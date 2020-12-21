هذه تفاصيل التوزيع الجغرافي لحالات كورونا الجديدة‬

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 877 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 30868، منها 120 حالة خطيرة أو حرجة، كما رصدت 43 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 232 حالة إصابة بكوفيد 19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 183 بالدار البيضاء، و13 بالنواصر و5 ببرشيد، و4 بسطات، و2 بالمحمدية، و19 بالجديدة و1 ببن سليمان و3 بمديونة و2 بسيدي بنور.

كما سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 203 حالات، منها 31 بالصخيرات تمارة و35 بسلا و47 بالقنيطرة و43 بالرباط، و26 بالخميسات و8 بسيدي سليمان و13 بسيدي قاسم.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 142 حالة، منها 57 بطنجة أصيلة، و22 بتطوان، و19 بالحسيمة، و9 بشفشاون، وبالعرائش، و23 بالمضيق الفنيدق، و12 بوزان.

كما عرفت جهة الشرق 84 حالة، منها 46 حالة بوجدة أنجاد، و4 ببركان، و31 بالناظور، و1 بجرادة، و2 بالدريوش.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 75 حالة، منها 42 بفاس و4 بتازة و13 مكناس و4 بصفرو، و2 بتاونات و1 ببولمان و6 بإفران و3 بالحاجب.

جهة سوس ماسة أحصت 57 حالة، منها 46 بأكادير إداوتنان، و9 بإنزكان أيت ملول، و2 باشتوكة أيت باها.

وسجلت جهة مراكش أسفي 50 حالة، منها 41 بمراكش، و4 بالصويرة، و5 بآسفي؛ فيما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 15 حالة، منها 6 ببني ملال و4 بالفقيه بن صالح و5 بخريبكة.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 13 حالة، منها 5 بورزازات و8 بزاكورة؛ في حين سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 5 حالات جميعها بوادي الذهب.

وسجلت جهة كلميم واد نون حالة وحيدة بمدينة بكلميم؛ فيما لم يتم إعلان أي حالة في جهة العيون الساقية الحمراء.