هذه تطورات ملف إقامة أوزود في "سيدي بوزيد"

في تطور جديد لملف إقامة أوزود بسيدي بوزيد، أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة مسير شركة “Solute” في القضية رقم 8704/2103/2018 المتعلقة بالسب والتشهير في حق مسير شركة “الحدائق الخضراء”.

كما أصدرت محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها حكما في الملف رقم 1336/2602/2019، يقضي ببراءة نجل مسير الشركة العقارية نفسها من التهم المنسوبة إليه في الدعوى التي أقامها عليه اثنان من مستخدمي شركة “سولوت بشأن الضرب والجرح.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انتقال كل من مأمور التنفيذ بالمحكمة الابتدائية وعناصر الدرك الملكي بسيدي بوزيد إلى مشروع إقامة أوزود لتنفيذ قرار محكمة الاستئناف بشأن مواصلة الأشغال وإعادة الأمور إلى وضعها القانوني الطبيعي بعد امتناع مسيري شركة “Solute” للمرة الخامسة على التوالي عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدهم.

ويباشر الدرك الملكي بالمنطقة استماعه لمسيري شركة “سولوت” بشأن شكاية تحقير مقرر قضائي يقضي بتنفيذ مواصلة الأشغال، بعد أن أحالت النيابة العامة شكاية في الموضوع على عناصر الضابطة القضائية في الوقت الذي توصلت فيه بمحضر جديد لمأمور التنفيذ بشأن عرقلة التنفيذ سجلها الأسبوع الماضي، واضطر للانسحاب لوضع تقرير في الموضوع.

كما شهد هذا الملف المثير للجدل، الذي أضحى ملفا للرأي العام بمدينة الجديدة ومنطقة سيدي بوزيد، مجموعة من التطورات الهامة، تتمثل أساسا في فتح تحقيق في قضية تهديد مفوض قضائي كان حاضرا بورش أشغال إقامة أوزود بطلب من محامي شركة الحدائق الخضراء من طرف أحد الأشخاص المحسوبين على مسيري شركة “Solute”.

وربطت عناصر الدرك الملكي اتصالا بالشخص المعني من أجل الحضور إلى مركز الدرك بسيدي بوزيد للاستماع إليه في هذه القضية الشائكة، إلا أنه غادر على متن سيارة إلى مدينة الدار البيضاء لتفادي التحقيق معه.