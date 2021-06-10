هذا موعد صرف الشطر الثالث لمنح الطلبة

هذا موعد صرف الشطر الثالث لمنح الطلبة
صورة: أرشيف
الخميس 10 يونيو 2021 - 22:31

كشفت مصادر من المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية التابع للتعليم العالي، المكلف بصرف المنح، أن الشطر الثالث من المنحة الجامعية سيصرف في غضون الأسابيع القليلة القادمة، مشيرة إلى أن العمل جار في هذا الصدد.

وتأخرت المنح الجامعية بأزيد من أسبوعين من الزمن، وفق مصادر طلابية طالبت بإيجاد حل عاجل لمشاكل مادية متراكمة لدى الطلبة، خصوصا في فترة نهاية السنة التي تشهد امتحانات ومناقشة بحوث التخرج تتطلب مصاريف عديدة.

ولم تعط مصادر هسبريس أي تاريخ محدد لصرف المنح، مؤكدة أن المكتب منكب على أن يكون ذلك في أقرب الآجال، فيما جرت العادة أن تصرف في منتصف أو أواخر شهر ماي الماضي.

الطلبة المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية المنح الجامعية صرف

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