كانت الخطة السياسية قد بلغت أوجها، حيث اتفقت بعض الأطراف السياسية بشكل خفي على ضرورة انسحاب حزب الاستقلال من حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2013. وتبعا لذلك، تكلف حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال حينها، بمهمة جرّ المجلس الوطني لحزب “الميزان” وأجهزته التقريرية إلى اتخاذ قرار انسحاب خمسة وزراء استقلاليين من الحكومة، بعد رفع تظلم إلى الملك مرفوقا بعبارة “نعم سيدي أعزك”، فلبى جميع وزراء الحزب نداء شباط، الذي كان وقتها عازفا محترفا في “جوق الوقت”..

ولكن وزيرا واحدا في الحزب كانت له نظرة مغايرة، وهو الوزير الراحل محمد الوفا، هذا الأخير ونظرا لتشبعه بالتقاليد العريقة، فقد قال لشباط: “أنا خدام مع سيدنا، وسيدنا هو من عيّنني في الحكومة، وهو وحده يملك صلاحية إزاحتي من المنصب الوزاري. أما الآخرون فقد انطلت عليهم حيلة من سماه بنكيران فيما بعد “الهبيل ديال فاس””.

هكذا، خرج حزب الاستقلال إلى المعارضة منذ ذلك الحين، ولا يزال يدفع ثمن هذا القرار إلى اليوم، على الرغم من أن شباط حاول تدارك الأمر فيما بعد بوقوفه في وجه التيار النافذ.. بينما لا يزال حزب العدالة والتنمية إلى اليوم قائدا للحكومة. وقد نشأت، عقب هذه التطورات، صداقة كبيرة بين عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، ووزيره محمد الوفا، ووصل الانسجام بينهما درجة كبيرة، حتى أنهما كانا يتبادلان عبارات الهزل التي اشتهر بها الوزير الوفا داخل المجلس الحكومي.

أقل ما يمكن أن يفعله الوزير الوفا، سواء في حضرة الملك أو في حضرة المجلس الحكومي، هو دفع الجميع إلى الضحك. وقد كانت روح الدعابة التي ترافقه في كافة المجالس سببا في حصوله مكانة خاصة لدى الملك الراحل الحسن الثاني وبعده لدى الملك محمد السادس. كما أنه ظل لمدة طويلة واحدا من زعماء الحزب في الخفاء؛ وحتى عندما توترت الأمور بين شباط وآل الفاسي، الذين تأثروا بفعل رياح 20 فبراير، فقد كان محمد الوفا يأتيهم بالحلول. وعندما رفض عبد الواحد الفاسي، الذي كان مرشحا لقيادة حزب الاستقلال، القبول بمقترحات محمد الوفا؛ فقد كان مصيره هو التعرض للهزيمة أمام تيار شباط، الذي اعتبر الدخول إلى مقر الحزب في الرباط بمثابة اقتحام لـ”باب العزيزية”.

الحديث عن محمد الوفا هو حديث ذو شجون، يبدأ من الشق الدبلوماسي حيث كان السفير المغربي الوحيد الذي عين سفيرا في الهند ثم إيران وبعدها البرازيل.. ولم يحصل في عهده أي حادث دبلوماسي. كما أنه نموذج للمناضل الاستقلالي الذي تدرج في مختلف المسؤوليات والقطاعات، من الشبيبة الاستقلالية إلى الاتحاد العام لطلبة المغرب ووصولا إلى أعلى هيئة وهي اللجنة التنفيذية للحزب، حيث لم يكن الوصول إليها متاحا إلا للكبار وعمالقة السياسة.

اليوم، رحل عنا محمد الوفا، وفقد المغرب وحزب الاستقلال رجل دولة بمعنى الكلمة، يصعب أن يجود الزمان بمثله، حيث يجتمع الهزل والجد في الشخص نفسه، وما وقوفه أمام لوبيات وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ولوبيات الاحتكار إلا جزء صغير من معارك قادها في الخفاء والعلن، وباعتباره رجل دولة فقد كان يعرف ما لا يعرفه غيره في كثير من الأحيان..

إنا لله وإنا إليه راجعون.