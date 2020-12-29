هذه تفاصيل انطلاق الرحلات الجوية الرابطة بين المغرب وإسرائيل‬

في وقت تجري فيه الأشغال لإعادة افتتاح مكاتب الاتصال ما بين المغرب وإسرائيل بدأت شركات الطيران تكشف عن خططها لتنظيم الرحلات المباشرة ما بين البلدين، وعلى رأسها الخطوط الملكية المغربية.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، تنطلق الرحلات الرابطة بين إسرائيل والمغرب في 16 يناير المقبل، ولا تقل تكلفة الرحلة عن 400 دولار.
كما ستنظم الخطوط الملكية المغربية أربع رحلات أسبوعيا على خط الدار البيضاء – تل أبيب، وستتم الرحلات على متن الطائرات التابعة لشركة “دريملاينر 787″، وستستغرق حوالي خمس ساعات ونصف الساعة.
وقالت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوية والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، في مقابلة مع “يديعوت أحرونوت”، إنها تنوي جلب 200 ألف إسرائيلي سنويا إلى المغرب.
وأضافت الوزيرة في المقابلة ذاتها: “طموحنا كبير جدا، كما سنأتي بإسرائيليين ليسوا من أصول مغربية ولا يعرفون بلدنا، وسوف يقعون في حبها”.
ويزور المغرب كل عام أكثر من 40 ألف إسرائيلي، ويحصلون على تأشيرات كجزء من مجموعات منظمة.
ووصل، أمس الاثنين، فريق تقني من وزارة الشؤون الخارجية توجه إلى إسرائيل من أجل تفقد مكتب الاتصال الذي قررت المملكة إعادة فتحه، في إطار استئناف العلاقات بين البلديْن.
ويأتي هذا على بعد أيام من تقديم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إفادة أمام المجلس الحكومي، ذكر فيها بالمكاسب الكبرى التي حققتها بلادنا بفضل قيادة الملك محمد السادس؛ ومنها استقبال الوفد رفيع المستوى الأمريكي – الإسرائيلي، الذي يعتبر التجسيد الأول للاتصال الهاتفي بين الملك والرئيس الأمريكي.
وأكد المسؤول الحكومي المغربي على أهمية الاتفاقيات التي جرى توقيعها مع الجانب الأمريكي ومع الجانب الإسرائيلي، إذ ستعزز علاقة المملكة المغربية مع الطرفين في مجالات عديدة، لا سيما الطيران المدني والابتكار وتطوير الموارد المائية والمالية والاستثمار؛ وهو ما من شأنه إعادة إحياء آليات التعاون مع الجانب الإسرائيلي، وكذا دعم قضية الوحدة الترابية لبلادنا.
وماذا عن المغاربة ، تحدثو فقط عن جانب واحد الاسرائيلي وماذا عن المغاربة الذي يريدون ذهاب الى اسرائي هل فرضت عليهم التأشيرة نحن دائما نستقبل دول اخرى بدون تأشيرة بينما هم يفرضون تأشيرة علينا
و ماذا عن المغاربة الذين يودون الذهاب الى أمريكا بدون تأشيرة
الحمد لله و نشكر كل من ساعد في إعادة العلاقة بين المغرب و دولة إسرائيل الشقيقة بما فيه خير لشعب المغربي و الإسرائيلي.
لاول مرة في تاريخ المغرب بعد التطبيع الطائرات المغربية ممنوعة من المرور فوق الاجواء الجزائرية وتونسية ولليبية.
المهم و الضروري ان يتبع خط الطيران تسلسل العواصم اسفل اجنحة المحركات بداء ذهابا من المغرب الى دولة بنو اسرائيل من العاصمة الجزائر تونس طرابلس القاهرة و ايابا و ياما اجمل انوار تلك العواصم ليلا و اضواء صهيونتكم تومض تحت اجنحة طيراننا .. بالتاكيد .. من اعلى .. الفرجة رائعة .. ممتعة ..
ماذا عن المواطنين المغاربة العاديين هل يخول لهم الذهاب إلى الدولة العبرية
بصراحة ماهو الفرق بين اننا نتعامل مع جميع البشر والعالم كله وبين ان نتعامل مع اليهود كديانة وشعب مغربي يتعترف بوطنيته وثراته وتقاليده ويحترم ديانة المغرب ونتعامل معه في بناء وطن جديد واقتصاد وثنمية وصناعة ترجع على الوطن من التقدم لاننا نتعامل مع كل البشر وكل العالم هناك اسبانيا ماتزال مستعمرة لمدينتين وهناك فرنسا كانت مستعمرة ماالفرق ادا لاعالم لم يبقى دالك العالم المتخلف العنيد الاقصائي والرجعي الدين دين لااحد ينازعك في ان تمارسه وتجتهد في الفرايض والسنن لكن هناك وطن وقضياه وشعبه واحفاد وتقدم لايمن لاي احد ان يتزايد ويجعل وطن 40 مليون واحفاد قادمة ويتاجر بحقوقهم بالاسترزاق والتسول ومصالح ضيقة جدا ومصالح شخصية هل هناك من يفضل اناس وبشر على ولديه واولاده ابدا لا هكدا الوطن
بطبيعة الحال نرحب بإخوتنا اليهود المغاربة وجميع الاسرائيليين في بلدهم الثاني المغرب. ونتمنى تسهيل الاجراءات بالنسبة للمغاربة الراغبين في زيارة دولة إسرائيل.
