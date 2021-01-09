منتخب الفتيان ينهزم أمام نظيره السنغالي وديا

منتخب الفتيان ينهزم أمام نظيره السنغالي وديا
صورة : الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
السبت 9 يناير 2021 - 22:41

انهزم المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة أمام نظيره السنغالي، بنتيجة هدف للاشيء، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

وسجل هدف المنتخب السنغالي اللاعب ساني إيبو من ضربة جزاء، بينما تدخل هذه المباراة الودية في إطار إستعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة؛ التي سيحتضنها المغرب شهر مارس المقبل.

أقل من 17 المنتخب السنغالي المنتخب الوطني المغربي كرة القدم

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