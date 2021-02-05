هذه أسعار تذاكر "حافلات ألزا" بالدار البيضاء

صادقت مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء” على التعريفة الجديدة الخاصة بالحافلات التابعة لشركة “ألزا”، التي سيتم انطلاق العمل بها في منتصف الشهر الجاري.
وحددت مؤسسة “التعاون”، خلال دورتها العادية التي عقدت الجمعة، أسعار التنقل عبر الحافلات الجديدة لشركة “ألزا” بناء على عدد الكيلومترات التي تفصل بين العمالات التي تتنقل بينها الحافلات.
وحسب ما تم المصادقة عليه فقد جرى تحديد تسعيرة التنقل داخل مدينة الدار البيضاء وكذا داخل الجماعات العضو بمؤسسة التعاون في خمسة دراهم.
وبخصوص العمالات التي تبعد عن بعضها البعض بأقل من ثلاثين كيلومترا، وتتنقل بينها حافلات “ألزا”، فقد جرى تحديد التسعيرة في 6 دراهم، بينما تم تحديد التسعيرة في 8 دراهم بالنسبة للأقاليم التي تبعد بـ30 كيلومترا وتتنقل الحافلات بينها.
وأكد رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات، سعيد رفيق، في كلمته في هذه الدورة، أن الحافلات الجديدة لشركة “ألزا” ستنطلق في الجولان بالعاصمة الاقتصادية والجماعات المجاورة في منتصف الشهر الجاري.
وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة فإن الترقيم الخاص بحافلات شركة “ألزا” سيتم تغييره مع دخول الأسطول الجديد بالمدينة.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن الحافلات التي تتجول داخل الدار البيضاء ستحمل ترقيما من 1 إلى 200، فيما سيتم ترقيم الحافلات الخاصة بإقليم النواصر من 300 إلى 400، بينما حافلات خطوط إقليم مديونة ستحمل ترقيما من 500 إلى 600؛ فيما حافلات المحمدية سترقم بأرقام تبدأ من 700.
وبدأت الحافلات الجديدة التابعة لشركة “ألزا”، التي سيتم استعمالها من طرف البيضاويين منتصف الشهر الجاري، في الجولان بشوارع وأحياء المدينة هذه الأيام، قصد التعرف على الخطوط التي ستمر منها.
ويراهن البيضاويون على هذه الحافلات الجديدة لإنهاء معاناة التنقل عبر وسائل لا تحفظ كرامتهم، وتسيء إلى سمعة مدينة اقتصادية بحجم الدار البيضاء.
المشكلة ليست في الحافلات و لاكن فكحل الراس ديالنا
المشكل الحقيقي للنقل في الدار البيضاء هو الضواحي وما املته الظروف و التوسع العمراني الكبير فمثلا اقليم الدروة والنواصر و مديونة لا يمكن ربطهما بحافلتين يتيمتين بل وجب تكتيف الخطوط في هذا الاتجاه على الأقل لحفظ كرامة المواطنين من الشطط الذي مارسه قياصرة الطاكسيات لا رحمهم الله تم وجب على الشركة المفوض لها القطاع تكثيف الخطوط نحو مدينة الرحمة و اتجاه طماريس دار بوعزة ولما لا سيدي رحال الشاطئ
آ المزوق من برا آش خبارك من الداخل؟ عزى زين طرقانكم !!!!
أثمنة مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية
بتذكرة بأقل من 3 أورو عندي ساعة من التنقل بالحافلة أو الترامواي أو القطار في المجال الحضري و لي الحق في تغيير الحافلة أو الترامواي أو القطار أو التغيير من وسيلة لأخرى بدون الحاجة لاقتناء تذكرة أو تذاكر أخرى
و المواقيت بالدقيقة و أي تأخير أو مشكل يتم الإعلان عنه مباشرة عبر تطبيق الهاتف
أما النظافة و الاحترام فيا سلام
النقل العمومي يشتغل 20 ساعة على 24 و 24 ساعة في نهاية الأسبوع
الغريب ان شركات النقل الحضري لا تعتمد التسعيرة المتنوعة كماوهو معمول به في دول اوروبا حتى لا نتقل كاهل المواطن ( تسعيرتهم كالتالي : تكرة تنقل ذهاب؛ تذكرة تنقل ذهاب واياب؛ تذمرة تنقل 24 ساعة تشمل جميع الخطوط؛ تذكرة تنقل اسبوع تشمل جميع الخطوط؛ تءكرة 15 يوم ثم تذكرة الشهر والسنة) حيت ان المواطن الذي يضر لتغيير الخط للوصول الى وجهته لايضطر الى اداء ثمن التذكرة كلما طلع او نزل من حافلة؛ هذه المرونة مطلوبة حتى نخفف عن المواطن ان كانت نيتنا فعلا خدمة الشعب المغلوب على أمره فلم لا تثقل هذه الشركات كاهل الاوروبيين وعند قدومها الى المغرب تمتص دماء الشعب. من مان له زوجة وولدان ويضطر الى تغيير الحافلة لا تكفيه 50 درهما ذهابا وإيابا… المرجو ان تصل الرسالة الى المسؤولين ان كانت فعلا قلوبهم على الشعب المستضعف.
شكرا هسبري