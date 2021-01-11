هدف يفصل حكيمي عن دخول تاريخ الدوري الإيطالي

ينتظر الدولي المغربي أشرف حكيمي مباراة القمة ضمن الأسبوع الـ18 أمام يوفنتوس، يوم الأحد المقبل، التي ستجرى على أرضية ملعب “جوزيبي مياتزا”، لمواصلة سجله الرائع تهديفيا، والوصول إلى الشباك مجددا بغية دخول تاريخ الدوري الإيطالي من بوابة “السيدة العجوز”.

ويحتاج أشرف حكيمي، نجم أنتر ميلان، إلى تسجيل هدف واحد لدخول تاريخ “النيراتزوري” كأكثر مدافع تسجيلا للأهداف في “الكالشيو”، وتحطيم رقم قياسي صمد أكثر من 10 سنوات.

وأوضح أنتر ميلان أن المدافع المغربي أشرف حكيمي عادل الرقم القياسي المسجل باسم النجم البرازيلي مايكون ليكون آخر مدافع لـ”النيراتزوري” يسجل ستة أهداف في موسم واحد في الدوري الإيطالي.

وقدم الظهير المغربي منذ بداية الموسم أداء لافتا، قبل أن يتميز أمام آيس روما عندما سجل الهدف الثاني لـ”سحالي” أنتونيو كونتي بملعب “أوليمبيكو” في الدقيقة 63، بعد لحظات من هدف ميلان سكرينيار (2-2).

وبفضل مساهماته الهجومية، أصبح الظهير- الجناح المغربي أول مدافع لأنتر ميلان يسجل ستة أهداف في الدوري بعد 17 مباراة. وقبله كان البرازيلي مايكون آخر مدافع لأنتر يتمكن من تسجيل ستة أهداف بعد 33 مباراة خلال موسم 2009-2010.