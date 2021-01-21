هذه تفاصيل التوزيع الجغرافي لحالات كورونا الجديدة في المغرب

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1164 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما رُصدت 100 حالة خطيرة أو حرجة، وبلغت نسبة التعافي 94.7 بالمائة، وتم تسجيل 33 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 442 حالة إصابة بكوفيد 19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 344 حالة بالدار البيضاء، و30 بالجديدة، و24 بالمحمدية، و21 بالنواصر، و13 بسطات، و5 ببرشيد، و4 بمديونة، وحالة واحدة ببنسليمان.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 284 حالة، منها 129 بطنجة أصيلة، و54 بالحسيمة، و45 بتطوان، و35 بالمضيق الفنيدق، و9 بالعرائش، و4 بالفحص أنجرة، وحالة واحدة بوزان.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 125 حالة، منها 55 بسلا، و21 بالصخيرات تمارة، و21 بالرباط، و17 بالقنيطرة، و6 بسيدي قاسم، و4 بالخميسات وحالة واحدة بسيدي سليمان.

كما عرفت جهة الشرق 84 حالة، منها 29 حالة ببركان، و24 حالة بالناظور، و19 حالة بالدريوش، و10 حالات بوجدة أنجاد، وحالتان بتاوريرت.

جهة سوس ماسة أحصت 74 حالة، منها 47 بأكادير إداوتنان، و16 بإنزكان أيت ملول، و10 حالات بتزنيت، وحالة واحدة باشتوكة أيت باها.

وسجلت جهة مراكش أسفي 52 حالة، منها 14 بمراكش، و13 بالصويرة، و8 بقلعة السراغنة، و9 بشيشاوة، و4 بالحوز، و3 بآسفي، وحالة واحدة بالرحامنة.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 34 حالة، منها 3 بميدلت و18 بالرشيدية، و6 بورزازات، و3 بتنغير و4 بزاكورة.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 27 حالة، منها 11 بفاس و9 بمكناس، و3 بالحاجب، وحالتان بصفرو، وحالة واحدة بكل من تازة وإفران.

فيما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 16 حالة، منها 5 ببني ملال و7 بالفقيه بن صالح و4 بخريبكة.

كما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 11 حالة، منها 9 بالعيون، وحالة واحدة بكل من السمارة وبوجدور.

وسجلت جهة كلميم واد نون 10 حالات، منها 6 بكلميم، وحالتان بسيدي إفني وطانطان.

وشهدت جهة الداخلة وادي الذهب 5 حالات جميعها بوادي الذهب.