أليس المغاربة بشر يحق لهم السياحة إلى إسرائيل أيضا؟ لماذا هذا التبخيس في حق المواطن المغربي من طرف المسؤولين! نحن لسنا دمى ماريوشكا لنبقى حبيسين في الخزانة، فنحن أيضا نرغب بالسفر.
Vive le Maroc
Vive le Sahara Marocain
Vive Israel
Maintenant il faut travailler pour recuperer nos terretoires orientales de l’Algerie, Ceuta et Mellelia de l’Espagne
Merci a nos VRAIS freres Israeliens
توضيح الى علاء الدين
بالنسبة للمغاربة اليهود والاسرائيليين لا يوجد مشكل لا فرق بينهم على الاطلاق ،اما بالنسبة للمغاربة غير اليهود فهناك استمارة يجب عليك ملؤها وتذكر فيها القصد من السفر وتتعهد بألا تتحدث مع أي فلسطيني وألا تقول هذه فلسطين بل اسرائيل واذا اردت العمل فهناك امور اخرى عليك ان تلتزم بها على راسها الا تصلي في المسجد الاقصى
وبالنسبة للنساء فان هناك شرطان فقط للعمل في اسرائيل او للسياحة وهي ألا يقل سنها عن ١٧سنة والا يزيد عن ٣٥ والا تكون متزوجة وليس لها اطفال ومدة الاقامة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد وان تقدم شهادة طبية تثبت انها خالية من الامراض وما تبقى فهو شيئ عادي
الف مرحبا. للإسرائيليين في المغرب والمغاربة في إسرائيل. ومن كره اقول له ابحث لك عن موطن اخر . وكل من علق ضد او ضدي اقول له اشرب البحر . انك او انكم غير مواطنين . توسلوا للخراخر ان هي قبلت بكم . وقرا او زيد قرا . او تفركع .
فعلا سنجني الكثير من هذا التطبيع مع إسرائيل. إلا أني أتساءل كل يوم عن ماذا سيستفيد هذا البلد المتطور في جميع الميادين والذي تسعى العديد من دول العالم للتبادل معه من سعيه للتطبيع مع بلد كبلدنا. والله غريب جدا هو ظغط اللوبي المغربي القوي باسراىيل الله ينصرهم. يطبعون مع بلد نصف سكانه يبحثون عن الهجرة ويموت الكثيرون بقوارب الموت. والله غريب كيف يفكر هؤلاء الاسرائيليون
ماشي عيقتو شوية … عرفناكم فرحانين بهاد العلاقة الحميمة جديدة مع ماماكم اسرائيل صافي دوزو لشي حجة اخرى سبعيام دلباكور سلات
على جناح السلامة من وإلى المغرب
بالتاكيد فتاشرة إلى الولايات المتحدك و اسرائيل لم تعد موجدة لان الاتفاق شمل كل النواحي
شالوم شي اشحاق جيب لي شاشية ديالي تحية لخوتي المغاربة شالوم
طبعا التأشيرة مفروضة على المواطن المغربى و يلزم مبرر للزيارة ، و الصلاة في الأقصى مرفوضة مسبقا، و الطائرات ممنوعة التنقل فوق الأجواء اليبية، التونسية و الجزائر ية .
اليهود المغاربة أو أبناءهم، المغرب يبقى وطنا لهم…. ولكن لا مرحبا ولا سهلا بكل صهيوني… وعلى أجهزة الاستخبارات الوطنية اليقظة والحذر من جهاز الموساد الذي لا يراعي دينا ولا ذمة ولا ثقة بهم….. حفظ الله المغرب من شر كل غادر ومعتوه وناكر جميل…… عاش الوطن حرا وتحية للمغاربة الاشاوس.
اسراىيل راها هادي جوج صيمانات باش ابدات التلقيح .اشمن سياحة كتهضر اعليها هاد الوزيرة واحنا حتى عمليت التلقيح مازال ما ابدات .مسألة وحدة اللي بانت ليا الى ابقات هاد كورونا اوجاو اليهود غادي يشريو جل المشاريع السياحية اللي اتعدبنا اعليها ابجوج دريال.
هده مناسبة للدين يتمنون الصلاة في مسجد القدس
الرحلة مباشرة
أتمنى ان لا نبدأ بسماع فضائح بناتنا في تل ابيب مثل ما يحدت حاليا في دبي
لا أهلا و لا سهلا بالصهاينة، قتلة الأطفال و النساء مجرمي الحرب، لا يحترمون عهدا و لا ميثاقا، متى ستدركون يا صهاينة أنه لا مقام لكم في أرض فلسطين طال الزمان أم قصر، الكيان الصهيوني كيان غير شرعي و مصيره إلى الزوال، مادام أصحاب الحق الشرعيين مرابطين على أرض فلسطين.
الان الامور ضهرت وسارت واضحة.وسوف تتحسن في السنة القادمة 2021 ان شاء الله الى تركونا اعداء الوطن……كما اتمنى من السيد بوريطة وكدلك من الحكومة ان لاتنسى ان تطلب من اسراءيل الدفعة الاولة من المنازل المفكوكة ( pieces detaches ) متل التي توجد فالمستوطنات في اسراءيل ودلك من اجل بناءها في جميع الصحراء المغربية وتقوم الدولة بااعمار هده المنازل من المعاربةوحتى من الافارقة الدين يريدون الدهاب قصد العمل في الصحراءو للقضاء كدلك على البناءي العشواءي في جميع عمالةواقاليم ا لمملكة وحتى البوادي.
الجزائر تفرض الفيزا على كل دولة مهما كان حجمها فرضت الفيزا على المواطنين الجزائريين. المعاملة بالمثل.