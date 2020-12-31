هذه تفاصيل توزيع حالات كورونا خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1861 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما رُصدت 54 حالة خطيرة أو حرجة، وتم تسجيل 33 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 745 حالة إصابة بكوفيد-19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 510 حالات بالدار البيضاء، و52 حالة بالمحمدية، و49 بالجديدة، و48 بالنواصر، و31 ببرشيد، و28 بسطات، و15 ببن سليمان، و12 بمديونة.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 403 حالات، منها 240 بطنجة أصيلة، و51 بتطوان، و37 بالحسيمة، و28 بالعرائش، و32 بالمضيق الفنيدق، و8 حالات بشفشاون، و4 بالفحص أنجرة، و3 بوزان.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 205 حالات، منها 85 بسلا، و47 بالصخيرات تمارة، و20 بسيدي قاسم، و18 بالخميسات، و17 بالرباط، و14 بالقنيطرة، و4 حالات بسيدي سليمان.

جهة سوس ماسة أحصت 132 حالة، منها 69 بأكادير إداوتنان، و21 بإنزكان أيت ملول، و14 باشتوكة أيت باها، و13 بطاطا، و9 حالات بتزنيت، و6 بتارودانت.

وسجلت جهة مراكش أسفي 128 حالة، منها 67 بمراكش، و26 بالصويرة، و10 حالات باليوسفية، و9 بقلعة السراغنة، و6 بشيشاوة، و4 بآسفي، و3 بالحوز، و3 بالرحامنة.

كما عرفت جهة الشرق 76 حالة، منها 19 حالة بوجدة أنجاد وببركان، و16 بالناظور وبتاوريرت، وحالتان بجرادة، وحالتان بالدريوش، وحالة واحدة بجرسيف.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 45 حالة، منها 18 بفاس، و10 حالات بتازة، و10 بمكناس، و3 بصفرو، وحالتان بإفران، وحالة واحدة في كل من تاونات وبولمان والحاجب.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 37 حالة، منها 13 بالرشيدية، 8 حالات بميدلت، و7 بزاكورة، و5 بتنغير، و4 بورزازات.

بينما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 34 حالة، منها 17 بالفقيه بن صالح، و8 حالات ببني ملال، و7 بخنيفرة، وحالتان بخريبكة.

فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 25 حالة، منها 20 بالعيون، وحالتان ببوجدور، وحالتان بطرفاية، وحالة واحدة بالسمارة.

وسجلت جهة كلميم واد نون 17 حالة، منها 11 بطانطان، و6 بحالات كلميم، في حين سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 14 حالة، جميعها بوادي الذهب.