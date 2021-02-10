هذه تفاصيل الملقحين والمصابين بفيروس "كورونا" خلال يوم واحد‬ بالمغرب

وصل عدد المستفيدين والمستفيدات من التلقيح ما مجموعه 746.116 شخصا إلى حدود اليوم، وفق النشرة اليومية لوزارة الصحة، التي أشارت إلى إصابة 564 شخصا بفيروس “كوفيد-19” خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ فيما توفي 12 شخصا خلال الفترة ذاتها، لتبلغ بذلك نسبة الفتك 1.8 في المائة.

وتعافى من المرض 719 شخصا، أي بنسبة تعافٍ تبلغ 95.8 في المائة؛ بينما وصلت الحالات الحرجة أو الصعبة إلى 54، وانخفض مؤشر الإصابة التراكمي إلى 1.5 خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين انخفض معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة للوباء إلى 17.1 في المائة.

وفيما يخص الوفيات المرصودة خلال اليوم الأخير، فقد توزعت بين 5 حالات بالدار البيضاء، وحالة واحدة بكل من سلا والصخيرات تمارة والرباط والمضيق الفنيدق ومراكش وآسفي وورزازات.

وحصدت الدار البيضاء سطات 220 حالة، توزعت بين 162 بالدار البيضاء، و23 بالنواصر، و20 بالمحمدية، و10 بالجديدة، وحالتين بمديونة، وحالة واحدة بكل من برشيد وبنسليمان وسطات.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 96 حالة، توزعت بين 50 بسلا، و18 بالصخيرات تمارة، و14 بالقنيطرة، و8 بالرباط، و5 بالخميسات، وحالة واحدة بسيدي قاسم.

ونالت جهة طنجة تطوان الحسيمة 64 حالة، توزعت بين 24 بطنجة أصيلة، و13 بالعرائش، و10 بكل من تطوان والمضيق الفنيدق، و7 بالحسيمة.

وذكرت النشرة اليومية أن جهة الشرق نالت 57 حالة، توزعت بين 26 بوجدة أنجاد، و15 ببركان، و13 بالناظور، وحالتين بالدريوش، وحالة واحدة بتاوريرت.

وسجلت جهة سوس ماسة 24 حالة، توزعت بين 24 بأكادير إداوتنان، و8 بإنزكان آيت ملول، ومثلها بتارودانت، وحالتين باشتوكة آيت باها.

وحصدت جهة مراكش آسفي 23 حالة، توزعت بين 11 بمراكش، و9 بالصويرة، وحالة واحدة بكل من شيشاوة والحوز، والرحامنة.

كما أشارت مصالح وزارة الصحة في نشرتها اليومية إلى تسجيل 16 حالة ببني ملال خنيفرة، توزعت بين 6 ببني ملال، و8 بخريبكة، وحالة واحدة بكل من أزيلال وخنيفرة.

وعرفت جهة العيون الساقية الحمراء 11 حالة، توزعت بين 9 بالعيون، وحالتين ببوجدور.

ووفق النشرة سالفة الذكر، فقد شهدت جهة الداخلة وادي الذهب 10 حالات، جميعها بوادي الذهب.

وسجلت 10 حالات أيضا بجهة فاس مكناس، توزعت بين 5 بفاس، وحالتين بمكناس، ومثلها بتاونات، وحالة واحدة بتازة.

وتبعا للنشرة عينها، فقد سجلت جهة كلميم واد نون 4 حالات، توزعت بين 3 بكلميم، وحالة واحدة بآسا الزاك.