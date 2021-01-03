هذه تفاصيل التوزيع الجغرافي لحالات "فيروس كورونا" الجديدة بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1005 إصابات مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما رصدت 77 حالة خطيرة أو حرجة. وبلغت نسبة التعافي 93.3 بالمائة، وتم تسجيل 33 حالة وفاة، فيما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كوفيد-19″ زهاء 35.5 بالمائة.

وعلى صعيد الجهات، سجلت جهة الدار البيضاء سطات 312 حالة إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منها 250 حالة بالدار البيضاء، و10 بالنواصر، و8 ببرشيد، وحالة بكل من سطات ومديونة، و12 بالمحمدية، و30 بالجديدة.

فيما شهدت جهة طنجة تطوان الحسيمة تسجيل 152 حالة، منها 60 بطنجة أصيلة، و42 بتطوان، و11 بالحسيمة، و13 بشفشاون، و6 بالعرائش، و16 بالمضيق الفنيدق، و4 بوزان.

أما جهة سوس ماسة فأحصت 129 حالة، منها 66 بأكادير إداوتنان، و11 بإنزكان آيت ملول، و7 بتارودانت، و12 بتزنيت، وحالة واحدة باشتوكة آيت باها، و32 بطاطا.

تليها جهة الرباط سلا القنيطرة، التي سجلت 110 حالات، منها 24 بالصخيرات تمارة، و29 بسلا، و40 بالقنيطرة، و9 بالرباط، و4 بالخميسات ومثلها بسيدي سليمان.

وبخصوص جهة مراكش آسفي، فقد أحصت 98 حالة، منها 32 بمراكش، و44 بالصويرة، و3 بقلعة السراغنة، و4 بشيشاوة، و9 باليوسفية والحوز، و5 بآسفي، وحالة واحدة بالرحامنة.

في حين رصدت جهة فاس مكناس 62 حالة، منها 29 بفاس، و8 بتازة، و7 بكل من مكناس ومولاي يعقوب وتاونات، و8 بصفرو، وحالة واحدة ببولمان، وحالتان بإفران.

وعلى صعيد جهة الداخلة وادي الذهب، سجلت الجهة 42 حالة جميعها بوادي الذهب. فيما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 28 حالة، منها 16 ببني ملال، و10 بأزيلال، وحالة واحدة بكل من الفقيه بنصالح وخريبكة.

كما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 25 حالة، منها 19 بالعيون، و4 بطرفاية، وحالتان ببوجدور.

ورصدت جهة درعة تافيلالت 19 حالة، منها 3 بميدلت وتنغير، و9 بالرشيدية، و4 بورزازات.

وعرفت جهة الشرق 16 حالة، منها 9 بوجدة أنجاد، و6 بالناظور، وحالة واحدة بالدريوش. فيما سجلت جهة كلميم واد نون 12 حالة، منها 7 بطانطان، و3 بكلميم، وحالتان بسيدي إفني.