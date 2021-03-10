هدف مراد باتنة يدخل تاريخ الدوري السعودي

قاد المغربي مراد باتنة، لاعب نادي الفتح السعودي، فريقه اليوم الأربعاء إلى التغلب على مضيفه الباطن بثنائية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكان باتنة وراء الهدف الأول للفتح، بعد مضي 18 ثانية على بداية المواجهة، بينما تكفل زميله ميتشل دي فريدي بتوقيع الثاني عند الدقيقة 65.

وأضحى اللاعب المغربي بهدفه اليوم يحتل المركز الخامس في قائمة موقعي أسرع الأهداف في تاريخ الدوري السعودي، حسب رابطة دوري المحترفين عبر “تويتر”.

ويعد هدف حمدان الحمدان، اللاعب السابق للفتح، الأسرع، إذ أحرزه في شباك هجر بعد مرور 10 ثوان، ثم يأتي البرازيلي رافينيا، مهاجم الشباب سابقا، بتوقيعه هدفا عند الثانية الـ11 في مرمى التعاون.

ويحتل لاعب الرائد السابق وليد الجيزاني المركز الثالث، بعدما سجل هدفا أمام اتحاد جدة بعد 12 ثانية، ثم سلمان الفرج من الهلال رابعا بزيارته شباك الشعلة بعد 15 ثانية.