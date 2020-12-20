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‫تعليقات الزوار

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  • عاش المغرب
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 08:36

    يجب على كل المغاربة أن يتجندوا وراء جلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله من آجل قضيتنا الأولى الصحراء المغربية و القضاء على المرتزقة و الانتصار على الدولة العسكرية الفاشية الجزائرية الفاشلة.
    فلنجعل سنة 2021 سنة حسم هذا الملف بشكل كلي. و أرجو من جلالة الملك حفظه الله ان يأمر بإعادة المنطقة العازلة إلى المملكة و تغيير الجدار الأمني وجعله يدخل كل المنطقة بالدينار المغربية. و يجب الاستعداد لكل الاحتمالات مع جار السوء الدولة العسكرية الفاشية الجزائرية. ويجب مساندة الطوارق و كل الحركات الاي تريد الانفصال عن الجزائر.

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