هذه تفاصيل توزيع إصابات كورونا الجديدة على جهات المملكة

سجلت وزارة الصحة، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، 1777 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، واستبعدت 14578 حالة، فيما توفي 37 بسبب “كوفيد-19” وتعافى منه 2134 شخصا.

ومن خلال قراءة المنحى الوبائي اليومي، يتبين أن الوضعية الوبائية سائرة نحو الانخفاض في عدد الإصابات منذ منتصف شهر نونبر، حيث انتقل متوسط الإصابات اليومية من 6000 في تلك الفترة إلى 1777 اليوم فاتح يناير من سنة 2021، والشيء نفسه بالنسبة للوفيات.

وبحسب الحصيلة المعلنة من قبل الوزارة اليوم الجمعة، فإن عدد الحالات النشطة المصابة بالفيروس يناهز 23907 حالات في المجموع، أما الحالات الخطيرة والحرجة فوصلت إلى 1093، وتناهز نسبة الفتك حالياً 1,7 في المائة، فيما تصل نسبة التعافي إلى 92.9 في المائة.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت جهة الدار البيضاء 686 حالة جديدة، منها 496 حالة في الدار البيضاء، و42 حالة في المحمدية، و40 في الجديدة، و31 في برشيد، و30 في النواصر، و20 في سطات، و17 في مديونة، و7 حالات في سيدي بنور، و3 في سيدي سليمان.

وجاءت جهة طنجة تطوان الحسيمة في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات، مسجلة 309 حالات، منها 147 حالة في طنجة-أصيلة، و50 في تطوان، و39 في الحسيمة، و29 في العرائش، و19 في المضيق، و15 في الشاون، و5 حالات في الفحص أنجرة، و5 في وزان.

وفي جهة الرباط سلا القنيطرة، أحصت وزارة الصحة 176 حالة جديدة، منها 49 حالة في القنيطرة، و47 في الصخيرات تمارة، و37 في سلا، و14 في الخميسات، و10 حالات في الرباط، و10 في سيدي قاسم، و9 في سيدي سليمان.

جهة سوس ماسة سجلت 149 حالة، منها 48 في أكادير إدا وتنان، و37 في إنزكان آيت ملول، و35 في تزنيت، و16 في شتوكة آيت باها، و13 في تارودانت.

وعلى مستوى جهة مراكش آسفي، تم إحصاء 143 حالة، منها 83 في مراكش، و29 في الصويرة، و17 في قلعة السراغنة، و6 حالات في كل من آسفي وشيشاوة، وحالتان في الحوز.

جهة الشرق عرفت تسجيل 95 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 34 في بركان، و27 في وجدة أنكاد، و16 في الناظور، و7 حالات في تاوريرت، و5 في جرسيف، و4 في جرادة، وحالتان في الدرويش.

وفي جهة فاس مكناس، تم إحصاء 58 حالة جديدة مصابة بالفيروس، منا 15 في فاس، و11 في مكناس، و10 حالات في كل من تازة وصفرو، و11 في تاونات، وحالة واحدة في الحاجب.

وأفادت وزارة الصحة بأن جهة بني ملال خنيفرة عرفت تسجيل 53 حالة جديدة، منها 20 في بني ملال، و12 في الفقيه بنصالح، و11 في خريبكة، و9 حالات في أزيلال، وحالة واحدة في خنيفرة.

وفي جهة درعة تافيلالت، تم رصد 40 إصابة جديدة، منها 20 في ورززات، و17 في الرشيدية، وحالتان في زاكورة، وحالة واحدة في تنغير.

جهة العيون الساقية الحمراء عرفت تسجيل 35 حالة، منها 20 في العيون، و10 حالات في بوجدور، و4 في طرفاية، وحالة واحدة في السمارة، فيما سجلت 18 حالة في جهة الداخلة وادي الذهب، و15 في جهة كلميم واد نون، منها 12 في طانطان، و3 حالات في كلميم.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للوفيات، فقد توفي بمدينة الدار البيضاء 17 حالة، منها 16 في الدار البيضاء لوحدها، وحالة واحدة في كل من سطات وتطوان والشاون والقنيطرة.

وفي أكادير إداوتنان توفي شخصان بسبب فيروس كورونا، وشخصان آخران في تارودانت، والعدد نفسه في خريبكة، و3 أشخاص في مراكش، فيما سجلت ووفاة واحدة في كل من الصويرة، وآسفي ووجدة -أنكاد والناظور وفاس وتازة والفقيه بنصالح وزاكورة.