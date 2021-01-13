هذه تفاصيل التوزيع الجغرافي لحالات "كورونا" الجديدة في المغرب

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1266 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما رُصدت 95 حالة خطيرة أو حرجة، وبلغت نسبة التعافي 94.3 بالمائة، وتم تسجيل 26 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 620 حالة إصابة بـ”كوفيد-19″ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 469 حالة بالدار البيضاء، و44 بالمحمدية، و32 بالنواصر، و31 بالجديدة، و16 بسطات، و14 بمديونة، و8 حالات ببرشيد، و6 حالات ببن سليمان.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 185 حالة، منها 66 بالحسيمة، و47 بطنجة أصيلة، و46 بتطوان، و12 بالعرائش، و9 حالات بشفشاون، و5 حالات بالمضيق الفنيدق.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 115 حالة، منها 51 بسلا، و28 بالصخيرات تمارة، و21 بالقنيطرة، و4 حالات بكل من الرباط وسيدي سليمان وسيدي قاسم، و3 حالات بالخميسات.

كما عرفت جهة الشرق 86 حالة، منها 32 حالة بوجدة أنجاد، و22 بالدريوش، و16 بالناظور، و11 بتاوريرت، و3 حالات ببركان، وحالتان بجرادة.

جهة سوس ماسة أحصت 68 حالة، منها 33 بأكادير إداوتنان، و14 بإنزكان أيت ملول، و11 باشتوكة أيت باها، و7 حالات بتارودانت، و3 حالات بتزنيت.

وسجلت جهة مراكش أسفي 66 حالة، منها 41 بمراكش، و14 بآسفي، و7 حالات بالصويرة، وحالتان بشيشاوة، وحالة واحدة بكل من اليوسفية وقلعة السراغنة. فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 43 حالة، منها 25 بالعيون، و11 بطرفاية، و7 حالات ببوجدور.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 35 حالة، منها 19 بفاس، و7 حالات بمكناس، و3 حالات بالحاجب، وحالتان بكل من تازة وصفرو، وحالة واحدة بكل من مولاي يعقوب وتاونات.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 19 حالة، منها 5 حالات بالرشيدية، 4 حالات بكل من ميدلت تنغير و3 حالات بكل من ورزازات وزاكورة. بينما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 13 حالة، منها 7 حالات ببني ملال، و5 بالفقيه بن صالح، وحالة واحدة بخريبكة.

كما سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 10 حالات، جميعها بوادي الذهب؛ في حين سجلت جهة كلميم واد نون 6 حالات، منها 4 بطانطان وحالتان بكلميم.