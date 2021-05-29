هذه تفاصيل الوضعية الوبائية في جهات المغرب

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 410 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و297 حالة شفاء، و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح خمسة ملايين و242 ألف و75 شخصا.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد-19، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح بلغ ثمانية ملايين و521 ألف و177 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 518 ألفا و868 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 506 آلاف و740 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,7 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9138 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء – سطات (204)، والرباط -سلا -القنيطرة (55)، ومراكش آسفي (54)، وسوس ماسة (30)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (20)، والداخلة-وادي الذهب (11)، والشرق (10)، ودرعة-تافيلالت (10)، وجهة كلميم واد نون (9)، وفاس مكناس (4)، والعيون الساقية الحمراء (2)، وبني ملال خنيفرة (1). وأما على مستوى الوفيات، فقد تم تسجيل حالة واحدة بكل من جهات الرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، والعيون الساقية الحمراء.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1426,3 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة 2990 حالة. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 35 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 221 حالة، 7 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و100 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي؛ أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19 فقد بلغ 7 في المائة.