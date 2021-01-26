التوزيع الجغرافي لحالات كورونا الجديدة في المغرب

كشفت وزارة الصحة عن إصابة 867 شخصا بفيروس “كورونا” خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، فيما بلغ عدد الوفيات 15 حالة، وبلغت حصيلة المتعافين 1351 حالة، بينما سجلت البلاد 68 حالة خطيرة أو حرجة.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة بأن مؤشر الإصابة التراكمي ارتفع إلى2.4 بالمائة في 24 ساعة الأخيرة، بينما ارتفعت نسبة التعافي إلى 95.2 بالمائة، ووصلت نسبة الفتك 1.8 بالمائة، وانخفض معدل ملئ أسرة الإنعاش إلى 24.2 بالمائة.

واحتلت جهة الدار البيضاء-سطات صدارة الجهات من حيث عدد الإصابات الجديدة في اليوم المنصرم، بعدما سجلت 422 حالة، منها 293 حالة بالدار البيضاء، و29 بالجديدة، و27 بسطات، و26 بالنواصر، و11 ببرشيد، و5 حالات بسيدي بنور، وحالتان بكل من مديونة وبن سليمان.

فيما سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 162 حالة، توزعت بين 85 بطنجة أصيلة، و21 بتطوان، و20 بالحسيمة، و15 بالمضيق الفنيدق، وحالة واحدة بشفشاون.

ونالت جهة الرباط سلا القنيطرة 87 حالة، بينها 26 حالة بسلا، و24 بالقنيطرة، و21 بالصخيرات تمارة، و7 حالات بالرباط، و5 بسيدي قاسم، وحالتان بكل من سيدي قاسم والخميسات.

وحصدت جهة سوس ماسة 40 حالة، بينها 23 حالة بأكادير إداوتنان، و6 حالات بإنزكان آيت ملول، و5 بتزنيت، و4 باشتوكة آيت باها، وحالتان بتارودانت.

كما حصدت جهة الشرق 38 حالة، بينها 15 حالة بالناظور، و10 حالات بوجدة أنكاد، و9 ببركان، و3 بالدريوش، وحالة واحدة بتاوريرت.

ونالت جهة مراكش آسفي 36 حالة، بينها 25 حالة بمراكش، و4 حالات بآسفي، و3 بشيشاوة، وحالة واحدة بكل من الصويرة واليوسفية والرحامنة وقلعة السراغنة.

فيما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 20 حالة، منها 8 حالات ببني ملال، و6 بالفقيه بنصالح، و5 بخريبكة، وحالة واحدة بخنيفرة.

وعرفت جهة العيون الساقية الحمراء 17 حالة: 9 حالات بالعيون، و8 ببوجدور. فيما سجلت جهة فاس مكناس 16 حالة، بينها 8 حالات بفاس، و3 بمكناس، وحالتان بتازة، وحالتان بالحاجب، وحالة واحدة بصفرو.

وأوردت النشرة اليومية لوزارة الصحة أن جهة الداخلة وادي الذهب نالت 16 حالة، جميعها بوادي الذهب. في حين سجلت جهة درعة تافيلالت 11 حالة، توزعت بين 5 حالات بالرشيدية، و3 بورزازات، وحالتين بتنغير، وحالة واحدة بزاكورة. أما جهة كلميم فعرفت تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا: واحدة بكلميم، والأخرى بسيدي إفني.

وبالنسبة إلى الوفيات المرصودة من لدن الوزارة، فقد سجلت الحصيلة الأكبر منها في مدينة الدار البيضاء بـ8 حالات، فيما سجلت حالة واحدة بكل من سلا وسيدي قاسم ووجدة أنجاد ومراكش والفقيه بنصالح وخريبكة وفاس.