هذه تفاصيل الوضعية الوبائية في جهات المغرب

هذه تفاصيل الوضعية الوبائية في جهات المغرب
صورة: أ.ف.ب
الأحد 16 ماي 2021 - 17:06

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و297 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ”كوفيد-19″، إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 514 ألفا و944 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 503 آلاف و181 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.7 في المائة، بينما سجل عدد الوفيات 9098 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين 73 بالدار البيضاء-سطات، و22 بمراكش-آسفي، و10 بالرباط سلا القنيطرة، و9 بسوس ماسة، و7 بطنجة-تطوان-الحسيمة، و4 بالداخلة وادي الذهب، وحالة إصابة واحدة بكل من جهتي بني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1415,6 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 2665 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ست حالات، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 211 حالة، 13 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و83 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي. أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كوفيد-19″ فبلغ 6,7 بالمائة.

الوفيات حالات الشفاء فيروس كورونا وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

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  • Zoro kenitra
    الأحد 16 ماي 2021 - 17:16

    إيوا آش كيساينو باش يحيدو هاد التوقيت ديال الويل..خصوصا بالنسبة لمدينتي القنيطرة لي حكروها من نهار بدا كورونا ومزال محكروة قبل الثمنية كيبدا البوليس يطلق أصوات المنبهات ديالو باش يسدو القهاوي فحين مدن أخرى حتى العشرة وهم حالين كفى تمييز وتفرقة بين المغاربة..القنيطريين الأحرار عمرهوم ما ينساو الحكرة من نهار كانت القنيطرة فيها صفر حالة ومانعينا من البحر ووالسفر.الله ياخذ الحق

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  • الشريف
    الأحد 16 ماي 2021 - 17:16

    الفضل كل الفضل يعود لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اللذي استطاع بفضل علاقاته الشخصية ومكانته العالمية توفير اللقاح لعمومه شعبه .انشاء الله اخبار سارة خلال الساعات القادمة .ولا عزاء للحاقدين.

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