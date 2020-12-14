تفاصيل التوزيع الجغرافي لحالات "كورونا" الجديدة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1217 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مقابل تعافي 3042 مصابا؛ فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 35102، منها حالة خطيرة أو حرجة، حيث بلغت نسبة الفتك 1.7 في المائة.

وحسَب نشرة “كوفيد-19″ اليومية، فقد بلغ معدل الإصابة التراكمي في الـ24 ساعة الأخيرة 3.4 في المائة لكل مائة ألف نسمة؛ في حين سُجلت نسبة تعافٍ قدرها 89.6 في المائة، ورُصدت 35 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 370 حالة إصابة بـ”كوفيد 19” خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ منها 288 حالة بالدار البيضاء، و34 بالنواصر، و3 ببرشيد، و1 بسطات، و4 بالمحمدية، و34 بالجديدة وببن سليمان، و6 بمديونة.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 360 حالة؛ منها 58 بالصخيرات تمارة، و89 بسلا، و113 بالقنيطرة، و64 بالرباط و3 بالخميسات، و25 بسيدي سليمان، و8 بسيدي قاسم.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 148 حالة؛ منها 43 بطنجة أصيلة، و5 بتطوان، و49 بالحسيمة، و12 بشفشاون، و26 بالمضيق الفنيدق، و12 بوزان، و1 بالفحص أنجرة.

جهة سوس ماسة أحصت 101 حالة؛ منها 59 بأكادير إداوتنان، و3 بإنزكان أيت ملول، و21 بتارودانت، و14 بتزنيت، و4 باشتوكة أيت باها.

أما جهة فاس مكناس، فأحصت 75 حالة؛ منها 20 بفاس، و21 بتازة، و13 بمكناس، و10 بصفرو، و5 بإفران، و6 بالحاجب.

وسجلت جهة مراكش أسفي 74 حالة؛ منها 55 بمراكش، و8 بشيشاوة، و6 باليوسفية، و4 بآسفي، وحالة واحدة بالرحامنة.

كما عرفت جهة الشرق 56 حالة؛ منها 28 حالة بوجدة أنجاد، و3 ببركان، و8 بالناظور و5 بتاوريرت، و3 بجرسيف و9 بالدريوش.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 17 حالة؛ منها 8 بورزازات، و9 بزاكورة.

وسجلت جهة الداخلة وادي الذهب 7 حالات، جميعها بوادي الذهب.

وسجلت جهة العيون الساقية الحمراء 5 حالات كلها بمدينة العيون؛ بينما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 4 حالات جميعها ببني ملال. ولم تسجل أية حالة بجهة كلميم واد نون.