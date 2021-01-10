تفاصيل التوزيع الجغرافي لحالات "كورونا" الجديدة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 895 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما رُصدت 66 خطيرة أو حرجة، وبلغت نسبة التعافي 93.9 بالمائة، وتم تسجيل 34 حالة وفاة، فيما بلغ معدل الإصابة التراكمي 2.4 بالمائة لكل مائة ألف نسمة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 292 حالة إصابة بـ”كوفيد- 19″ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منها 219 حالة بالدار البيضاء، و20 بالنواصر، و8 ببرشيد، و18 بالمحمدية، و22 بالجديدة، و3 بمديونة، وحالتان بسطات.

تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ150 حالة، منها 53 بطنجة أصيلة، و28 بتطوان، و27 بالحسيمة، و7 بشفشاون، و10 بالعرائش، و25 بالمضيق الفنيدق.

فيما رصدت جهة الرباط سلا القنيطرة 116 حالة، منها 36 بالصخيرات تمارة، و27 بسلا، و31 بالقنيطرة، و13 بالرباط، و3 بالخميسات، و5 بسيدي قاسم، وحالة واحدة بسيدي سليمان.

أما جهة سوس ماسة فأحصت 79 حالة، منها 40 بأكادير إداوتنان، و21 بإنزكان آيت ملول، و17 بتارودانت، وحالة واحدة بتزنيت.

وعلى صعيد جهة الشرق، فقد عرفت 71 حالة، منها 14 حالة بوجدة أنجاد، و23 ببركان، و24 بالناظور، و4 بتاوريرت، و4 بالدريوش، وحالتان بجرادة.

تليها جهة مراكش آسفي، التي سجلت بها 60 حالة، منها 37 بمراكش، و10 بالصويرة، و4 بآسفي وشيشاوة والرحامنة، وحالة واحدة بقلعة السراغنة.

فيما رصدت جهة العيون الساقية الحمراء 36 حالة، منها 34 بالعيون، وحالة واحدة بكل من بوجدور وطرفاية.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 33 حالة، منها 15 بفاس، و3 بتازة، و7 بمكناس، و5 بتاونات، وحالتان بصفرو، وحالة واحدة بإفران.

في حين سجلت جهة بني ملال خنيفرة 21 حالة، منها 4 بكل من بني ملال وأزيلال، و10 بخريبكة، و3 بخنيفرة.

ورصدت جهة درعة تافيلالت 17 حالة، منها 7 بتنغير، و6 بزاكورة، و3 بورزازات، وحالة واحدة بالرشيدية.

فيما سجلت جهة كلميم واد نون 11 حالة، منها 6 بطانطان، و3 بكلميم، وحالتان بسيدي إفني.

وأخيرا جهة الداخلة وادي الذهب، التي أحصت 9 حالات، جميعها بوادي الذهب، وفق إحصائيات وزارة الصحة.