا يشكل خطر على المارة سواء كانوا كبار او صغار….
هذا دور الجماعات المحلية في تنظيم حملات كل سنة للتقليل من الكلاب الضالة الموجودة في كل مكان.. كنا نعيش في قريتنا على وقع الهجمات المتكررة واليومية للكلاب الضالة على سكان القرية خاصة الأطفال وكانت أحيانا تهاجم على الأغنام في جوار القرية أو داخلها مثل الذئاب فتفترس كل يوم شاة … فتكررت الشكايات على رئيس الجماعة و قائدها فتم تنظيم حملة لقتلها والإستعانة بأحد القناصين من أعضاء المجلس على متن سيارة باستعمال البندقية .. الحمد لله بعد الحملة رجعت السكينة و الهدوء للقرية… وللذين يدافعون عن الكلاب الضالة نقول لهم تعالوا اجمعوها ولا تتركوها في الشوارع تزرع الرعب في قلوب الأطفال.
مسكين المواطن المغربي لم يعد يشعر بالأمان في بلده من مضايقات اصحاب البدلة الصفراء (حراس وهميين للسيارات) من المتسولين من اصحاب الطاكسيات من المشرملين والمحششين واخيرا ازدادت الكلاب الضالة….