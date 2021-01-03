هذه تفاصيل التوزيع الجغرافي لحالات "فيروس كورونا" الجديدة بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1005 إصابات مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما رصدت 77 حالة خطيرة أو حرجة. وبلغت نسبة التعافي 93.3 بالمائة، وتم تسجيل 33 حالة وفاة، فيما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كوفيد-19″ زهاء 35.5 بالمائة.
وعلى صعيد الجهات، سجلت جهة الدار البيضاء سطات 312 حالة إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منها 250 حالة بالدار البيضاء، و10 بالنواصر، و8 ببرشيد، وحالة بكل من سطات ومديونة، و12 بالمحمدية، و30 بالجديدة.
فيما شهدت جهة طنجة تطوان الحسيمة تسجيل 152 حالة، منها 60 بطنجة أصيلة، و42 بتطوان، و11 بالحسيمة، و13 بشفشاون، و6 بالعرائش، و16 بالمضيق الفنيدق، و4 بوزان.
أما جهة سوس ماسة فأحصت 129 حالة، منها 66 بأكادير إداوتنان، و11 بإنزكان آيت ملول، و7 بتارودانت، و12 بتزنيت، وحالة واحدة باشتوكة آيت باها، و32 بطاطا.
تليها جهة الرباط سلا القنيطرة، التي سجلت 110 حالات، منها 24 بالصخيرات تمارة، و29 بسلا، و40 بالقنيطرة، و9 بالرباط، و4 بالخميسات ومثلها بسيدي سليمان.
وبخصوص جهة مراكش آسفي، فقد أحصت 98 حالة، منها 32 بمراكش، و44 بالصويرة، و3 بقلعة السراغنة، و4 بشيشاوة، و9 باليوسفية والحوز، و5 بآسفي، وحالة واحدة بالرحامنة.
في حين رصدت جهة فاس مكناس 62 حالة، منها 29 بفاس، و8 بتازة، و7 بكل من مكناس ومولاي يعقوب وتاونات، و8 بصفرو، وحالة واحدة ببولمان، وحالتان بإفران.
وعلى صعيد جهة الداخلة وادي الذهب، سجلت الجهة 42 حالة جميعها بوادي الذهب. فيما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 28 حالة، منها 16 ببني ملال، و10 بأزيلال، وحالة واحدة بكل من الفقيه بنصالح وخريبكة.
كما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 25 حالة، منها 19 بالعيون، و4 بطرفاية، وحالتان ببوجدور.
ورصدت جهة درعة تافيلالت 19 حالة، منها 3 بميدلت وتنغير، و9 بالرشيدية، و4 بورزازات.
وعرفت جهة الشرق 16 حالة، منها 9 بوجدة أنجاد، و6 بالناظور، وحالة واحدة بالدريوش. فيما سجلت جهة كلميم واد نون 12 حالة، منها 7 بطانطان، و3 بكلميم، وحالتان بسيدي إفني.
على وزارة الصحة الإدلاء بعدد التحاليل المخبرية التي تجرى كل يوم
وزيرة الصحة المصرية قالت البارح باللي اللقاح الصيني امن واعطات الانطلاقة انتاع عمليت التلقيح .اقبل منها الامارات والبحرين .تركيا كدلك او زيد او زيد من الدول .احنا دابا 600 شخص ضحاو بالحياة انتاعهم او جربوا فيهم اللقاح اوقال الوزير باللي اللقاح فعال وناجع وليس له اعراض جانبية .السؤال اللي كيطرحوه اغلب المغاربة الان هو اين هو اللقاح الموعود .انتضار قرار اللجنة العلمية سيجعلنا ننتضر الى ما لا نهاية .يجب ان يكون هناك قرار سيادي يضغط على هته اللجنة كما فعل اثرامب أربعة وعشرين ساعة حصل على الموافقة لانه يعلم جيدا ان هناك من بينهم من له مصالح مع شركات الأدوية اللتي تريد ان تستمر الجاىحة .كنت من بين المشككين في هذا الفيروس اللعين لكنني اكتشفت مؤخرا بعد ان فقدت احد اصدقائي أن الأمر خطير جدا.لهذا ادعوا من هذا المنبر الاسراع بإطلاق عمليت التلقيح لان اي يوم نتاخر فيه قد نفقد احباءا علينا لا قدر الله .الفيروس لا يرحم صغيرا او كبيرا اقسم لكم بالله الى اشخاص اصحاء ورياضيين قضى عليهم .اللهم اني قد بلغت .
الحمد لله اللهم خفف عنا العذاب