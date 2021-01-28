هذه تفاصيل التوزيع الجغرافي لحالات كورونا الجديدة في المغرب

أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 756 شخصا بفيروس “كورونا” خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما توفي 17 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 895 شخصا، أي بنسبة تعاف تقدر بـ95.3 بالمائة، بينما بلغت نسبة الفتك 1.8 بالمائة، ووصلت الحالات الحرجة إلى 73 حالة.

وأفادت النشرة اليومية لـ”كوفيد-19″ بأن العدد الإجمالي للحالات الخطيرة أو الحرجة يبلغ 759 حالة، ومعدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة للفيروس يصل إلى 24 بالمائة، في حين بلغ مؤشر الإصابة خلال 24 ساعة الماضية 2.1 بالمائة.

وبالنسبة إلى وفيات “كورونا”، فقد توزعت بين 6 حالات بالدار البيضاء، وحالتين بمراكش، وحالة واحدة بكل من شفشاون وسلا وطاطا والفقيه بنصالح وخريبكة والرشيدية وفاس ومكناس وقلعة السراغنة.

وفيما يخص التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة، فقد سجلت جهة الدار البيضاء سطات 292 حالة، بينها 213 بالدار البيضاء، و32 بالنواصر، و18 بالمحمدية، و13 بالجديدة، و8 حالات ببرشيد، و4 حالات بمديونة، وحالتان بسطات، وحالة واحدة بكل من بنسليمان وسيدي بنور.

وسجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 127 حالة، بينها 50 بطنجة أصيلة، و34 بتطوان، و20 بالحسيمة، و8 حالات بالمضيق الفنيدق، ومثلها بالعرائش، و5 حالات بوزان، وحالتان بشفشاون.

فيما نالت جهة الرباط سلا القنيطرة 122 حالة، من بينها 34 بسلا، و29 بالقنيطرة، و27 بالصخيرات تمارة، و9 حالات بسيدي قاسم، و6 حالات بالرباط، و4 حالات بالخميسات، و3 حالات بسيدي سليمان.

وحصدت جهة الشرق 67 حالة، بينها 29 بالناظور، و16 بوجدة أنجاد، و9 حالات ببركان، و9 بتاوريرت، و3 بالدريوش، وحالة واحدة بجرسيف.

ورصدت وزارة الصحة 48 حالة بجهة سوس ماسة، بينها 28 حالة بأكادير إداوتنان، و8 حالات بإنزكان آيت ملول، و6 باشتوكة آيت باها، و3 بتارودانت، وحالتان بطاطا، وحالة واحدة بتزنيت.

فيما سجلت جهة مراكش آسفي 30 حالة، بينها 20 بمراكش، و8 حالات بالصويرة، وحالة واحدة بكل من آسفي والحوز.

كما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 17 حالة، بينها 6 حالات بالفقيه بنصالح، و5 بخريبكة، و4 بخنيفرة، وحالتان ببني ملال.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 15 حالة، بينها 10 حالات بالرشيدية، و3 بورزازات، وحالتان بتنغير.

أما جهة فاس مكناس فقد نالت 13 حالة، من بينها 6 حالات بفاس، و4 بمكناس، وحالة واحدة بكل من تازة وصفرو وإفران.

ونالت جهة العيون الساقية الحمراء 12 حالة، بينها 11 حالة بالعيون، وحالة واحدة ببوجدور.

فيما سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 10 حالات، كلها بوادي الذهب، وسُجلت 3 حالات بجهة كلميم واد نون: حالتان بسيدي إفني، وحالة واحدة بكلميم.