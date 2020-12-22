هذه تفاصيل التوزيع الجغرافي لحالات "كورونا" الجديدة‬ في المغرب

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2646 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مقابل تعافي 2791 مصابا؛ فيما سُجلت 187 حالة خطيرة أو حرجة، وبلغت نسبة التعافي 91 في المائة، ورُصدت 30 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 1219 حالة إصابة بكوفيد 19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 898 حالة بالدار البيضاء، و59 بالنواصر و48 ببرشيد، و11 بسطات، و116 بالمحمدية، و49 بالجديدة و31 ببن سليمان و11 بمديونة وحالة واحدة بسيدي بنور.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 378 حالة، منها 249 بطنجة أصيلة، و49 بتطوان، و25 بالحسيمة، و7 بشفشاون، و24 بالعرائش، و15 بالمضيق الفنيدق، و5 بالفحص أنجرة، و4 بوزان.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 344 حالة، منها 167 بالصخيرات تمارة، و83 بسلا و44 بالقنيطرة و28 بالرباط، و7 بالخميسات و2 بسيدي سليمان و13 بسيدي قاسم.

جهة سوس ماسة أحصت 180 حالة، منها 48 بأكادير إداوتنان، و17 بإنزكان أيت ملول، و52 بتارودانت، و33 باشتوكة أيت باها و20 بطاطا و10 بتزنيت.

كما عرفت جهة الشرق 160 حالة، منها 59 حالة بوجدة أنجاد، و43 ببركان، و22 بالناظور و7 بتاوريرت، و9 بجرادة، و2 بجرسيف و18 بالدريوش.

وسجلت جهة مراكش أسفي 142 حالة، منها 89 بمراكش، و24 بالصويرة، وبقلعة السراغنة، و10 بشيشاوة، و5 باليوسفية، و2 بآسفي و12 بالرحامنة.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 76 حالة، منها 44 بفاس و3 بتازة و14 بمكناس و5 بصفرو و3 بتاونات و6 بإفران وحالة واحدة بالحاجب.

فيما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 54 حالة، منها 29 ببني ملال و12 بالفقيه بن صالح و13 بخريبكة. وسجلت جهة درعة تافيلالت 36 حالة، منها 8 بميدلت و25 بالرشيدية و3 بتنغير.

وشهدت جهة كلميم واد نون 31 حالة، منها 20 بكلميم، و9 بطانطان، و2 بسيدي إفني؛ فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 22 حالة، منها 15 بالعيون، و4 ببوجدور، و3 بطرفاية؛ في حين أحصت جهة الداخلة وادي الذهب 4 حالات جميعها بوادي الذهب.