هذه تفاصيل الحالة الوبائية عبر جهات المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 240 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و222 حالة شفاء، و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح خمسة ملايين و242 ألف و75 شخصا.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد-19، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح بلغ ثمانية ملايين و521 ألف و177 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 519 ألفا و108 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 506 آلاف و962 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,7 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9143 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء – سطات (133)، والرباط -سلا -القنيطرة (30)، ومراكش آسفي (32)، وسوس ماسة (14)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11)، والداخلة-وادي الذهب (8)، والشرق (3)، وفاس مكناس (3)، والعيون الساقية الحمراء (5)، وبني ملال خنيفرة (1). وأما على مستوى الوفيات، فقد تم تسجيل 5 حالات بكل من جهة الدار البيضاء سطات (3) وجهة سوس ماسة (2).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1427 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,7 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة 3003 حالات. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 39 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 236، 10 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و103 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي، أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـكوفيد-19 فقد بلغ 7,5 في المائة.