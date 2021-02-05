هذه أسعار تذاكر "حافلات ألزا" بالدار البيضاء

صادقت مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء” على التعريفة الجديدة الخاصة بالحافلات التابعة لشركة “ألزا”، التي سيتم انطلاق العمل بها في منتصف الشهر الجاري.

وحددت مؤسسة “التعاون”، خلال دورتها العادية التي عقدت الجمعة، أسعار التنقل عبر الحافلات الجديدة لشركة “ألزا” بناء على عدد الكيلومترات التي تفصل بين العمالات التي تتنقل بينها الحافلات.

وحسب ما تم المصادقة عليه فقد جرى تحديد تسعيرة التنقل داخل مدينة الدار البيضاء وكذا داخل الجماعات العضو بمؤسسة التعاون في خمسة دراهم.

وبخصوص العمالات التي تبعد عن بعضها البعض بأقل من ثلاثين كيلومترا، وتتنقل بينها حافلات “ألزا”، فقد جرى تحديد التسعيرة في 6 دراهم، بينما تم تحديد التسعيرة في 8 دراهم بالنسبة للأقاليم التي تبعد بـ30 كيلومترا وتتنقل الحافلات بينها.

وأكد رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات، سعيد رفيق، في كلمته في هذه الدورة، أن الحافلات الجديدة لشركة “ألزا” ستنطلق في الجولان بالعاصمة الاقتصادية والجماعات المجاورة في منتصف الشهر الجاري.

وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة فإن الترقيم الخاص بحافلات شركة “ألزا” سيتم تغييره مع دخول الأسطول الجديد بالمدينة.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن الحافلات التي تتجول داخل الدار البيضاء ستحمل ترقيما من 1 إلى 200، فيما سيتم ترقيم الحافلات الخاصة بإقليم النواصر من 300 إلى 400، بينما حافلات خطوط إقليم مديونة ستحمل ترقيما من 500 إلى 600؛ فيما حافلات المحمدية سترقم بأرقام تبدأ من 700.

وبدأت الحافلات الجديدة التابعة لشركة “ألزا”، التي سيتم استعمالها من طرف البيضاويين منتصف الشهر الجاري، في الجولان بشوارع وأحياء المدينة هذه الأيام، قصد التعرف على الخطوط التي ستمر منها.

ويراهن البيضاويون على هذه الحافلات الجديدة لإنهاء معاناة التنقل عبر وسائل لا تحفظ كرامتهم، وتسيء إلى سمعة مدينة اقتصادية بحجم الدار البيضاء.