هذه تفاصيل الوضعية الوبائية في جهات المغرب

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 211 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و178 حالة شفاء وثلاث وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 517 ألفا و23 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 505 آلاف و228 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,7 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9122 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء – سطات (120)، ومراكش آسفي (24)، والرباط -سلا -القنيطرة (19)، وطنجة -تطوان -الحسيمة (15)، وسوس ماسة (15)، والداخلة وادي الذهب (6)، ودرعة تافيلالت (6)، والعيون الساقية الحمراء (4)، وجهة الشرق (2)، بينما تم تسجيل الوفيات الثلاث بجهة الدار البيضاء-سطات.

وبحسب النشرة فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1421,3 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,6 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 2673 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ثمان حالات، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 160 حالة، خمس منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و79 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي، أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19 فيعادل 5,1 في المائة.