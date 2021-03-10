هدف مراد باتنة يدخل تاريخ الدوري السعودي

هدف مراد باتنة يدخل تاريخ الدوري السعودي
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 10 مارس 2021 - 22:55

قاد المغربي مراد باتنة، لاعب نادي الفتح السعودي، فريقه اليوم الأربعاء إلى التغلب على مضيفه الباطن بثنائية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكان باتنة وراء الهدف الأول للفتح، بعد مضي 18 ثانية على بداية المواجهة، بينما تكفل زميله ميتشل دي فريدي بتوقيع الثاني عند الدقيقة 65.

وأضحى اللاعب المغربي بهدفه اليوم يحتل المركز الخامس في قائمة موقعي أسرع الأهداف في تاريخ الدوري السعودي، حسب رابطة دوري المحترفين عبر “تويتر”.

ويعد هدف حمدان الحمدان، اللاعب السابق للفتح، الأسرع، إذ أحرزه في شباك هجر بعد مرور 10 ثوان، ثم يأتي البرازيلي رافينيا، مهاجم الشباب سابقا، بتوقيعه هدفا عند الثانية الـ11 في مرمى التعاون.

ويحتل لاعب الرائد السابق وليد الجيزاني المركز الثالث، بعدما سجل هدفا أمام اتحاد جدة بعد 12 ثانية، ثم سلمان الفرج من الهلال رابعا بزيارته شباك الشعلة بعد 15 ثانية.

أسرع الأهداف كأس الأمير محمد بن سلمان مراد باتنة نادي الفتح السعودي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
قصة المتسولة الغنية
الأربعاء 10 مارس 2021 - 15:58 47

قصة المتسولة الغنية

صوت وصورة
هدية من الفنان حميد الحضري
الأربعاء 10 مارس 2021 - 13:59 2

هدية من الفنان حميد الحضري

صوت وصورة
العدّاء آيت حدو وسباق التلقيح
الأربعاء 10 مارس 2021 - 13:21 2

العدّاء آيت حدو وسباق التلقيح

صوت وصورة
وسط الأوحال في بني ملال
الأربعاء 10 مارس 2021 - 12:30 9

وسط الأوحال في بني ملال

صوت وصورة
رسالة في عيد المرأة
الأربعاء 10 مارس 2021 - 00:10 2

رسالة في عيد المرأة

صوت وصورة
زيوت توتال كوارتز
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 19:37 14

زيوت توتال كوارتز